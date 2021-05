NAJBOLJI POSLOVI SU OVDJE: ‘Posao.hr’ izdvaja najbolje što se nudi! Iskoristite priliku

KFC zapošljava voditelja smjene (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možete najkasnije do 17.5. Potrebno je iskustvo u organizaciji te vođenju tima, a traži se osoba koja je uzor drugim djelatnicima i zna kako ih motivirati. Prednost donosi iskustvo na istim ili sličnim pozicijama. Poslodavac nudi ugovor na neodređeno vrijeme, redovno povećanje plaće svaku godinu, fleksibilno radno vrijeme te bonus i nagrade u skladu s osobnim rezultatima. Aplicirajte.

Pfizer traži pojačanje na poziciji Accountant (m/ž) – temporary role. Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 1.6. Od kandidata se očekuju viša ili visoka stručna sprema na relevantnom području, minimalno dvije godine radnog iskustva u računovodstvu ili financijama, razumijevanje internih kontrolnih procedura, poreza i iskustvo s ERP. Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika i računalna pismenost. Prijavite se.

Knauf Insulation d.o.o. zapošljava tehnologa procesne kontrole (m/ž). Mjesto rada je Novi Marof, a prijaviti se možete do 14.5. Potrebna je visoka stručna sprema kemijskog ili srodnog tehničkog usmjerenja, a poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Očekuje se napredno korištenje MS Office paketa, poznavanje SAP-a i produktivnost. Poželjna je osposobljenost za sustav upravljanja ISO 9001. Poslodavac omogućuje ugovor na neodređeno vrijeme, ugodnu radnu atmosferu te izazove s punim radnim vremenom u međunarodnom okruženju. Prijavite se.

Lonia d.o.o. traži regionalnog direktora / područnog voditelja (m/ž). Lokacije rada su Kutina, Zagreb i srednišnja Hrvatska. Prijaviti se možete najkasnije do 18.5. Uvjeti su visoka stručna sprema ekonomskog smjera i minimalno dvije godine radnog iskustva na sličnim poslovima u maloprodaji. Posao obuhvaća organiziranje i vođenje poslova prodaje, vršenje istraživanja i analizu tražišta, izrađivanje i realiziranje godišnjeg plana prodaje i slično. Aplicirajte.

Rufus usluge d.o.o. zapošljava na pozicijama Salesman Pre-Owned IVECO OK Trucks (m/ž) i Sales Administration – IVECO OK Trucks (m/ž). Mjesto rada je Slavonski Brod, a prijave su otvorene do 5.6. Poslodavac omogućuje educiranje, treninge i razvoj. Potrebno je iskustvo u prodaji i dobro relevantnog tržišta. Prijavite se ovdje.

Cras d.o.o. zapošljava inženjera elektrotehnike (m/ž). Lokacija rada je Osijek, a prijaviti se možete najkasnije do 13.5. Potrebna je viša ili visoka stručna sprema elektrotehnike ili elektronike, a prednost donosi minimalno dvije godine iskustva u vođenju elektro radova. Potrebno je iskustvo i tehnička znanja u izvedbi svih faza radova, a u prednosti su osobe s položenim stručnim ispitom i aktivnim znanjem engleskog jezika. Poslodavac nudi kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, plaćeni prijevoz, prekovremeni rad, terenski rad te poticajna primanja. Aplicirajte.

Dolium d.o.o. zapošljava komercijalista (m/ž) u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Rok prijave je 14.5. Potrebna je minimalno srednja stručna sprema, odgovornost, samomotiviranost, spremnost na rad u dinamičnoj okolini, fleksibilnost i spremnost na učenje i edukaciju. Poslodavac nudi pomoć i podršku voditelja, stalna i redovita primanja, neradne vikende i praznike te mogućnosti napredovanja. Prijavite se ovdje.









Metro zapošljava diljem Hrvatske na pozicijama: računovođa za analitičko računovodstvo kupaca (m/ž), prodajni predstavnik HoReCa (m/ž), koordinator dostavnih kupaca (m/ž), prodavač (m/ž) i blagajnik (m/ž). Prijavite se ovdje.

Strabag zapošljava na poziciji Security Analyst (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 20.5. Zadaci su detekcija, analiza i obrada sigurnosnih incidenata, provođenje In-House sigurnosnih analiza i suradnja na izazovnim zadacima. Potrebni su uvjeti završena visoka škola ili fakultet iz područja inženjerskih znanosti, unutarnja motivacija, UpToDate u području IT sigurnosti i dobro poznavanje engleskog u govoru i pismu. Prijavite se putem linka.

Zemaitijos pienas zapošljava na poziciji Sales Representatives – Dairy (m/ž). Lokacija rada je Split – Dalmacija, a možete aplicirati najkasnije do 12.5. Posao podrazumijeva vođenje i razvoj prodaje, utvrđivanje promotivnih strategija, maksimiziranje prodaje i slično. Potrebno je dokazano iskustvo u prodaji u FMCG području, visoka stručna sprema, poznavanje tržišta, B2B vještine, računalna pismenost i odlično poznavanje engleskog jezika. Prijavite se.

Sretno kandidatima!









