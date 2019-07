NAČELNIK PRELOMIO! Turisti u ovom mjestu nikada više neće ostavljati ručnike kako bi ‘sačuvali’ mjesto na plaži

Autor: I.Br.

Koliko ste puta došli na plažu, koja je generalno, bila prazna, no opet – popunjena? Trend ostavljanja ručnika i ležaljki kako bi si sačuvali ‘prvi red do mora’ aktualan je već dugo vremena, no nekima je očito toga već puna kapa, pa su se na zaista poseban način odlučili obračunati s takvima.

Tome je na kraj odlučio stati načelnik općine Tribunj, Marko Grubelić, koji se odlučio na pomalo drastičan potez. Naime, on je odlučio sve ‘napuštene’ ležaljke i ručnike pokupiti s tribunjskih plaža te na taj način dati do znanja turistima, ali i domaćim gostima koji ostavljaju ručnike za kasnije, kako to i nije baš pristojno.

“[NEMA REZERVACIJE HLADOVINE – vol. 2]

Sve napuštene stvari koje smo danas našli po tribunjskim plažama mogu se pronaći na adresi Zamalin 22, u dvorištu općinske zgrade. Danas smo bili u posjetu plaži Zamalin, Bristak i Sovlja i, kao što možete vidjeti na slikama, znatno je manja količina sakupljenih napuštenih stvari (ručnika, ležaljki i sl.).