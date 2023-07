Najbliži suradnik radi mu o glavi s najljućim neprijateljima! Otkako je to čuo Plenković se distancirao od njega

Autor: Iva Međugorac

Ništa novo oporbeni saborski zastupnici hrvatskim građanima nisu otkrili na nedavno sazvanoj izvanrednoj sjednici, koju im je omogućio predsjednik Zoran Milanović. Svaki prosječan Hrvat vrlo dobro zna da država ne funkcionira, i da nije funkcionirala i prije štrajka u pravosuđu. Skandali u INA-i i HEP-u također nisu nikakvo iznenađenje, oni su samo dio političkog kontinuiteta, ali iako oporba žestoko kritizira taj sustav i takvo nizanje afera, mi od njih nismo imali prilike čuti kako bi i što bi oni drugačije.

Plenković nema konkurenciju

Sabor je u demokraciji, a nerijetko do sada i u našoj zemlji služio kao regulator vladajućih, no situacija na hrvatskoj političkoj areni odavno nema veze s demokratskim načelnima jer je vlada po svemu sudeći nadrasla oporbene opcije pa se sva politika u Lijepoj našoj svela na jednu stranku i jednog čovjeka- HDZ i premijera Andreja Plenkovića koji sviđalo se to, nekome ili ne pored sve sile afera i dalje rejting svoje stranke održava i više nego stabilnim, što je u najmanju ruku paradoksalno. Plenković je na početku svojeg mandata kada je preuzimao HDZ obećao da će tu stranku reformirati i pomladiti, vrijeme je učinilo svoje,a Plenković najavljeno obećanje nije uspio realizirati već je vlastite kritičare i nezadovoljnike marginalizirao, okruživši se pri tome i u Vladi i u stranci s ljudima koji uglavnom nisu dorasli pozicijama na kojima se nalaze što Plenkoviću ide u prilog i jamči njegovu održivost. No, to što su Plenkovićevi kritičari marginalizirani ne znači da oni tamo negdje iza kulisa ne djeluju i da i oni baš poput oporbe ne čekaju grešku na kojoj će ovaj pasti.





I baš kad se učini da je gotov, kao što se to mnogima učinilo i sada usred afere HEP Plenković se uspješno izvuče iz vatre i ponovno demonstrira da on nema konkurencije, pa čak ni onda kada se napadačima posve otvoreno pridruži predsjednik Zoran Milanović. U HDZ-u su oni skloni Plenkoviću i više nego svjesni da je pred Plenkovićem teška borba koja ga očekuje i tijekom kampanje, ali i na samim parlamentarnim izborima, a svima onima sklonima premijeru cilj je samo jedan- ostati na vlasti, i to ne nužno samo zbog Plenkovića, jer oni koji ga sada tapkaju po ramenu znaju da ukoliko padne Plenkovićeva vlada padaju i oni, a pobjedu zatim odnosi onaj tko ima jače zaleđe.

Najidealniji nasljednik Jandroković, ali..

Pita li se HDZ-ovce sklone Plenkoviću oni njegova nasljednika vide u predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću kojega nazivaju civiliziranim i uljuđenim političarem koji bi i zemlju i stranku vodio proeuropskim putem kao što to i Plenković sada čini. Jandrokovićev bi dolazak na vodeću poziciju navodno mogao biti i dio dogovora ukoliko se Plenković odluči karijeru nakon izbora nastaviti u Bruxellesu.

Odnedavno se kao potencijalni Plenkovićev nasljednik počeo spominjati i ministar gospodarstva Davor Filipović te se tvrdi da je baš iz njegova resora u suradnji s Mostom i izrežirana afera HEP kako bi se njome eliminiralo Plenkovića, a u tom slučaju Filipović bi s Mostom formirao novu vlast. Koliko je Filipović tome dorastao manje je bitno, no otkako te glasine kolaju političkom arenom, upućeni u HDZ-u tvrde kako je njihov šef postao oprezniji. Pored Filipovića u Vladinim redovima kao premijerov konkurent spominje se i ministar prometa Oleg Butković, kojega poznanici opisuju kao spretnog tipa koji je dobar sa svima i sa desnima, i sa lijevima, i sa onima sa centra. Butković je prijateljski povezan s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, u korektnim je odnosima s Milijanom Brkićem, s Jandrokovićem, ali i primjerice sa SDP-ovim županom Zlatkom Komadinom.

Cijenjen je i rado viđen gost i u virovitičkom kadru gdje dobre odnose ima sa Josipom Đakićem, ali i sa županom ANdrovićem, no Butković je u dobrim odnosima i sa županom Ivanom Anušićem, koji je navodno ipak odustao od svojih nacionalnih političkih ambicija te ga sada zanima samo Slavonija. Zato u posljednje vrijeme sve učestalije istupa dubrovački gradonačelnik Mato Franković koji je također spominjan kao jedan od predvodnika HDZ-ova desnog krila. Franković bi na nacionalnoj političkoj sceni doista i bio novo lice, iako je na lokalnoj razini već dugo prisutan, oni koji ga poznaju tvrde da je riječ o obrazovanom i ugodnom tipu koji je poštovan unutar svoje stranke no pitanje je je li on kapacitet za neke veće političke pozicije od ove gradonačelničke koju sada obnaša. Ne manjka u HDZ-u mnogima ambicija, i nema nikakve dvojbe oko toga da bi mnogi i izašli iz rupa da Plenković padne, ali kako za sada stvari stoje njegova struja u vladajućoj stranci pobrinuti će se da do takvog scenarija ipak ne dođe, a da priča bude do kraja apsurdna, i oporba je izgleda ipak ta koja Plenkovića štiti i održava na poziciji, jer ne pokazuje da ima nekoga tko bi mu bio u stanju konkurirati.