NAJBOGATIJEG UMIROVLJENIKA I SUPRUGE NEMA NA MISI: Župnik: ‘Predlažem svakom da se pokaje za svoje grijehe’

Autor: Dnevno.hr

Novinari su prošli tjedan pred Remetincem čekali koga to policija dovodi u sklopu afere pljačke Ine.

Ove nedjelje, na misi u Dubravi, ispred Crkve Gospe od zdravlja, čekali su hoće li doći najbogatiji umirovljenički par – Rada i Dane Škugor, koji je na računu imao oko pola milijarde kuna.

Naime, oni su na misama redoviti, a navodno čak imaju mjesto u prvom redu.





Župnik fra Lazar Perica svojim je župljanima rekao da se ne boje jer je Isus Krist jedini pravi sudac.

“On je onaj koji vidi nas, sve naše grijehe i svu našu slabost ljudsku, a usprkos tome on nas neizmjerno ljubi, želi nas u svom zagrljaju. I to svakog čovjeka, neovisno bio on svjestan Isusa ili ne, živio u vjeri ili nevjeri, živio s jednom ili dvadeset žena, kao bogataš ili siromah, teško bolestan i zdrav. Ako je to tako, zašto mi ljudi klonemo duhom kad dođu nevolje, kad dođu neprilike kao što se ovdje sad dogodila jedna neprilika u našoj župi, nelagoda, mnogi ljudi nisu sad s ugodom ušli u ovu našu crkvu, osjećaju neki strah, tjeskobu. Čemu? Ovdje je Isus Krist, svatko tko želi ući na ova vrata neka uđe, ja sam želio da ovdje danas bude dvije tisuće ljudi, kako su neki junaci i najavljivali. Pa, dođite na svetu misu, ja vas pozivam, pa ćemo na igralištu Šibenikovom imati misu, upoznajte Isusa Krista, susretni se s njim, reci mu da si svet i da nemaš grijeha, da si savršen. Ima li netko tko će tako nešto reći? Ako nema, onda skrušeni budimo, ponizimo se pred Gospodinom, izrazimo svoju poniznost, a onda očekujmo od Boga darove i milosti, njegovu ljubav. Ja se kajem za svoje grijehe, predlažem svakom da se pokaje za svoje”, rekao je fra Lazar, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Pušten iz Remetinca

Dane Škugor prije pet dana je pušten iz istražnog zatvora koji mu je određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. A ti svjedoci su njegova supruga i snaha, što znači da su privilegirani svjedoci koji su iskoristili svoje pravo na blagodat nesvjedočenja,

Podsjetimo, u akciji USKOK-a i policije na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić, s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica Uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Istražitelji sumnjaju da je Škugor od lipnja 2020. do 27. kolovoza 2022., u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima, kao direktor Plina i energije Industrije nafte i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike, pri čemu su prirodni plin kojim raspolaže Ina prodavali po cijenama ispod tržišne cijene.

Šteta za Inu navodno prelazi milijardu kuna, a najveći dio tog novca, gotovo pola milijarde, pronađen je na računu Škugorova oca, Dane Škugora.