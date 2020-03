NAJNOVIJA SDP-OVA TAKTIKA: Priprema li se potpuni zaokret? Bernardić pod još jednim pritiskom

SDP je, ako je suditi po anketama najpopularnija stranka u državi. No, umjesto da ta spoznaja unese mir i stabilnost u stranku Davora Bernardića, ondje su se sada pojavili novi problemi i propitkivanja. ”Bernardiću se mora priznati da je napravio čudo. Oporavio je stranku, dobili smo predsjedničke izbore, na onim europskim izjednačili s HDZ-om, i taj uspjeh ne treba osporavati, dapače, to je nešto za što ga se treba pohvaliti, međutim mi se pitamo što i kako dalje, i na koji se način pripremiti za parlamentarne izbore. Program imamo, i na stranačkim sastancima detaljno smo ga razradili, ali ima li smisla da sada kao oporavljena, i najpopularnija stranka u državi na izbore izlazimo s cijelom kobasica koalicijom”, prepričava naš sugovornik iz Partije, dodajući da se u SDP-u ozbiljno razmatra opcija samostalnog izlaska na izbore.

”To bi bilo razumno i realno, premda Bernardić i njegov najuži tim o tome za sada ne razmišljaju. Pa ne trebamo mi opet biti ulaznica malim strančicama za sabornicu, trebali smo ponešto naučiti iz koalicije s HNS-om, to nam nije potrebno, možemo eventualno razmisliti o koaliciji s IDS-om, ali sve ostalo, čemu, i zašto? Što SDP ima od toga”, pita se naš sugovornik nadalje te napominje kako niti jedna od stranaka potencijalne koalicije samostalno nije u stanju prijeći izborni prag.

”SDP trenutno ima potpisan Sporazum o suradnji s HSS-om, HSU-om, Snagom, ali što od toga, pa to su stranke čiji je rejting oko dva posto, osim toga, i suradnja s Glasom Anke Mrak Taritaš je precjenjena, neka se samostalno bore za mandate pa ćemo nakon toga vidjeti tko što može i koliko se to isplati. HSU primjerice ima rejting ispod jedan posto, za Snagu u javnosti malo tko i zna premda u sabornici imaju zastupnika Gorana Aleksića. Mi trebamo stati pred svoje birače, testirati svoju snagu samostalno, smatram da SDP to ne samo da može, već i mora”, zaključuje naš sugovornik.