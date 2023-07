Najbogatija je tajnica s četiri stana u Zagrebu i dvije kuće, a Filipovićev tajnik ima štednju od 470.000 eura i tri stana u Zagrebu

Autor: Iva Međugorac

Desne su ruke ministara i ministrica, oni su njihovi diskretni operativci koji imaju ogroman utjecaj, ali se u medijima rijetko pojavljuju, no to ne znači da se na popisu državnih tajnika ne kriju zanimljiva imena što je primjetno na ministarstvu branitelja u kojem se nalaze dva državna tajnika.

Desne ruke ministra Medveda

Državni tajnik u ministarstvu Tome Medveda nesuđeni je ministar uprave Darko Nekić koji je lojalan kadar premijera Plenkovića. Riječ je o bivšem gradonačelniku Senja koji je po zanimanju profesor povijesti i arheologija. Prije no što se profilirao u politici bio je kustos u senjskom Gradskom muzeju, a radio je i kao predavač povijesti na riječkom Sveučilištu. Od travnja 2019-te Nekić je predsjednik UV Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću, ali tu dužnost obavlja volonterski, ali zato kao državni tajnik mjesečno zarađuje 2.226 eura. Supruga je zaposlena na Pučkom otvorenom učilištu u Velikoj Gorici gdje zarađuje 1.254 eura, a dodatnih 215 eura mjesečno uprihodi od imovine i imovinskih prava. Nekićeva izvanbračna partnerica vlasnica je stana od 46 m2 u Velikoj Gorici koji je procijenjen na 66.361 eura, dok je drugi zajednički stan u Velikoj Gorici od 78 m2 procijenjen na 111.487 eura. Uz vrijedne radne strojeve i lovačko oružje Nekić je u svoju imovinsku karticu upisao i ušteđevinu od 245.000 eura.





Sudski vještak za psihijatriju dr. Špiro Janović drugi je državni tajnik u braniteljskom resoru, a u medijima se problematizirao radi toga što je njegova supruga Maja Bajs Janović izabrana u komisiju na čijem se čelu on nalazio. No, to nikada nije zaživjelo u neku veću aferu. Janović je član vladajuće stranke, a kao državni tajnik zarađuje 2.239 eura, s tim da dodatna sredstva uprihođuje i od edukacijskih djelatnosti. Supruga koja radi u KBC-u Zagreb zarađuje nešto više od 2.000 eura, ali i ona također dodatne prihode ostvaruje kroz edukacijsku djelatnost.

Janović je suvlasnik stana od 93 m2 u Zagrebu koji je procijenjen na 196.429 eura, a supruga u Zagrebu posjeduje svoj stan od 60 m2 koji je procijenjen na 99.542 eura. U SUmartinu je pak Janović suvlasnik kuće s okućnicom od 144 m2 koja je procijenjena na 199.084 eura, a tamo se nalazi i šuma od 9.000 m2 koja se procjenjuje na 66.361 euro. U rubriku pokretnine Janović je upisao dva svoja, i jedno suprugino vozilo pa tako on posjeduje Audi A6 iz 2011-te vrijedan 17.253 eura te Opel Astru iz 2003-e vrijednu 1.327 eura dok je supruga vlasnica Volva V40 iz 2015-te procijenjenog na 13.272 eura. U kartici su navedene i tri ušteđevine- prva od 20.000 eura, druga štednja od 6.636 eura te suprugina ušteđevina od 5.000 eura.

U MUP-u su također zanimljiva imena

Državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova je Terezija Gras koju su mediji svojevremeno kritizirali kada je tvrdila da se aktivisti odijevaju u crne uniforme te da odlaze na granice gdje su nasilni prema migrantima magistrica je germanistike i opće lingvistike te članica HDZ-a. Ona mjesečno zarađuje 2.139 eura, a u Zagrebu posjeduje stan od 80 m2 procijenjen na 328.488 eura. Vozi Mini One D iz 2012-te vrijedan 15.926 eura, a ušteđevine nema.

Drugi državni tajnik u ovom resoru kojim rukovodi Davor Božinović je Žarko Katić koji je nedavno privukao pažnju nakon što se saznalo da mu sin vodi tvrtku za uvoz stranih radnika, a Katić je inače diplomirani pravnik i član HSLS-a koji je spominjan i kao potencijalni predsjednik ove stranke. Na poziciji državnog tajnika Katić mjesečno zarađuje 2.298 eura te je prema podacima iz imovinske kartice suvlasnik kuće s okućnicom od 210 m2 u Šenkovcima koja je procijenjena na 145.000 eura. Vozi 4.000 eura vrijednu Škodu Rapid iz 2014-te te ima ušteđevinu u iznosu od 15.500 eura.

