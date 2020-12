NAJBOGATIJA HRVATSKA POLITIČARKA: Tajanstvena HDZ-ovka koja se rijetko spominje

Najbogatiji hrvatski političar laskava je to titula koja godinama krasi HDZ-ova Domagoja Ivana Miloševića, liječnika koji se prije ulaska u politiku bavio poduzetništvom, i to kao suvlasnik tvornice vatrogasnih aparata Pastor. Njegova imovina teška je više od 18 milijuna kuna, a od nje mjesečno uprihodi 20-ak tisuća kuna jer su on i supruga vlasnici 12 stanova u Zagrebu te jednog apartmana u Ičićima. Tu je i 12 garaža, jedan poslovni prostor te Audi A8, ali i niz skupocjenih umjetnina.

Kada bi se pak u ovom novom sazivu Sabora morala birati najimućnija hrvatska političarka, tu bi titulu ponijela Vodičanka Branka Juričev-Martinčev, čija imovina premašuje 11 milijuna kuna, a od imovinskih prava mjesečno uprihodi oko 13.766 kuna. U Vodicama posjeduje niz nekretnina, a sama kuća vrijedi više od dva milijuna kuna. Sa suprugom je vlasnica dvaju poslovnih prostora, građevinskog zemljišta od sedam tisuća četvornih metara vrijednog tri milijuna kuna, a tu su i voćnjak, šume pa i zemljište vrijedno pola milijuna kuna, kao i dionice INA-e i T-Mobilea vrijedne 160 tisuća kuna.

U kategoriju najimućnijih političara, pa i HDZ-ovaca, svakako ulazi i akademik Željko Reiner, čija je ukupna imovina procijenjena na više od devet milijuna kuna, u Zagrebu posjeduje kuću s okućnicom vrijednu 1,3 milijuna kuna, dok je supruga vlasnica stana u Zagrebu od 109 četvornih metara procijenjenog na milijun kuna. Tu je i oranica, ali i umjetnine te udjeli u fondovima, ali i dvije štednje, jedna od 578.000 eura, a druga od 1,675.000 kuna.

Kada je pak o SDP-ovcima riječ, titulu najimućnijeg nosi Branko Grčić, čija imovina vrijedi više od šest milijuna kuna, posjeduje dionice u osam tvrtki, a bogatstvo mu se krije i u nekretninama. Sa suprugom je vlasnik triju stanova u Splitu, dok je supruga nasljednica građevinskog zemljišta u Makarskoj, a dijete mu je darovnim ugovorom postalo vlasnikom stana i garaže u Zagrebu. Ukupna vrijednost nekretnina je 5,6 milijuna kuna, a u osam tvrtki ima dionice ukupne vrijednosti 31.900 kuna. Sa suprugom ima i ušteđevinu veću od 822 tisuće kuna.