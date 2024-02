Najintrigantnije i zaboravljene afere domaćih i stranih političara: Od ljubavnica do ‘namještaljki’

Autor: Iva Međugorac

Nedavno je predsjednik Republike Zoran Milanović izazvao veliki skandal tvrdeći kako je novi ministar gospodarstva Damir Habijan gay, što je rezultiralo lavinom osuda na račun predsjednika koje nisu stizale samo iz Habijanove stranke već i iz oporbenih redova.

Dok su se mnogi na domaćoj političkoj sceni imali potrebe referirati na ovaj predsjednikov neprimjeren istup sam je Habijan potpuno primjereno odlučio ostati suzdržan. No, i mimo ovog slučaja na hrvatskoj političkoj sceni nije nedostajalo skandala u kojima se spominje privatni, odnosno ljubavni život domaćih političara.

Na inozemnoj političkoj sceni nerijetko se događalo da političari zbog ljubavnih avantura odstupaju s dužnosti, ali ta praksa na hrvatskoj političkoj sceni nije zaživjela, niti je istini za volju u našoj zemlji ijedan skandal takve naravi poprimio ozbiljnije okvire.

Ljubavni trokut u kojem se spominjao i Josipović

Svojevremeno je i nekadašnji glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić u razgovoru za Večernji kritizirao bivšeg predsjednika Ivu Josipovića naglašavajući kako mu on preko svojeg prijatelja, poduzetnika Marka Vojkovića ‘pakira’ priču o ljubavnom trokutu s poznatom sutkinjom zagrebačkog Županijskog suda, ali je bivši predsjednik te tvrdnje okarakterizirao kao besmislice pa je priča na tome i stala. Dosta dugo medijske stupce punila je priča o bivšem ravnatelju policije Oliveru Grbiću i njegovoj vezi s novinarkom Dijanom Čuljak koja je u to doba bila pod Uskokovom istragom.

S druge pak strane i po SDP-ovu se progovaralo o drami koju je proživljavao njihov nekadašnji glavni tajnik Igor Dragovan koji se također povezivao s navodnim ljubavnim trokutom, spornim slikama na mobitelu i zavjeri na javnoj televiziji., Državno odvjetništvo utvrdilo je da je ljubavnik zaposlenice HTV-a otvorio lažnu e-mail adresu, predstavljao se kao njezin suprug, a sve kako bi u seks skandal upleo tada glavnog tajnika SDP-a Dragovana. Kako se u naknadno doznalo, fotografije koje su bile u opticaju bile su lažne, odnosno skinute s interneta, a Dragovan ni kriv ni dužan žrtva “seks podvale”.

U medijima se također govorilo i o Dragovanovom nekadašnjem stranačkom kolegi i aktualnom saborskom zastupniku Socijaldemokrata Domagoju Hajdukoviću koji je ujedno i prvi hrvatski političar koji je otvoreno progovorio o svojoj seksualnoj orijentaciji. Nedavno se saznalo kako je Hajduković našao novog dečka, riječ je o Osječaninu Matiji Staineru koji je Hajdukoviću posvetio i pjesmu na svojem Instagram profilu. Inače je Stainer poznat i kao bivši sudionik Big Brothera koji je i nakon izlaska iz tog showa progovarao o diskriminaciji s kojom se susreće zbog svoje orijentacije. Osim što je Hajduković otvoreno progovarao o svojoj orijentaciji u lipnju 2020. godine tvrdio je da ga je fizički napao bivši dečko koji je prijavljen zbog obiteljskog nasilja, ali je ta kaznena prijava odbačena jer je Državno odvjetništvo ustvrdilo da njih dvojica nisu bili obitelj, niti su živjeli u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.