Treća državna tajnica Irena Petrijevčanin Vuksanović stručnjakinja je i HDZ-ovka na čijem je dolasku u ovaj resor inzistirao upravo Božinović budući da se ona i prije politike bavila sigurnosnim temama te na Hrvatskom vojnom učilištu predaje Nove paradigme sigurnosnih prijetnji, rizika i izazva te izborni predmet Korporativna sigurnost i ugroze. Ova je HDZ-ovka tijekom karijere boravila u SAD_u, Njemačkoj i Južnoj Koreji, a s grupom stručnjaka godinama je radila na pripremi Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti prema modelu američkog “National Defence University”, a bavi se i temama kibernetičke sigurnosti, informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i manipuliranja društvenim mrežama. Njena imovinska kartica još je uvijek dostupna samo u kunama, a prema njoj Petrijevčanin Vuksanović mjesečno zarađuje 15.049 kuna. Suprug u HEP-u radi za 19.500 kuna mjesečno. U rubrici nekretnine naveden je stan od 88 m2 u Zagrebu koji pripada osobno državnoj tajnici, a vrijednost mu je ravno milijun kuna. Tu je i vikendica s pripadajućim zemljištem od 1382 m2 u Kundevcu vrijedna 525.000 kuna kao i 100.000 kuna vrijedan Passat iz 2014-te.









Butkovićevi državni tajnici

U Ministarstvu prometa kojim upravlja Oleg Butković tri su državna tajnika, a prvi je Tomislav Mihotić državni tajnik za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju te zračni promet. Ovaj diplomirani inženjer građevinarstva član je vladajuće stranke, a kao državni tajnik mjesečno zarađuje 2.261 euro te godišnje od iznajmljivanja u turizmu još 13.272 eura. Supruga je zaposlena u Carinskoj upravi gdje mjesečno zarađuje 1.385 eura. Ona je ujedno vlasnica stana od 80 m2 u Splitu procijenjenog na 159.267 eura. Mihotić je nasljednik vikendice od 80 m2 u Podgori koju je procijenio na 199.084 eura dok malo više od 10 tisuća eura vrijedi garaža od 30 m2 u istom mjestu. On ujedno posjeduje i štednju od 30.000 eura.

Idući državni tajnik u ovom resoru Josip Bilaver zadužen je za more i FU Fondove. Bilaver je jedna od mladih nada vladajuće stranke, a riječ je i o jednom od utjecajnijih zadarskih HDZ-ovaca koji na svojoj aktualnoj poziciji zarađuje 2.159 eura. Supruga u Hamag Bicrou mjesečno zaradi 1.128 eura. U svoju karticu Bilaver je upisao samo Fiat iz 2019-te vrijedan 8.750 eura te 105.000 eura svoje i suprugine ušteđevine.









Treći državni tajnik za željeznicu, poštu i elektroničku komunikaciju Alen Gospočić mjesečno zarađuje 2.193 eura. Ovaj HSLS-ovac na godišnjoj razini od kapitala zaradi još 2.445 eura, a u Zagrebu je pak temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju postao suvlasnik kuće s okućnicom od 152 m2 koju je procijenio na 132.722 eura. Ujedno je suvlasnik kuće s okućnicom u Selinama od 710 m2 koju je također stekao ugovorom o doživotnom uzdržavanju i procijenio na 132.722 eura. U Zagrebu je na ovaj način postao i suvlasnik polovice stana od 43 m2 vrijednog 72.997 eura.

Četiri državna tajnika u Ministarstvu graditeljstva

U Bačićevom ministarstvu graditeljstva četiri su državna tajnika, a jedan od njih je Domagoj Orlić nestranački diplomirani inženjer prometa koji mjesečno zarađuje 2.132 eura. Orlićeva partnerica zaposlena je u sisačkoj Srednjoj školi VIktorovac gdje zarađuje oko tisuću eura, a pored toga od edukacijske i samostalne djelatnosti ostvaruje dodatne mjesečne prihode. U Sisku ovaj državni tajnik posjeduje stan od 97 m2 procijenjen na 85.000 eura. Svoj Golf iz 2007-e procijenio je na 4.500 eura, a partnerica vozi Peugeot 308 iz 2014-te procijenjen na 5.500 eura.

Državna tajnica Sanja Bošnjak za razliku od Orlića članica je HDZ-a, a ona pak mjesečno zarađuje 2.304 eura te oko 2.565 eura od nastavne djelatnosti pošto predaje na Veleučilištu u Virovitici. Suprug radi u Tehničkoj školi u Virovitici i zarađuje 684 eura na mjesec. On je vlasnik stana od 63 m2 u Slatini vrijednog 39.816 eura, a osim toga suvlasnik je kuće s okućnicom u Zdencima koja je procijenjena na 9.954 eura radi se o nekretnini od 4014 m2. Na 19.244 eura Bošnjak je procijenila svoj Hyundai iz 2017-te.

