NAJBOLJE VIJESTI DANAS: Na covid pozitivnoj pacijentici operirali puknuće aneurizme i spasili joj život

Operacijski tim pod vodstvom neurokirurga Tonke Marinovića, u KB Dubrava proveo je veličanstvenu operaciju, javlja HRT.

Naime, na covid pozitivnoj pacijentici hitno prevezenoj iz Varaždina, obavljena je operacije rupture aneurizme mozgovne cirkulacije.

“To je bolest kod koje se ne može, prvo, dugo čekati, drugo, bolest je takva da djeluje i na oksigenaciju, znači količinu kisika u samom mozgu, a Covid sam, znamo dodatno otežava disanje, pa je trebalo osigurati bolesnicu da ima normalnu cirkulaciju u mozgu da je i kašalj koji može doći kod toga ne ugrozi”, naglasio je dr. Marinović.

Zahvat je trajao pet sati, a neurokirurg je u nekom trenutku morao raditi i bez zaštitnih naočala. Pomoć su mu pak pružili anesteziolozi, instrumentar, mlada specijalizantica.

“Napravio sam više stotina takvih aneurizmi do sada u karijeri, ali ovo je bilo specifično i izazovno zbog uvjeta na koje još nismo naišli. U samom trenutku operacije mora se maknuti dio zaštitne opreme, a to su naočale da bi se moglo pristupiti na operacijski mikroskop i sve to adekvatno obraditi i vidjeti”, prepričava liječnik koji ističe kako nije dvojio ni sekunde hoće li to napraviti.