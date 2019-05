Najbogatiji Hrvat iz Australije LAGAO O NAGRADI od 10 milijuna kuna za istinu o Jasenovcu!

Autor: Marin Vlahović

Desetak puta na brojnim je portalima, pa i u nekim televizijskim emisijama, najbogatiji Hrvat iz Australije Marko Franović dao zanimljivu javnu ponudu od milijun kuna, koju je poslije povećao

za deset puta. Franović je financijski stao iza ključnih teza i otkrića istraživača Igora Vukića i Romana Leljaka o Jasenovcu te je pozvao Ivu Goldsteina, Hrvoja Klasića i druge povjesničare da prihvate njegovu ponudu i pokušaju dokazima osporiti nalaze Vukića i Leljaka. Kao nagradu im je nudio novac. Počeo je s milijun, a zaustavio se na iznosu od nevjerojatnih deset milijuna kuna. O tim javnim ponudama postoje brojni članci, koje Franović nikada nije demantirao.

Među ostalim, objavljena je i ponuda od milijun kuna svima koji dokažu da je u Jasenovcu između 1941. i 1945. ubijeno više od 1500 osoba. Pokušali smo stupiti u kontakt sa suprotnom stranom, dakle povjesničarima koji zastupaju službenu istinu i brane službeni popis žrtava. Javili smo se svima prozvanima, a odgovorio nam je samo Ivo Goldstein. Već u prvom odgovoru, bez posebnog nagovaranja, Goldstein je načelno pristao na ponudu Marka Franovića.

Nakon toga čuli smo se telefonom nekoliko puta i onda se napokon sastali u kafiću pored Filozofskog fakulteta. U duljem razgovoru, Goldstein je postavio neka logična pitanja poput određivanja metodologije dokazivanja te imenovanja neovisnoga arbitra koji bi presudio tko je u

pravu, a tko nije. Također, želio je neku potvrdu ozbiljnosti ponude Marka Franovića, poduzetnika o kojemu je govorio s dosta respekta i biranim rječnikom jer, prema Goldsteinovu mišljenju, čovjek koji je zaradio velik novac u Australiji nije glupan.

Glavne teze Vukića i Leljaka

Nekoliko dana prije spomenutoga sastanka, Goldsteinu smo poslali 12 glavnih spoznaja i teza istraživača Igora Vukića i Romana Leljaka. Tijekom razgovora, činilo nam se kako bi mu neke teze mogle predstavljati nerješiv problem. Na taj zaključak navela nas je i njegova izjava da je i pola milijuna kuna koje bi mu eventualno isplatio Franović, svakako velik novac, kojim se, eto, može kupiti i manji stan u Zagrebu. Nema nikakvih dvojbi da je Goldstein prihvatio ponudu Marka

Franovića. O tome, uostalom, postoji i dokaz elektroničke pošte. Isto tako, Goldstein nije postavljao nikakve posebne uvjete. Bio je spreman dogovoriti sve detalje izravno s gospodinom Franovićem.

O svemu tome bilo je obaviješten i Marko Franović. Nažalost, iako je tada bio u Hrvatskoj, trebao se vratiti u Australiju. Ipak, uspjeli smo dogovoriti mjesto i vrijeme njihova prvoga susreta. Sastanak se trebao održati u petak, 26. 4., u 11 sati, pokraj Filozofskoga fakulteta, u istom kafiću u kojoj sam se prethodno sastao s Goldsteinom. Franović je pristao na termin i mjesto susreta. U stvari, nabrojao je očekivane jutarnje obaveze tog dana, a onda sam predložio 11 sati prijepodne kao konačno vrijeme sastanka. Goldstein je ponudio dosta širok termin, od 9 do 14 sati. Uglavnom, sve je bilo spremno za povijesni susret i prvi konstruktivni pokušaj dijaloga između povjesničara koji zastupaju službenu istinu i takozvanih revizionista, zapravo istraživača, koji posljednjih godina, na temelju službenih izvora i dokumenata, dolaze do revolucionarnih otkrića, koja možda ne samo upotpunjuju nego i mijenjaju službenu istinu o logoru Jasenovac.

Realno, bez sučeljavanja dviju strana, Leljak, Vukić i drugi, neovisno o brojnim otkrićima, neće imati priznanje druge strane i zato je sabotaža ovoga susreta, i povlačenje javne ponude Marka Franovića na određeni način medvjeđa usluga njihovu radu.

Što se točno dogodilo, nismo još otkrili, ali u srijedu 24. 4. stigla je e-pošta Marka Franovića, koji je odjednom potpuno promijenio priču. U toj poruci napisao sljedeće: “Poštovani, prije svega, hvala Vam na interesu i medijskoj pozornosti na moju ponudu od 10 milijuna kuna onima koji dokažu propagandne tvrdnje o Jasenovcu. Izgleda da je došlo do određenoga nerazumijevanja pa zato prilažem originalni tekst natječaja kakav sam objavio 20. ožujka 2019. u tjedniku 'Domovina' koji izdajem u Sydneyu. U prilogu su naslovnica i treća stranica 327. broja jedinoga neovisnog iseljeničkog tjednika. Dakle propozicije natječaja su ove: Nudim 10 milijuna kuna (u bilo kojoj valuti) onomu tko dokaže ono što su učenici u školama Jugoslavije morali učiti i odgovarati, a to je da je u Jasenovcu ubijeno 700.000 žrtava od čega 100.000 djece.

Dakle, ne dokazujem ja nikomu ništa, niti je potrebna komisija i polog novca. Primatelji moga izazova mogu na moju e-mail i fizičku adresu dostaviti dokaz za tvrdnje koje beogradska propaganda i njezini udbaški sljedbenici stalno ponavljaju: da su genocidni Hrvati ubili 700.000 duša u Jasenovcu. Ako dokažu, slijedi nagrada.