Državni tajnik Željko Uhlir šef je zagrebačkog ogranka HNS-a, a javnosti je poznat i kao zagovornik zakona temeljem kojega bi se vlasnicima trebalo vratiti njihove nacionalizirane stanove pošto se njegova obitelj i sama borila za povrat imovine. Uhlir kao državni tajnik zarađuje 2.248 eura, a dodatne prihode ostvaruje i od edukacijske djelatnosti. Njegov prvi stan u Zagrebu od 96 m2 procijenjen je na 162.452 eura, drugi stan u Zagrebu od 39 m2 procjenjuje se na 46.452 eura, treći stan u Zagrebu od 26 m2 procijenjen je na 27.871 euro, a četvrti stan u Zagrebu čiji je Uhlir suvlasnik procjenjuje se pak na 118.123 eura, radi se o stanu od 75 m2. Svoj Volvo S 60 Uhlir procjenjuje na 8.000 eura, a vozilo je iz 2006-te godine, pored toga posjeduje i razne naslijeđene umjetnine vrijedne 26.544 eura, ali i dvije ušteđevine- od 15.000 eura te od 61.126 eura. Supruga je vlasnica ušteđevine od 50.000 eura. Diplomirana inženjerka građevine HDZ-ova Dunja Magaš koja je spominjana i kao potencijalna ministrica na poziciji državne tajnice zarađuje 2.130 eura. Ona pak u Slavonskom Brodu posjeduje stan od 76 m2 vrijedan 66.361 euro, a u Požegi je pak suvlasnica stana od 33 m2 vrijednog 21.235 eura, njen treći stan od 77 m2 nalazi se u Zagrebu i procjenjuje na 114.971 euro, dok je u Sibinju njen partner suvlasnik kuće s okućnicom od 107 m2 vrijedne 23.890 eura. Magaš je vlasnica Golfa iz 2019-te vrijednog 17.253 era, a partner posjeduje Golf iz 2011 procijenjenog na 5.308 eura te Golfa iz 98-e vrijednog oko 929 eura. Ona osobno posjeduje i dvije štednje- od 19.908 eura te od 30.000 eura.

Imućni tajnici ministra financija

Diplomirani ekonomist Zdravko Zrinušić državni je tajnik u Ministarstvu financija, a premda nije član HDZ-a u toj stranci smatraju ga stručnjakom koji je nakon Marićeva odlaska mogao preuzeti ovaj resor. Ovaj resor nije preuzeo, ali u njemu zarađuje 2.211 eura. On i supruga u Zagrebu posjeduju kuću s okućnicom od 285 m2 procijenjenu na 285.000 eura, a Zrinušićeva supruga u Zagrebu posjeduje i stan od 44 m2 procijenjen na 85.000 eura. Svoju Škodu Octaviju iz 2015-te Zrinušić procjenjuje na 13.272 eura, a ima i štednju od 30.529 eura.

Drugi državni tajnik Stipe Župan također nije član vladajuće stranke, a i njegova imovinska dostupna je samo u kunama pa ondje stoji da Župan mjesečno zarađuje 15.750 kn. Supruga u MUP-u zarađuje 7.599 kuna. Ona u Zagrebu posjeduje stan od 67 m2 vrijedan 1.005.000,00 kuna. U imovinskoj kartici Župan navodi i dva auta- Passat iz 2012-te vrijedan 75.000 kuna te Kiu Ceed iz 2010-te čija procijenjena vrijednost iznosi 40.000 kuna.

Kolega ministra Primorca profesor sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Davor Zoričić treći je državni tajnik u ovom resoru, a on nije član niti jedne stranke. Zoričić je kao državni tajnik u svoju karticu unio mjesečna primanja u iznosu od 2.227 eura, a u istom Ministarstvu radi i njegova supruga koja mjesečno zarađuje 2.140 eura. I Zoričić i njegova supruga u imovinskoj kartici navode i dodatna godišnja primanja iz drugih dohodaka, a osim toga u kartici je naveden i stan u Zagrebu od 101 m2 procijenjen na 400.000 eura. Uz taj stan ide i garaža od 18 m2 procijenjena na 36.000 eura. Supruga i u Dubrovniku posjeduje stan od 81 m2 procijenjen na 300.000 eura. Pored toga Zoričić posjeduje Audi A4 Avant iz 2018-te vrijedan oko 21.500 eura, a u kartici se spominje i nekoliko štednji pa shodno tome njegova supruga ima ušteđevinu od 16.070 eura kao i štednju od 41.076 eura.

Akademski glazbenik Radmanov državni tajnik

Akademski glazbenik gitarist i HDZ-ovac Frano Matušić državni je tajnik za političke poslove u Ministarstvu vanjskih poslova gdje mjesečno zarađuje 2.238 eura. On dodatne prihode na godišnjoj razini ostvaruje od kulturne djelatnosti, tu govorimo o 2.000 eura na što treba dodati još 3.000 eura od imovine i imovinskih prava. U Dubrovniku Matušić posjeduje kuću s okućnicom od 390 m2 vrijednu 350.000 eura, na 25.000 eura procijenio je pak garažu u Dubrovniku od 50 m2, a u Zagrebu posjeduje stan od 29 m2 procijenjen na 60.000 eura. Svoju Hondu iz 2020-te Matušić je procijenio na 20.173 eura, a posjeduje i štednju od 55.000 eura.

Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić koja uživa veliko povjerenje premijera Plenkovića te je spominjana i kao potencijalna ministrica, no kako nije članica HDZ-a tako je predsjednik Vlade pod pritiskom od njenog imenovanja odustao. Unatoč tome ova diplomirana pravnica na poziciji državne tajnice zarađuje 2.211 euro. U Zagrebu je suvlasnica stana od 108 m2 procijenjenog na 254.800 eura te još jednog stana od 74 m2 procijenjenog na 200.175 eura. U Pisarovini je pak u sklopu podjele bračne stečevine suvlasnica kuće s okućnicom od 5859 m2 vrijedne 1.000.000, 00 eura. Suvlasnica je i još jednog stana u Pleternici od 58 m2 koji je procijenjen na 50.000 eura. Na 9.500 eura procijenila je svoj Citroen C4 iz 2013-te, a na popis imovine uvrstila je i ušteđevinu u iznosu od 27.300 eura. Zdenko Lucić iz HDZ-a državni je tajnik za vanjsku trgovinu i razvojnu suradnju, a on pak zarađuje 2.302 eura. On pak u svojoj kartici navodi samo Seat iz 2011-te procijenjen na 5.200 eura i supruginu štednju od 68.577 eura.

Đurić je kadar Milorada Pupovca

Spomenka Đurić je državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. Premda formalno nije članica niti jedne stranke riječ je o bivšoj studentici vojno tehničkog fakulteta, bivšoj djelatnici OSCE-a i djelatnici Srpskog narodnog vijeća te prijateljici Dejana Jovića, Saše Kosanovića i Milorada Pupovca s plaćom od 2.166 eura. Njen izvanbračni partner zaposlen je u Razvojnoj agenciji Grada Zagreba gdje zarađuje 2.339 eura mjesečno. U Zagrebu Đurić posjeduje stan od 48 m2 procijenjen na 116.928 eura. U rubrici pokretnine navedena su dva automobila- Renault Kadjar iz 2015-te vrijedan 12.500 eura i Renault Clio iz 2005-te vrijedan svega 450 eura. Njen izvanbračni suprug posjeduje ušteđevinu od 60.000 eura, a ona pak štednju od 16.700 eura.

Proslavljeni i nagrađivani vaterpolist Josip Pavić državni je tajnik u ministarstvu turizma i sporta zadužen za realizaciju ulaganja u stadione i sportsku infrastrukturu. Pavić nije član ni jedne stranke, a na ovoj poziciji zarađuje 1.986 eura. Supruga zaposlena u Gradu Zagrebu zarađuje 2.203 eura mjesečno te još 400 eura od imovine i imovinskih prava. Pavići u Zaprešiću posjeduju kuću s okućnicom od 129 m2 procijenjenu na 130.000 eura te 30.000 eura vrijednu oranicu od 299 m2. U Splitu je Pavić suvlasnik kuće s okućnicom od 399 m2 koja je procijenjena na 400.000 eura, a u Zagrebu on i supruga posjeduju stan od 108 m2 od 325.380 eura. Na 231.100 eura procijenjen je stan u Splitu od 61 m2. Supruga Pavić vlasnica je Mercedesa B klase iz 2017-te koji se procjenjuje na 20.000 eura, a on na 13.000 eura procjenjuje svoj SUzuki Swift iz 2019-te. Pavićeva štednja iznosi 40.000 eura, a supruga ušteđeno ima još 10.000 eura.

U ovom resoru na poziciji državnog tajnika nalazi se Tonči Glavina iz HDZ-a s plaćom od 2.214 eura. Dodatne godišnje prihode ostvaruje iznajmljivanjem kuće za odmor te oni iznose 64.868 eura. Supruga u Westgate Toweru zarađuje nešto više od tisuću eura. Na 17.253 eura Glavina procjenjuje svoj voćnjak u Klisu od 1370 m2. U istom mjestu posjeduje i kuću s okućnicom od 731 m2 koja je procijenjena na 447.939 eura uz napomenu da je ona u srpnju 2021-e kategorizirana kao kuća za odmor s pet zvjezdica pa se kao takva nudi za najam na turističkom tržištu gdje i ostvaruje prihode. Svoju Toyotu Highlander iz 2003-e Glavina je procijenio na 7.963 eura, a čamac iz 99-te na 12.000 eura.

Tomislav Družan bivši predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju i ravnatelj Hrvatske izvještajne službe još je jedan državni tajnik i član HDZ-a u ovom resoru gdje zarađuje 2.169 eura. Supruga zaposlena u Upravljanju sportskim objektima zarađuje oko tisuću eura. Svoj stan u Zagrebu od 96 m2 Družak je procijenio na 196.429 eura. Polovicu kuće s okućnicom u Šimunima od 447 m2 procjenjuje na 614.506 eura, a osim toga navodi i suvlasništvo nad polovicom kuće s okućnicom od 320 m2 u Šiljaviću koja je procijenjena na 11.945 eura. Toyotu iz 2022-e Družak procjenjuje na 37.000 eura. Posjeduje i udio u Fondu Hrvatskih branitelja vrijedan 2.339 eura te udio u fondu Zagrebačke banke vrijedan 6.000 eura.

