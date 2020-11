NAJINTRIGANTNIJA POLITIČKA BIOGRAFIJA U ZEMLJI: Sve intrige Vladimira Šeksa

Sukob titana, tako nekako opisati bi se mogao nedavni obračun između bivšeg predsjednika Stipe Mesića i HDZ-ova doajena Vladimira Šeksa.

Između ovog moćnog političkog dvojca zaiskrilo je nakon intervjua kojega je Mesić dao Nacionalu, a u kojem je komentirao odnose između prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i Šeksa. U tom intervjuu Mesić tvrdi kako Šeks, dok je Tuđman bio živ nije mogao dobiti nikakvu visoku funkciju jer im je pokojni presjednik rekao kako je od francuske obavješetajne službe doznao da su se u Parizu susreli Šeks i Mato Meštrović te su kovali plan o tome da Šeks preuzme HDZ, a da se Meštrović kandidira za predsjednika.

Te Mesićeve riječi Šeks je ubrzo prično brzo demantirao, no i bez Mesićevih teza Šeksova biografija jamačano je jedna od najitrigantnijih biografija u hrvatskoj političkoj areni, što i ne čudi s obzirom na njegov dugogodišnji politički staž.

Šeks se i prije par mjeseci našao u veoma nezahvalnoj situaciji zbog pisanja tjednika Nacional koji je objavio transkripte koje je Služba državne sigurnosti vodila s njime. Riječ je o razdoblju tijekonm 1983. godine kada su ga pokušali vrbovati da radi za njh, a istodobno su prema tvrdnjama spomenutog medija testirali radi li Šeks za KOS. Odvijalo se to u doba kada je Šeks očekivao ishod odluke Saveznog suda o sudskoj presudi koju je protiv njega potvrdio Vrhovni sud Hrvatske jer je bio optužen zbog protudržavnih djelatnosti te je bio pod nadzorom jugoslavenskih službi odnosno Udbe. Za nadzor nad Šeksom bio je zadužen Zdravko Pejić koji je s njime periodično komunicirao.

I sam Šeks oglasio se oko objave u medijima te kazao da na cijelu priču nema komentara, ali i u Nacionalu tvrde kako su kontaktirali Šeksa prije objave transkripata, te da je ovaj burno reagirao tvrdeći da se radi o prljavim izmišljotinama. Bilo kako bilo nije ovo prvi puta da se Šeksa spominje u ovom kontekstu, a da je korijena svoje političke karijere zasadio još u doba komunizma javnost koja ga prati odavno zna.

Veliki hrvatski novinar Petar Požar za Šeksa je znao reći da ima veliku sreću u životu jer da nije bilo jedne loze previše u kakvoj osječkoj birtiti i jedne Vile Velebite u vrijeme kada to baš i nije bio službeni repertoar, pitanje je bi li njegova karijera išla tokom kojim je išla. Šeksov otac Aleksandar bio je lijevo orjentirani obrtnik pa se sin sa 21 godinom upisuje u Savez komunista što mu je bila prva stanica u političkoj karijeri. Nakon završetka Pravnog fakuletata zapošljava se u osječkom tužiteljstvu, a za svega četiri godine postaje zamjenik tužitelja. Nakon afere s lozom i otvaranjem pošte na sudu u Osijeku, Šeks je izbačen iz Partije pa ga baš negdje u to vrijeme obrađuje tadašnja Služba državne bezbjednosti otvarajući mu dosje pod šifrom Sova, kodno ime koje ga je pratilo sve do vremena demokracije. Kada je u tužilaštvu raskinuo radni odnos, Šeksa izbacuju i iz odvjetničke komore pa se našao na ulici, ali nije dugo stajao na mjestu već piše pismo srpskoj komori i to na ćirilici tražeći dozvolu za otvaranje odvjetničkog ureda u Šidu. Bio je, tvrde oni koji Šeksa desetljećima poznaju, uvijek vješt i tvrdoglav, a da je tome tako potvrđuje uostalom i njegova karijera koju u to doba nastavlja uspostavljajući prisne odnose s Matom Arlovićem, ali i Vojislavom Šešeljem te Milovanom Đilasom.

Postaje čaln PEN-a i Amnesty Internationala, a zbog zlata je pola godine robijao u Staroj Gradiški gdje je vodio dnevnik kojega je objavio pod nazivom “Tmina zatvorskog sna”. Kada se domogao slobode odvjetnički posao ne nalazi pa se prijavljuje na natječaj za grobara u osječkom Ukopu. Vrijeme je učinilo svoje, a Šeks se postepeno zbližio s pravim ljudima, na pravom mjestu i u pravo vrjeme pa se tako našao i na Jarunu, u birtiji u kojoj se osnivala Hrvatska demokratska zajednica.

Zajedno sa Glavašem priskrbio si je visoku poziciju u stranci predstavljajući se kao najžešći HDZ-ovac. Sukobio se u to doba ne samo s Manolićem i Mesićem već i sa samim Tuđmanom, ali vrlo brzo se pokajao i u stranci duboko pustio korijene. U nekadašnjoj Jugoslaviji dugovječni Šeks kotirao je vrlo visoko u komunističkim strukturama jer bio je čovjek koji zna sve o svakome. U demokratskoj Hrvatskoj situacija se također nije previše promjenila. Nakon Tuđmanove smrti i ključnih parlamentarnih izbora Šeks se priklanja Sanaderu, odbacujući Pašalića. Nakon Sanaderova kraha ovaj odbacuje ljude poput Jarnjaka, a spekulira se kako je i Ivan Turudić Šeksov čovjek. No, sve to tek su puka nagađanja koja nikada nisu potvrđena.

Ono što je sigurno je to da Šeks unatoč svima koji su dolazili, odlazili i prolazili nikada nije pao jer igrao je mudro, on nikada nije želio biti prvi čovjek stranke, uvijek drugi. Prva i jedina pozicija na kojoj je bio prvi bila je ona kada ga je Sanader postavio za šefa Sabora. Tijekom dvijetisućitih Šeks u tragediji gubi sina, a razilazi se i sa prijateljem Glavašom i Lukom Bebićem. Iz politike se međutim ne povlači već se nakon što je drugovao s Jadrankom Kosor priklanja Karamarku.

Praktičan političar, ali čovjek bez vizije i ideala, tako ga opisuje njegov bivši prijatelj Andrija Hebrang. No koncu, gdje god da bio i što god da radio Šeks će zapravo najviše ostati zapamćen po onoj locirati, identificirati, uhititi i transferirati generala Antu Gotovinu.