NAJBOLJI PODUZETNICI U RALJAMA AFERA! Svima njima jedno je zajedničko: Znate li o kome se radi?

Autor: Iva Međugorac

Nerijetko se poduzetnici u Hrvatskoj žale kako im je teško uspjeti, i kako im se nije lako probiti, no po svemu sudeći neki od njihovih uspješnih i nagrađivanih kolega put do uspjeha našli su u sprezi s politikom, što ih doduše nerijetko odvodi i iza rešetaka.

Inovator u problemima

Neugodna situacija ovih je dana zadesila Đuru Horvata vlasnika Tehnixa koji se našao pod povećalom Ureda europskog javnog tužitelja zbog afere Sortirnica. I u trenutku privođenja Horvat je tvrdio da je inovator i da se ne kani predati podsjećajući da je on nagrađivani poduzetnik što doista niti nije netočno. Horvat je još 2016.godine Hrvatsku predstavljao na svjetskom poduzetničkom Oscaru, a iste te godine on je proglašen hrvatskim poduzetnikom godine što ga i jest dovelo do izbora za svjetskog poduzetnika godine. S takvim priznanjima mora da Horvatu doista i jest teško palo to što se našao pod sumnjom na zloporabu položaja i ovlasti počinjenu na štetu Kohezijskog fonda Europske unije.





Europski istražitelji zainteresirali su se naime za gradnju sortirnice odvojenog prikupljanja otpada u Mihačevoj Dragi u Rijeci, a taj je projekt dovršen prije godina dana, te je Horvatova tvrtka Tehnix ondje bila izvođač radova u okrivu izgradnje postrojenja za sortiranje prikupljenog otpada.

Tehnix se inače predstavlja kao vodeća svjetska eko-industrija, a kako navode na vlastitim internetskim stranicama oni su razvili MO-BO-TO tehnologiju za recikliranje otpada, a proizvode preko 300 strojeva i opreme za okoliš za što su u više navrata nagrađivani. Prema podacima Poslovne Hrvatske Tehix je tvrtka u kojoj je zaposleno više od 500 ljudi, a ostvruju prihode oko oko 70 milijuna kuna te dobit od oko četiri i pol milijuna kuna.

I Kutle je bio menadžer godine

Nije Horvat jedini hrvatski nagrađivani poduzetnik koji se našao u središtu skandala, svojedobno je poduzetnikom godine proglašen Miroslav Petek sin Kreše Peteka jednoga od protagonista afere Janaf. Otac Krešo Petek vlasnik je tvrtke Elektrocentar Petek koju kao direktor vodi njegov sin Miroslav koji je 2018.godine proglašen menadžerom godine. Početkom 90-tih menadžerom godine proglašen je pak kontroverzni Miroslav Kutle, koji je široj hrvatskoj javnosti ostao poznat kao kralj privatizacije koji se skrasio u susjednoj Bosni i Hercegovini nakon što su se ovdje u Hrvatskoj počele otvarati istrage i afere u kontekstu kojih ga se spominjalo. Kultu je inače menadžerom godine proglasilo Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika, a Kutle je desetak godina nakon toga pravomoćno osuđen na dvije godine i osam mjesci zatvora u slučaju Gradski podrumi.

Dobitnik Zlatne kune i menadžer godine svojedobno je bio i Zdravko Pevec koji je prije par godina sa suprugom Višnjom proglašen krivim za nepripadajuću korist od četiri milijuna kuna na štetu tvrtke Pevec. On je kao odgovorna osoba osuđen budući da je utajom poreza u Pevecu državni proračun oštetio za skoro 27 milijuna kuna, a osuđen je i na dvije godine i deset mjeseci zatvora s tim da mu je pola kazne preinačeno u uvjetnu. Njegova supruga Višnja osuđena je na godinu dana zatvora, ali je u njenom slučaju kazna zamijenjena radom za opće dobro.

Todorić također na neslavnoj listi









Baš poput Peveca silne nagrade i priznanja te titule poduzetnika godine odnosio je Ivica Todorić prvi čovjek koncerna Agrokor koji posljednjih godina vodi svoju pravosudnu bitku. Todorića i 14 suoptuženika tereti se među ostalim da su koncern Agrokor oštetili za 1,2 milijarde kuna, od čega je Todoriću prema tezama tužiteljstva pribavljeno 923.6 milijuna kuna, dok je ostatak od 320 milijuna kuna završio kod nizozemskog Agrokor Investmenta BV. Doduše Todorić posljednjih godina tvrdoglavo tvrdi kako ništa nije zgriješio već da je za njegov slom zaslužan premijer Plenković u suradnji s bivšom ministricom gospodarstva Martinom Dalić.

Nagradu za menadžericu godine osvojila je i bivša šefica Karlovačke banke Marija Šola, koja je nedugo potom optužena za nezakonit plasman više od 270 milijuna kuna iz Karlovačke banke. Prema optužnici Šol je u zajedničko djelovanje povezala vlastite sinove u namjeri da sebi i drugima pribavi pozamašnu imovinsku korist. Šoli i ostalima suđenje je ponovno započelo koncem 2021.godine, i to nakon tri godine pauze. Sve u svemu, lista poduzetnika i menadžera godine koji su u nekom trenutku karijere posrnuli i našli se u središtu skandala nije mala, na tom popisu su i najveći hrvatski tajkuni, koje je politika istini za volju godinama mazila ignorirajući sve ono što se o njima svo to vrijeme govorilo.