Državni tajnici iz Fuchsova resora

Stipe Mamić iz HDZ-a pomoćnik bivše ministrice obrazovanja Blaženke Divjak spominjan je u javnom prostoru zbog potpisa naloga za isplatu preko 11,9 milijuna kuna s računa Ministarstva Studentskom centru koju je odobrio bivši ministar Pavo Barišić, što je problematizirano kao potencijalna afera za koju se interesiralo i Državno odvjetništvo, no od toga očito nije bilo ništa pa je u istom resoru Mamić ostao i u ovom mandatu pa kao državni tajnik zarađuje 2.377 eura. Supruga u Hrvatskim cestama zarađuje 1.643 eura. Mamić i supruga u Zagrebu posjeduju stan od 122 m2 vrijedan 336.000 eura, a pored toga on posjeduje i apartman od 68 m2 u Novalji procijenjen na 94.565 eura. Svoj Citroen C5 iz 2009-te Mamić procjenjuje na 5.500 eura, a supruga vozi Mini Countryman iz 2015-te vrijedan 12.608 eura.

Diplomirani pravnik Ivica Šušak iz HDZ-a kao državni tajnik u resoru Radovana Fuchsa zarađuje 2.252 eura. Supruga zaposlena u OŠ Ante Kovačića zarađuje 603 eura, a od nesamostalne djelatnosti dodatno uprihodi 1.327 eura mjesečno. Šušak je suvlasnik kuće s okućnicom od 370 m2 u Novakima vrijedne 248.855 eura. Posjeduje dva Passata iz 2011-te i jedan i drugi procijenjeni su na 7.299 eura. Državna tajnica za osnovno i srednje obrazovanje docentica s Fakulteta hrvatskih studija Iva Ivanković zarađuje 2.076 eura te nije članica niti jedne stranke. Njen suprug zaposlen je na PMF-u te tamo zarađuje 1.966 eura mjesečno. On u Zagrebu posjeduje 140.000 eura vrijedan stan od 57 m2 te vozi Hondu Civic iz 2013-te vrijednu 8.000 eura. Njena štednja iznosi 17.714 eura, a suprug posjeduje ušteđevinu od 6.740 eura.

Čudna imena u timu Davora Filipovića

Kada je postao državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Hrvoje Bujanović opisivan je kao najjači transfer kod prelaska iz privatnog u javni sektor i to uglavnom temeljem njegova prestižnog obrazovanja pošto posjeduje titulu Charterd Financial Analysta te dvije MBP diplome iz Beča, a pored toga dva je desetljeća karijeru gradio u PBZ-u, s tim da je Jutarnji pisao kako iza njega postoji upitna situacija s transakcijama dionica Plive kada je radio kao direktor Sektora investicijskog bankarstva PBZ-a. Bilo kako bilo, ovaj nekadašnji financijaš mjesečno zarađuje 2.148 eura. Kolika je plaća njegove supruge u PBZ-u nije poznato jer je to navedeno kao poslovna tajna koju je strogo zabranjeno objaviti. Bujanović je u Zagrebu vlasnik stana od 100 m2 vrijednog 239.000 eura, a na 152.000 eura procijenio je pak svoj drugi stan u Zagrebu od 63 m2, treći stan u Zagrebu u vlasništvu Bujanovića i njegove supruge od 154 m2 vrijedan je 450.000 eura. Bujanović posjeduje i dva motocikla- BMW GS Adventure iz 2020-te procijenjen na 20.000 eura te BMW Rnine iz 2021-e od 12.500 eura kao i dvije štednje od 300.000 eura te od 170.000 eura.

U ovom je resoru državni tajnik i Mile Horvat iz SDSS-a s plaćom od 2.247 eura, a supruga kao nositeljica OPG-a Aleksandra Horvat mjesečno zaradi oko 451 euro. Horvat u Kneževim Vinogradima posjeduje kuću od 180 m2 procijenjenu na 66.361 euro, a osim toga vlasnik je vikendice od 67 m2 na Paliću procijenjene na 39.816 eura. Suprugina vikendica u Kneževim Vinogradima od 24 m2 procijenjena je na 6.636 eura, a u kartici se spominje i suvlasništvo nad još jednom kućom u Kneževim Vinogradima od 242 m2 koja se procjenjuje na 69.015 eura. U ovom mjestu Horvat posjeduje i nekoliko hektara vrijednih vinograda, a pored toga on je vlasnik Audija A6 iz 2015-te vrijednog 20.000 eura, no posjeduje i Toyotu iz 2007-e vrijednu 7.000 eura dok je supruga vlasnica Citroena C3 iz 2006-te od 1.990 eura.

