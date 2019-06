Najljući Plenkovićev protukandidat oglasio se samo na Facebooku! Na obljetnici gurnut na margine! Naslućujete li o kome se radi?

“Prije 30 godina, HDZ je osnovan i oblikovan kao izraz težnji hrvatskog naroda za svojom nezavisnom državom, slobodom i demokracijom. Za komunistički režim HDZ je bio stranka opasnih namjera. Za hrvatskog čovjeka HDZ je predstavljao nadu da ćemo napokon biti svoj na svome. Predsjednik Tuđman sve je podredio tom cilju i vodio nas do pobjede. Otvorio je vrata hrvatskom iseljeništvu i politikom pomirbe oslobodio narod od ideoloških sukoba koji su ga držali podijeljenim i potlačenim.

Država, dakle, mora biti u službi slobode. Ako je država zarobljena od strane povlaštene manjine, ako klijentelizam onemogućava socijalno tržišno gospodarstvo i uspjeh sposobnih, ako se naprednim smatra samo ono što je ideološki lijevo, onda nacija ne može disati punim plućima. Odgovornost je našeg naraštaja da oslobodimo Hrvatsku od takvih okova. Možemo postati jedna od najuspješnijih država u Srednjoj Europi. Za malodušne je to možda utopija. Za povlaštene će to možda biti ponovno politika opasnih namjera. Ali u hrvatskom čovjeku i dalje živi nada i vjera u vlastite sposobnosti. Uspješna Hrvatska naš je cilj. Mi imamo tu snagu i mi ćemo to učiniti, jer “imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvu sami želimo”, napisao je Stier u svojoj objavi na facebooku.