Brojni ministri s ljubavnicama

Za razliku od otvorenog Hajdukovića dobar dio hrvatskih političara svoj ljubavni život drži podalje od javnosti nastojeći na taj način sačuvati privatnost, međutim, u nekim medijima ipak se pisalo kako su političari bez ljubavnika i ljubavnica zapravo prava rijetkost. Tvrdilo se i kako brojni ministri iz raznih političkih opcija često koketiraju s manekenkama i brojnim poznatim damama s društveno-političke scene, a po kuloarima je spominjan i politički dvojac iz nekadašnje Milanovićeve Kukuriku vlade koji je navodno bio intiman i po saborskim hodnicima. Govorilo se kako su glavni protagonisti toga trača koji je pratio Milanovićevu vladu jedna njegova ministrica i visokopozicionirani član njegova SDP-a.









Tko je famozni dvojac ostalo je na razini misterija, misterij zato nisu fotografije HDZ-ova Franje Lucića koje je svojedobno objavio Net.hr, a na kojima je vidljivo da inače konzervativni političar pozira oskudno odjeven. Kako se priča počela rasplitati tako se saznalo da je riječ o fotografijama iz grčkog hotela u kojem je bivši HDZ-ov saborski zastupnik odsjedao s hrvatskom nogometnom reprezentacijom i službenicima iz Hrvatskog nogometnog saveza koji su Grčku posjetili tijekom kvalifikacijskih utakmica. U delegaciju je Lucića pozvao njegov brat Drago Lucić koji je u to doba obnašao dužnost predsjednika županijskog Saveza Požeško-slavonske županije. Nakon što su fotografije procurile u medije oglasio se i Lucić koji je kazao da se netko igra njegovim životom i sudbinom, a od tada se i prestao pojavljivati u javnosti.









Tolušić se s mafijašima nije uspio obračunati

Iz javnog prostora je nedugo nakon navodne montirane afere nestao i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić koji je najavljivao okršaj s mafijom koja mu podmeće nakon što je Nacional objavio fotografije tipa u čijem krilu sjedi prostitutka. Iako se tvrdilo da na slici niti nije Tolušić objava tih fotografija bivšeg ministra nedvojbeno je dovela u nezavidnu poziciju. u takvoj poziciji našao se i bivši HDZ-ov župan Zlatko Ževrnja u vrijeme kada se Splitom proširila priča o aferi s manekenkama iz jedne modne agencije nakon čega se javnim prostorom počeo širiti popis klijenata koji su općili s djevojkama koje su se bavile prostitucijom. Osim Ževrnje koji je žestoko opovrgnuo veze s tom pričom na spornom popisu našao se i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, no ta priča nikada nije dokazana. Identitet dvaju poduzetnika koji su se nagodili sa sudom u ovom slučaju nikada se nije javno saznao.

U zaborav je pala i afera striptizeta čiji je glavni protagonist bio Zvonimir Šostar u vrijeme dok je obnašao dužnost zagrebačkog pročelnika Gradskog ureda za zdravlje. Mediji su početkom te 2007. godine objavili fotografije s jedne privatne zabave na kojima je bilo vidljivo da u krilu prvog čovjek zagrebačkog zdravstva sjedi naga crnokosa dama. Kasnije je Šostar objašnjavao da se radi o spački koju su mu priredili dugogodišnji prijatelji koji su mu na jednu zabavu naručili trbušnu plesačicu. Iako su privlačili podosta pažnje, skandali hrvatskih političara nisu ni izbliza kontroverzni kao što su to oni inozemni.

Avanture inozemnih političara

Vidljivo je to na primjeru francuskog predsjednika Francoisa Hollandea koji se u središtu skandala našao nakon što je časopis Closer otkrio njegovu aferu sa čuvenom glumicom Julie Gayet. Članak koji se prostirao na sedam stranica pratile se predsjednikove fotografije pred zgradom u kojoj je glumica živjela, a on je radi toga prijetio tužbom zbog povrede privatnosti ne negirajući odnose sa Gayet koja je s njime navodno bila i trudna. Francuski mediji izvještavali su i o njegovom ljubavnom trokutu u kojem je sudjelovao i ministar iz Sarkozyjeve vlade, a između tog dvojca stajala je Valerie Trierweiler koja je imala aferu i sa nekadašnjim ministrom gospodarskog oporavka Patrickom Devedijanom. Medijske stupce u Francuskoj punila je i afera predsjednika Sarkozyja nakon što su ondašnji tabloidi saznali za njegovu vezu sa Carlom Bruni.