Državni tajnik za energetiku Ivo Milatić bivši je HNS-ovac koji se hvarskim vezama zbližio s Plenkovićem i pridružio HDZ-u, a njegova imovinska kartica napunila se u posljednjih nekoliko godina pa on sada posjeduje zavidnu imovinu.Kao državni tajnik Milatić mjesečno zarađuje 2.275 eura, no dodatnih 230.774 eura godišnje uprihodi od samostalne poljoprivredne djelatnosti. Supruga je zaposlena na OPG-u Ivo Milatić gdje mjesečno zarađuje tisuću eura, a u kartici se navodi i 46.048 eura poticaja koji su gospođi MIlatić jednokratno isplaćeni od Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Supružnici Milatić u Vrbanju posjeduju kuću s okućnicom od 450 m2 vrijednu 225.628 eura te drugu kuću od 109 m2 procijenjenu na 59.061 euro.

U imovinskoj kartici spominje se i stan u Zagrebu od 70 m2 vrijedan 141.051 eura te drugi stan u Zagrebu od 102 m2 vrijedan 255.000 eura, stan u Splitu od 81 m2 vrijedan 151.131 eura, kuća s okućnicom od 70 m2 u Svirču vrijedna 37.162 eura, kao i još jedna kuća s okućnicom u Ivan Dolcu od 43 m2 procijenjena na 43.798 eura. Uz niz šuma i oranica Milatić u Vrbanju zajedno sa suprugom posjeduje građevinsko zemljište od 320 m2 koje je procijenio na 16.351 euro te još jedno građevinsko zemljište od 464 m2 procijenjeno na 23.709 eura, treće zemljište od 1230 m2 procijenjeno je na više od 40 tisuća eura, a četvrto od 1734 m2 na 41.144 eura.

Navodi Milatić u svojoj bogatoj imovinskoj kartici i građevinsko zemljište od 472 m2 na Jelsi koje je procijenio na 116.455 eura. Sve to samo je dio njegovog pozamašnog popisa nekretnina. U rubriku pokretnina Milatić je upisao kamion Nissan Navara iz 2016-te vrijedan 44.047 eura, kamion Isuzu d-max iz 2017-te vrijedan 27.940 eura, kamion Tam iz 86-te vrijedan nešto više od tri tisuće eura te kamion Fiat doblo furgon iz 2022-e kojeg je procijenio na 24.100 eura. Pored toga u kartici spominje traktor vrijedan preko 16 tisuća eura, ali i osobne automobile- Audi A1 iz 2015-te vrijedan oko 13 tisuća eura i Volvo S 80 vrijedan oko četiri tisuće eura.

Mario Šiljeg u ministarstvo je navodno stigao hercegovačkim vezama, a i danas je na glasu kao kadar blizak zaboravljenom Milijanu Brkiću. Čiji god da je kadar Šiljeg mjesečno zarađuje 17.090 kuna. Kartica u eurima još nije objavljena, a iz ove dostupne u kunama proizlazi da dodatne prihode ostvaruje od nastavne djelatnosti dok supruga zaposlena u Zagrebačkom holdingu zarađuje nešto više od 10.000 kuna. Šiljeg u Zagrebu posjeduje stan od 24 m2 procijenjen na 400.000 kuna, a supruga je suvlasnica apartmana u Pakoštanama od 49 m2 procijenjenog na 700.000 kuna te vlasnica stana od 67 m2 u Zagrebu od 929.953 kn, a posjeduje i štednju od 9.000 eura.

Beroševi državni tajnici

Tomislav DUlibić državni je tajnik u Ministarstvu zdravstva, a on je ujedno i predsjednik UV KBC-a Sestre milosrdnice. Dulibić je utjecajni HDZ-ovac s plaćom od 2.191 euro. Supruga u Gradu Zagrebu radi za 1.261 euro. Svoj stan u Zagrebu od 71 m2 procjenjuje na 156.200 eura, a građevinsko zemljište od 237 m2 koje pripada njegovoj supruzi na 474.000 eura, drugo građevinsko zemljište u Zagrebu od 315 m2 procijenjeno je na 63.000 eura, a drugi stan u Zagrebu od 50 m2 koji je procijenjen na 100.000 eura suvlasništvo je pak DUlibićeve supruge. Audi A4 iz 2016-te DUlibić procjenjuje na 17.795 eura, a posjeduje i sat Breitling vrijedan 5.400 eura te štednju od 30.088 eura.

dr. Silvio Bašić, nekadašnji pročelnik Zavoda za neurologiju u KB Dubravi, ali i predsjednik katedre te pročelnik katedre na Fakultetu za dentalnu medicinu u Osijeku te na zagrebačkom Zdravstvenom veleučilištu član je HSLS-a, a kao državni tajnik zarađuje 2.310 eura, još 1.380 eura mjesečno zarađuje od imovine i imovinskih prava njegova supruga. Svoj prvi stan u Zagrebu od 74 m2 Bašić procjenjuje na 99.542 eura, drugi stan u Zagrebu od 86 m2 procijenjen je na 112.814 eura, supruga je vlasnica trećeg stana u Zagrebu od 52 m2 vrijednog 93.600 eura dok je građevinsko zemljište od 211 m2 u Zagrebu procijenjeno na 18.581 euro. Bašićeva supruga vozi Kiu iz 2015-te procijenjenu na 11.281 euro, a on je vlasnik nakita vrijednog 8.361 euro.

