Najnovija afera drma Plenkovićevom vladom: Čine sve da ovo diskretno prođe

Kada se u medijskom prostoru, prije nekoliko tjedana pojavila priča o Uljaniku, dio stručne javosti najavljivao je kako će se priča s pulskim škverom pretvoriti u novi Agrokor. Kako vrijeme odmiče te se najave i slutnje stručnjaka, polako, ali sigurno obistinjuju.

Uprava Uljanika ne prestaje silaziti s naslovnica, a oni pak pravdajući svoje propuste sada poručuju kako vode pregovore s dobavljačima ne bi li se odblokirao račun tvrtke kako bi se izbjegao stečaj, nakon čega bi trebalo osigurati isplatu plaća radnicima preko računa. No, prema pisanju 24 sata, tvrtka koja je blokirala račun Uljanika u vrlo nezavidan položaj dovodi ministra gospodarstva Darka Horvata. Riječ je naime o maloj zagrebačkoj tvrtki bez formalno zaposlenih koja je pak povezana s tvrtkom u kojoj je u upravi sjedio ministar Horvat, što dovodi do potencijalnog sukoba interesa resornog ministra koji bi trebao osigurati proračunski novac za pomoć Uljaniku.

Ukoliko bi se njegova nekadašnja tvrtka naplatila od državnog novca, to bi se također moglo neugodno reflektirati na resornog ministra jer takav oblik poslovanja nije ništa drugo doli pogodovanje. Inače, račun 3.maja i Uljanika blokirala je tvrtka Ivis 94 Energija, osnovana kao jednostavno trgovačko društvo, čiji je pak vlasnik tvrtka iz Ludbrega Energy Plus u čijem se opisu djelatnosti navodi proizvodnja LED rasvjete i drugih uređaja obnovljive energije. U spomenutoj firmi iz Ludbrega četiri je godine radio Horvat, dok je vlasnik iste Zvonko Magić. Prema dostupnim informacijama, Ivis 94 bavi se poboljšanjem energetske učinkovitosti u drugim tvrtkama, tako da oni sami investiraju potrebna sredstva, a potom se naplaćuju kroz tri do osam godina iz ušteda, Ivis 94 osnovao je i tvrtku Ivis 94 Energiju, i to prošle godine, a ta tvrtka nema zaposlenih.

Prije kupnje Energy Plusa prihodi tvrtke iznosili su 10,4 milijuna kuna, a dobit 289 tisuća kuna, a prema Poslovnoj Hrvatskoj ta se sredstva odnose na potražnju od kupaca, dok tvrtka sama po sebi duguje preko 13 milijuna kuna. Sve u svemu, priča je kompleksna i dovodi u više nego nezavidan položaj ministra Horvata, koji je u Vladu doveden prije svega nekoliko mjeseci, i to nakon što je njegova prethodnica Martina Dalić pod pritiskom javnosti zbog afere Hotmail odlučila odstupiti sa svoje pozicije. Nova, nimalo neozbiljna afera kuha se oko Horvata, i koliko god premijer Plenković pokušao učiniti sve da ona prođe lišo i nezapaženo u javnosti, toliko je Uljanik prekompleksna priča da bi se ovakvo što moglo i smjelo zanemariti pa se u konačnici postavlja pitanje je li Horvatova sudbina na čelu ministarstva već sada nalik onoj ministrice Dalić, ili je ovo još jedna u nizu priča na koje Plenković neće imati komentara, a samim time ni potrebe da se odrekne svojeg ministra.

Praksa nas doduše u suludom hrvatskom političkom polju uči da se ministri od svojeg posla mogu izuzeti kao što je Marić formalno učinio u slučaju Agrokor. No, na koncu jasno je kako politika i moral te odgovornost ovdje kod nas ne idu ruku pod ruku.