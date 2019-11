NAJGORE NAM TEK SLIJEDI! Dečko iz Delnica zagrmio: Mediji šute! Evo što proživljavamo s migrantima

Mladi Ivan Piškor iz delničkog HSP-a za naš je portal progovorio o problemima koji muče stanovnike njegovoga kraja, koji se, kako on tvrd,i sve češće susreću s ilegalnim migrantima.

”U našem kraju susreti s ilegalnim migrantima su česti i veoma neugodni. Ilegalni migranti noću provaljuju u imovinu naših sugrađana te nakon što provale i borave u njoj, ostavljaju iza sebe nevjerojatne prizore. Uništavaju sve što im padne pod ruku, često su to i vjerska obilježja koja im očito predstavljaju problem. Naši sugrađani boje se puštati djecu da se igraju na ulici. Gorski kotar uvijek je bio poznat kao oaza mira, a sada su ljudi u strahu napustiti svoju kuću makar i na sat vremena jer to je ilegalnim migrantima dovoljno da provale i naprave veliku štetu. Oštećenici se uvijek pitaju tko će im platiti štetu koju ilegalni migranti naprave, a na to nitko od nositelja vlasti nikada nije dao odgovor”, navodi naš sugovornik dodajući da je njihov jedini saveznik policija koja se trudi zaštiti stanovništo i imovinu. ”Premalo je policajaca da ih zaustave. Mi smo zahvalni našim policajcima na njihovom trudu jer znamo kolike napore ulažu u stavljanje situacije pod kontrolu, no jednostavno ih je premalo. Nakon mnogobrojnih devastacija obiteljskih kuća, vikendica i planinarskih domova, odlučio sam 29.06.2019. godine s članovima HSP-a organizirati prosvjed protiv ulaska ilegalnih migranata u RH. Nažalost, od tada je prošlo skoro 5 mjeseci i nema nikakvih pomaka od strane vladajućih po pitanju sprečavanja ulaska ilegalnih migranata u RH. Naši sugrađani najviše su nas pitali do kada će hrvatski mediji i Vlada šutjeti o ovom problemu, tko će platiti štetu koju su napravili ilegalni migranti? Odgovor na to je vrlo jasan. Dok god trenutačna vlast ne stane na stranu hrvatskog naroda, dok god ne počne rješavati probleme svojih građana i prestane raditi na svojim privatnim interesima i interesima drugih država, nažalost, neće biti promjene. Svi se bojimo da će doći do reakcije tek kada se dogodi prvo silovanje ili ubojstvo”, kaže ovaj mladić napominjući kako su njihovi sumještani u sve većem strahu jer dolazi zima.

”Mjesecima napominjem da će zima donijeti još veće razmjere katastrofe s ilegalnim migrantima. Kako su došle hladnije noći tako počinju sve češće provale i bit će sve gore i gore. Gotovo da ne prođe dan, a da netko od članova HSP-a u Delnicama ne dobije informaciju o novoj provali. Sigurnost građana Republike Hrvatske je ugrožena, imovinu konstantno uništavaju ljudi koji nemaju identitet i čija se pristunost zataškava ili negira. Vojska mora na granicu! Ova tema ne dobiva medijski prostor koliko bi trebala. Trenutačnoj političkoj garnituri važnije je to što će reći Bruxelles od sigurnosti hrvatskih državljana i njihove imovine. Hrvatska stranka prava jedina je čvrsto stala uz svoj narod od početka migrantske krize te je jedina odlučila otvoreno i javno progovoriti o ovoj temi”, zaključuje Ivan.