Marija Bubaš koja se proslavila u vrijeme pandemije korona virusa spominje se i kao buduća ministrica zdravstva, a trenutno kao državna tajnica zarađuje 2.121 euro s tim da dodatne prihode ostvaruje od nastavne djelatnosti i od medicinskog vještačenja. Bubaš u Zagrebu posjeduje stan od 162 m2 vrijedan 602.545 eura te stan od 44 m2 vrijedan 172.965 eura kao i štednju od 19.000 eura.

Majdak osoba od povjerenja premijera Plenkovića

Tugomir Majdak često se spominje kao osoba od povjerenja premijera Plenkovića u ministarstvu poljoprivrede gdje on kao državni tajnik zarađuje 2.194 eura. Ovaj HDZ-ov nesuđeni ministar i inženjer agronomije suvlasnik je kuće s okućnicom od 540 m2 u Prelošćici vrijedne 29.199 eura, a u Voloderu posjeduje kuću s okućnicom od 0,16 ha procijenjenu na 2.389 eura. Supruga posjeduje stan u Zagrebu od 64 m2 procijenjen na 106.178 eura, a on BMW iz 2013-te procijenjen na 14.599 eura.

Zdravko Tušek kao državni tajnik u ovom resoru zarađuje 2.306 eura, dok 808 eura zarađuje supruga zaposlena u OB Zabok. Tušek je suvlasnik stana od 152 m2 u Bedekovčini procijenjenog na 145.955 eura, a supruga posjeduje Renault Kadjar iz 2015-te vrijedan 10.500 eura.

Državni tajnik Mladen Pavić iz HDZ-a zarađuje 2.290 eura, supruga u velikogoričkom Komunalcu radi za 1.299 eura mjesečno. Ona je ujedno i vlasnica kuće s okućnicom u Zagrebu od 163 m2 koja je procijenjena na 199.084 eura. Svoj je Audi A6 iz 2004-te Pavić procijenio na 6.000 eura, a Mercedes B klase iz 2015-te na 13.000 eura.

U Ministarstvu rada šef HDZ-ove mladeži

Nekadašnji šef Mladeži HDZ-a Ivan Vidiš državni je tajnik u Ministarstvu rada gdje zarađuje 2.032 eura. Supruga je zaposlena u Ministarstvu graditeljstva i zarađuje 1.296 eura. Ona je vlasnica BMW-a iz 2011-te vrijednog 7.963 eura.

Marija Pletikosa u ovom resoru kao državna tajnica zarađuje 2.2.265 eura te još 18.041 euro godišnje od imovine i imovinskih prava. Suprug u Agenciji za razvoj Zadarske županije zarađuje 1.281 euro. On je ujedno i vlasnik stana od 67 m2 u Zadru procijenjenog na 200.000 eura te drugog stana u Zadru od 59 m2 od 120.000 eura, a ona u Zadru posjeduje stan od 61 m2 vrijedan 180.000 eura te je vlasnica dviju kuća s okućnicom u Selinama- prva od 160 m2 procijenjena je na 150.000 eura, druga od 59 m2 na 30.000 eura.

Na 22.828 eura procijenjen je suprugov Hyundai iz 2019-te. Ona je vlasnica štednje od 7.000 eura, a suprug posjeduje ušteđevinu od 8.760 eura. Margareta Mađerić već je dugo na glasu kao najimućnija tajnica u državi, a plaća joj iznosi 2.390 eura. Suprug zaposlen u Odvjetničkom društvu Župić i partneri mjesečno zaradi 1.167 eura, no on godišnje i od kapitala zaradi 19.550 eura. Suprugov prvi stan u Zagrebu od 100 m2 procijenjen je na 171.477 eura, drugi stan od 85 m2 u Zagrebu vrijedan je 155.816 eura, suprug je suvlasnik i trećeg stana u Zagrebu od 39 m2 procijenjenog na 29.882 eura, četvrti stan u Zagrebu od 21 m2 procjenjuje se na 46.452 eura. Kuću s okućnicom na Pašmanu od 209 m2 Mađerić procjenjuje na 132.722 eura. U Zagrebu pak posjeduje kuću s okućnicom od 200 m2 vrijednu 100.000 eura, no i na Pašmanu gospodin Mađerić posjeduje cijeli niz drugih nekretnina, oranica i šuma, kojima je vlasnik i suvlasnik te nasljednik. Pored toga on vozi Jaguara iz 2019-te vrijednog 46.452 eura, ali i tri štednje- od 370.000 eura, od 157.000 eura te od 3.053 eura.

