NAJMOĆNIJA ŽENA U DRŽAVI DRŽI GA U ŠACI! Plenković ne smije povući ključni potez: Ovo je ogromna kriza

Autor: Iva Međugorac

Sve i da želi provesti čistku u Ini, premijer Andrej Plenković to ne može napraviti zbog toga što ga u šaci drži bivša ministrica Martina Dalić čiji je suprug Niko Dalić godinama član Uprave ove domaće naftne kompanije koja se prije nekoliko dana našla u središtu velikog skandala zbog čega mnogi osim privedenog direktora Damira Škugora spominju i Niku Dalića. On je godinama na glasu kao gospodar Ine i akter svih najznačajnijih događanja u toj kompaniji.

Nije nepoznanica da je Martina Dalić premijera Plenkovića ‘spasila’ u jeku afere Borg radi koje se povukla s pozicije, nakon čega se o toj temi prestalo progovarati.

“Dalić je najmoćnija žena u Hrvatskoj, ona po svemu sudeći zna sve o Plenkovićevim kontaktima sa tom skupinom Borg koja je kreirala ‘lex Agrokor’, zato i jest instalirana na čelo Podravke, ne može se Plenković u aferi Ina spašavati micanjem Inine uprave kada u njoj sjedi Niko Dalić kojega se povezuje sa Škugorom i koji se za njega zalagao”, komentiraju naši sugovornici iz energetskih krugova te tvrde da će Plenković u tom smislu morati pronaći kompromisno rješenje te naglašavaju kako s Dalićem nije blizak samo aktualni predsjednik Vlade već i predsjednik Republike Zoran Milanović.





“Plenković najavio ostavke, a oni šute”

Bilo kako bilo, Dalići su najutjecajniji, a ujedno i najimućniji bračni par u državi koji mjesečno bez bonusa zarađuju oko 200 tisuća kuna prihoda što im omogućava lagodan i luksuzan život.

“To što nitko iz Uprave Ine uključujući i Dalića o ovoj temi ne istupa javno isto nešto govori, Plenković je najavio njihove ostavke, a oni šute. Dalić mora da se nada da će preživjeti te najave, što ne čudi pa on je u Upravi Ine još od 2011.godine, preživio je i razne vlade, i vladajuće koalicije, on je daleko više od onoga kako ga javnost percipira, svi ga doživljavaju kao supruga Martine Dalić, ali Niko Dalić je utjecajan menadžer kojega će biti teško ugroziti i eliminirati”, smatraju naši sugovornici.

Kada se govori o Niki Daliću treba podsjetiti da se on u medijima uglavnom pojavljivao zbog peglanja službene Inine kartice na ručkove – salate od hobotnice i skupa vina.

”Njih dvoje obožavaju luksuz i taj svoj raskošan stil života, on je time možda i manje opterećen od Martine koja uživa biti na poziciji, ovo u Podravci savršeno paše njenom karakteru i ambicijama, Plenković joj je tu izašao u susret, bolje rečeno on je taj koji joj podilazi, a on sam zna zašto to radi i što je sporno sa Borgom da to radi”, kažu naši sugovornici.

S Dalić ju je povezao Božinović

Zanimljivo je podsjetiti da je premijera Plenkovića s bivšom ministricom gospodarstva upoznao ministar policije Davor Božinović, no u međuvremenu je njihov odnos prerastao u prijateljski, a šef Vlade konstantno je ponavljao kako Dalićevu cijeni zbog njene stručnosti i odrješitosti.

Inače je Niko Dalić godinama radio kao geolog na istraživanjima i proizvodnim projektima da bi potom sredinom 90-ih postao rukovoditelj poslovne jedinice zadužen za istočnu Slavoniju i Podravinu. Prekretnica u njegovoj karijeri bile su 2000-te godine kada je postao pomoćnik izvršnog direktora Naftaplina, vodio je brojne projekte što u našoj zemlji što u inozemstvu te bio voditelj timova za strategiju Naftaplina i Energetsku strategiju Republike Hrvatske nakon čega je postao direktor Sektora za istraživanje.









Jedno vrijeme bio je član uprave u Edini, zajedničkoj tvrtki Ine i talijanskog Edisona, nakon čega je stigao u Inu. Od tada počinje punjenje imovinske kartice bračnog para Dalić, koja obiluje ušteđevinom, dionicama i nekretninama na Jadranu. Obilje imovine i velika primanja koja im stižu od strane države potvrđuju da Dalićevi doista jesu dio utjecajne mreže, koja se razgranala i po Podravci i po Ini, i zbog koje ni sam Plenković ne zna što mu je činiti i kako se izvući iz afere Ina koja prerasta u najveću krizu njegove Vlade od početka mandata.