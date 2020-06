NAJAPSURDNIJA PRIČA KOJU ĆETE PROČITATI! Za što brat bivšeg HDZ-ova ministra traži odštetu?

Svetimir Marić, čovjek je za kojega hrvatska javnost nikada ne bi imala prilike čuti da se nije radilo o bratu bivšeg ministra državne imovine HDZ-ova Gorana Marića, koji je zaposljen pod sumnjivim okolnostima na poziciju člana uprave državne tvrtke Tehnički servis željezničkih vozila.

No, čini se da tu priči s njegovim poslovima nije kraj, budući da se ovaj slučaj našao i pred sudom.

Marić naime traži da mu se isplate plaće za četiri mjeseca, radi se o oko 60 tisuća kuna, premda je kao što je poznatu ostavku dao svega nekoliko dana od imenovanja, ali zbog kako se tvrdi medijskog pritiska.

Potrebno je podsjetiti kako je Svetimir Marić ostavku dao nakon što su se u javnom prostoru pojavile sumnje da se te visoke funkcije domogao jer je ministrov brat. Da bi sada ishodovao zadovoljštinu na sudu, uz zaostale plaće, Marićev brat potražuje i odštetu od 113.448 kua, zbog prijevremenog raskidanja ugovora o radu. A premda ga je prije nekoliko dana zagrebački Općinski sud odbio, Marić je uložio žalbu o kojoj se treba očitovati zagrebački Županijski sud.

Inače, Marić je u upravu Tehničkih servisa željezničkih vozila, koju je osnovao HŽ došao u veljači 2017. godine i to tako što je direktor tvrtke HŽ Putnički prijevoz Robert Frdelja u ime Skupštine razriješio jednog člana uprave i na njegovo mjesto postavio Marićeva brata. Oporba tada ustaje na noge te se saznaje da je Marićev brat izravno s burze došao na poziciju člana uprave. On pak medijske napise o svojem radnom mjestu doživljava kao linč kojega nije mogao podnijeti ni fizički ni psihički pa stoga podnosi ostavku da bi zaštitio dignitet svoje obitelji. No, linč se ne zaustavlja, a njegova obitelj do danas trpi nenadoknadivu štetu zbog čega se odlučio sudskim putem namiriti.