Hrg zalutao u MORH

Zdravko Jakop kao državni tajnik u MORH-u mjesečno zarađuje 2.554 eura. Supruga zaposlena u Kaznionici u Lepoglavi radi za nešto više od 800 eura mjesečno. U Lepoglavi Jakob posjeduje kuću s okućnicom od 1707 m2 procijenjenu na 53.089 eura, a suvlasnik je druge kuće s okućnicom od 3666 m2 koja je procijenjena na 13.272 eura. Osim toga u Lepoglavi Jakob posjeduje nekolicinu oranica i šuma čiji je nasljednik te u pojedinima i suvlasnik. U rubriku pokretnine upisao je svoj BMW iz 2001-e vrijedan 5.176 eura, suprugin Golf iz 2007-e od 4.247 eura te traktor vrijedan 4.500 eura kao i motocikl od 1.990 eura.

Nekadašnji gradonačelnik Križevaca i bivši šef HSS-a Branko Hrg nekako je zalutao u MORH na poziciju državnog tajnika te tamo mjesečno zaradi 2.311 eura. Supruga zaposlena u bjelovarskom Općinskom sudu radi za oko 700 eura, a u svojim Križevcima Hrg je suvlasnik kuće s okućnicom od 1447 m2 procijenjene na 100.869 eura dok je supruga nasljednica kuće s okućnicom od 496 m2 vrijedne 39.816 eura. Hrg vozi VW UP iz 2017-te od 6.636 eura, a supruga Golfa iz 2014-te od 10.617 eura.

Državni tajnici Ministarstva pravosuđa

Juro Martinović nekadašnji suradnik Živog zida i opcije Promijenimo Hrvatsku danas djeluje kao državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave gdje ovaj diplomirani pravnik zarađuje 2.202 eura, nešto više od 700 eura zarađuje supruga zaposlena u Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi. Martinović u Zagrebu posjeduje stan od 106 m2 vrijedan 106.178 eura, drugi stan od 99 m2 vrijedan 139.358 eura, treći stan od 67 m2 čiji je suvlasnik procijenjen je na 66.361 euro, a kuća s okućnicom od 220 m2 čiji je Martinović suvlasnik na 238.901 euro. Na 6.636 eura procijenio je svoj BMW iz 2011-te, a ima i štednju od 50.000 eura.

Sanjin Rukavina iz HDZ-a zarađuje pak 2.154 eura kao državni tajnik. Supruga zaposlena u HEP-u radi za malo više od 700 eura, no ona još 9.726 eura godišnje zaradi i od druge djelatnosti. Svoju kuću s okućnicom od 965 m2 u Sv.Juraju Rukavina procjenjuje na 398.168 eura, a kuću od 179 m2 čiji je suvlasnik na 49.107 eura. Od vrijednih pokretnina supruga Rukavina posjeduje Passata iz 2016-te vrijednog 20.545 eura te Toyotu Yaris iz 2019-te vrijednu 13.551 euro, on je nasljednik zlatnine vrijedne skoro osam tisuća eura.

Vedrana Šimundža Nikolić nestranačka državna tajnica mjesečno zarađuje 2.317 eura. Suprug zaradi oko 1.500 eura radeći u AEKS-u u Ivanić Gradu te u Hrvatinu, a osim toga 4.085 eura godišnje zaradi od samostalne djelatnosti te još 4.778 eura od imovine i imovinskih prava. U Splitu je suprug vlasnik stana od 87 m2 vrijednog 159.267 eura te drugog stana od 82 m2 procijenjenog na 225.628 eura, u Splitu posjeduje 42.471 euro vrijednu kuću od 70 m, a vozi Peugeot 307 iz 2007-e vrijedan 2.654 eura, a ona pak ima štednju od 5.000 eura te ušteđevinu od simboličnih 457 američkih dolara.

Politolog Krešimir Partl prema imovinskoj kartici koja doduše još nije u eurima u Ministarstvu kulture zarađuje 16.718 kuna dok supruga zarađuje preko 10.000 kuna u Ministarstvu gospodarstva, s druge strane profesor Ivica Poljičak kao državni tajnik zaradi 2.237 eura, no on dodatne prihode ostvaruje i od nastavne djelatnosti baš kao i njegova supruga koja je zaposlena na TVZ-u gdje zarađuje 1.266 eura na mjesec. Obiteljsku kuću s okućnicom u Šibeniku od 460 m2 Poljičak procjenjuje na 298.626 eura. U Zagrebu su on i supruga vlasnici stana od 29 m2 kojeg procjenjuje na 58.600 eura, a u Šibeniku posjeduje građevinsko zemljište od 457 m2. Drugi stan u Zagrebu od 67 m2 procijenjen je na 168.025 eura. Brod iz 84-te supružnika Poljičak procijenjen je na 6.967 eura, a on vozi Megana iz 2000-te od 995 eura. Njegova štednja iznosi 12.000 eura, a supruga ima ušteđeno 32.100 eura.