Razvedeni Sarkozy priopćenjem je potvrdio navode o vezi s lijepom talijanskom manekenkom s kojom se ubrzo vjenčao i dobio kćer. Za velikog ljubitelja žena slovio je nekadašnji talijanski premijer Berlusconi čiji su skandali punili novinske stupce posebice kada se pisalo o njegovim raspojasanim zabavama s maloljetnicama pri čemu je najveću pažnju privukao njegov odnos s marokanskom plesačicom Ruby s kojom je bio intiman kada je imala svega 17 godina zbog čega se našao i na sudu. Na osudu javnosti nailazio je zbog svoje afere i bivši američki predsjednik Bill Clinton čiju je karijeru obilježila avantura s mladom pripravnicom Monicom Levinsky koja je tvrdila da je svoju lojalnost državi morala dokazivati ‘na koljenima’. Premda je Clinton prvotno pokušavao demantirati odnose s Levinski na koncu je ipak sve priznao.

I ruski predsjednik, kontroverzni Vladimir Putin pao je na šarm mlade gimnastičarke Aline Kabajeve koja je od svojeg ljubavnika bila mlađa puna tri desetljeća. Ona se ubrzo učlanila i u njegovu stranku, a ubrzo je postala i zamjenica predsjednika Dume. Moskovski mediji govorili su o dvoje ljubavnika koji su se trebali vjenčati, a spominjalo se i da njih dvoje imaju sina i kćer. Kada su ljubavnice po srijedi, svoju je ljubavnicu u javnom prostoru na hrvatskoj političkoj sceni oslužbenio tek Kerum koji je javno priznao da napušta svoju dugogodišnju suprugu jer očekuje dijete sa svojom Fani s kojom je kao što je poznato i danas u braku.

Predizborni skandali u Hrvatskoj i Srbiji

Ovo priznanje nije se previše odrazilo na Kerumovu karijeru, no zato su poruke bivšeg splitskog vijećnika Luke Baričića koje je slao djevojci koju je upoznao putem aplikacije itekako imale utjecaja na razvoj njegove karijere. Djevojka se predstavila kao Aleksandra iz Srbije, a on joj je slao eksplicitne poruke i slike. Njenoj navodno maloljetnoj sestri navodno se javljao i splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević koji joj je pisao da će je voditi na sladoled, a nakon što je izbila afera splitski dvojac tvrdio je da su sve to orkestrirali njihovi politički oponenti što možda niti nije netočno s obzirom na to da se uspostavilo da su profili s kojima su razmjenjivali poruke bili lažni.

Aferi nalik ovoj splitskoj nedavno su usred predizborne kampanje svjedočili i Srbiji čiji je zastupnik u Skupštini Đorđe Miketić postao vodeća tema u ondašnjim medijima nakon što su procurile intimne fotografije njega i anonimne ženske osobe uz koje je primio prijeteće poruke putem Vibera. Slučajno ili ne, dan prije objave eksplicitnih snimki srpski predsjednik Aleksandar Vučić tvrdio je na TV Pinku kako je Miketić ljudska sramota naglašavajući da o njemu ima informacije koje ne smije otkriti javnosti. Nakon što je postalo jasno o čemu se radi oglasio se i Miketić koji je u priopćenju potvrdio kako je riječ o staroj privatnoj snimci otuđenoj iz njegovog stana kao i da po pitanju svojeg političkog angažmana ima potporu supruge.