Razlog za moj izazov je taj što je država Srbija, prema medijskim napisima, uložila 20 milijuna eura u film o Jasenovcu u kojemu će sve propagandne tvrdnje velikosrpske agresije biti ponovljene i proširene svjetskim medijima, a Hrvatska država ne reagira.

Zato je potrebno tvrdnju koja se stalno ponavlja – o 'Magnum Crimenu' Hrvata – u korijenu uništiti. U tu svrhu dajem ovaj izazov, i na njemu ustrajavam.

Hvala još jednom na interesu,

Marko Franović

Sydney”

S ovom ponudom, Franović je zakasnio barem trideset godina jer nitko u Hrvatskoj više ne tvrdi da je u Jasenovcu ubijeno 700 000 ili milijun žrtava. Od ove brojke odustali su čak i svi relevantni povjesničari u Srbiji, koji sada tvrde da je u Jasenovcu ubijeno oko 100 000 ljudi.

Uostalom, što to znači da se Franoviću šalju dokazi o bilo čemu kako bi on, koji nije nikakav istraživač ili povjesničar, odlučio o tome što je istina? Franović ovdje ne živi pa možda ne zna da se Vukić, Leljak i drugi sustavno bore s brojkom od 83 000, a ne 1 000 000 žrtava.

Kukavički se povukao pred Ivom Goldsteinom

Dobro, ako ćemo otvoreno, Franović se napravio blesavim i namagarčio svekoliku hrvatsku javnost. Teško je reći koji su mu motivi za takvo neprihvatljivo ponašanje, ali nanio je neupitnu štetu istraživanju istine i pritom dobro nahranio svoj ego. Pao je na prvoj stubi i nikakvi ga izgovori ne oslobađaju od odgovornosti za propast susreta. Ivu Goldsteina vrlo ozbiljni povjesničari optužuju za krajnje nesavjestan pristup znanstvenomu radu, pa čak i za namjerno falsificiranje, ali u ovom slučaju, ako ćemo se držati činjenica, nemamo ga za što prozivati.

Franović je dao nekoliko javnih ponuda, a Goldstein je prihvatio izazov. Sve su ostalo detalji koje su trebali dogovoriti Franović i Goldstein. Ako se Franović ne smatra kompetentnim za takve razgovore, onda je trebao jasno imenovati osobu koja zastupa njegove interese i vlada materijom. Naravno, za prvi susret, radi ozbiljnosti cijele stvari, dovoljno je bilo da

se sastanu Goldstein i Franović. U očima svekolike hrvatske javnosti, a pogotovo ljevičara, razgovor Goldsteina i Franovića može kompromitirati samo Goldsteina, dok bi Franoviću i njegovoj ponudi dao legitimitet. Nema opravdanja za izbjegavanje ovoga susreta.

Patetična e-pošta Marka Franovića ostavila nas je bez teksta i zato smo ga nazvali i tražili dodatna objašnjenja. Izvlačio se na razne načine i stalno spominjao nekakvu prvotnu ponudu za dokazivanje brojke od milijun žrtava, ali kada smo se pozvali na naš raniji dogovor i njegove javne istupe i ponude, priznao je kako su mu neki ljudi savjetovali da se ne nalazi s

Goldsteinom. Iz istoga kruga ljudi, pretpostavljamo, Franoviću su vjerojatno sugerirali kako mu Goldstein priprema nekakvu stupicu.

Prava istina potpuno je drukčija. Ako je netko trebao upasti u zamku, onda je to Ivo Goldstein, a ne Marko Franović. Naime, Goldstein je tijekom našega razgovora tražio diskreciju. Bio je spreman, u slučaju dokazivanja službenih brojki ili osporavanja teza Vukića i Leljaka, primiti novac u tajnosti. Po svemu sudeći, imao je materijalne motive, no poslije destruktivnoga čina Marka Franovića, sve je to sada nebitno.

Još se jednom potvrdilo da osobe koje posjeduju veliki novac žele sebi pripisati nekakve povijesne uloge i nacionalni značaj, iako nisu dorasle izazovima koje si sami postavljaju. Drugim riječima, takve individue, što je česta odlika političara, nisu spremne riječi potvrditi djelima. Gospodin Marko Franović može ponovno javno istupati i hvaliti se kako će

financirati iskapanje kostiju žrtava logora u Jasenovcu, ali da bi se uopće upustio u takve velike projekte, moraju se ostvariti neki osnovni preduvjeti, među koje spada i snažnije poticanje istraživanja osoba poput Igora Vukića i Romana Leljaka i ostalih.

Povlačenjem javne ponude i kukavičkim bježanjem od samog susreta s Ivom Goldsteinom, Franović je nanio štetu istraživačima premda, primjerice, dosadašnja bitna i publicirana otkrića Igora Vukića i Romana Leljaka nitko nije uspio osporiti i kao takva predstavljaju istinsku noćnu moru čuvarima jugoslavenskoga mita o Jasenovcu. Što se tiče Franovićevih savjetnika u Hrvatskoj, oni očito manje vjeruju Vukiću i Leljaku nego sam Goldstein, koji prema mom osobnom dojmu, nije bio siguran u osporavanje svih 12 teza njihovih istraživanja. Propuštena je povijesna prilika za dijalog, ili čak dokazivanje, odnosno razotkrivanje poluistina i laži od kojih se sastoji ta službena istina, dok se Marko Franović, što je najtragičnije, pokazao kao običan demagog pred kojim je i notorni Ivo Goldstein ispao gospodin.