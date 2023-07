Na vidjelo izašle velike slabosti: Jedno ključno ime nitko u oporbi ne izgovara! Jeste li primijetili nevjerojatan fenomen?

Autor: Iva Međugorac

Prema onome što je izglasano nakon izvanredne sjednice Sabora moglo bi se zaključiti kako ona nije niti bila potrebna, jer je u konačnici Plenkovićev HDZ opet dobio ono što je htio, iako se predsjednik Zoran Milanović svrstao na stranu oporbe to onima koji u parlamentu predstavljaju oporbu objektivno govoreći nije donijelo neku pretjeranu korist. Istina je da se na izvanrednom sazivanju Sabora sazvanog zbog štrajka u pravosuđu te zbog plinske afere u kojoj je HEP pretrpio ogromne gubitke par dana više od planiranog raspravljalo u Saboru, ali sve u svemu ta se rasprava može opisati kao jalovo raspredanje od kojeg oporbene opcije nisu uspjele izvući nikakvu korist.

Rasprava u kojoj se nije raspravilo ništa

Rasprava koja je trajala tri dana ionako je ugurana u dane vikenda, usred ljetne špice kada građane ionako politike ne zanima previše. Govorilo se u parlamentu o vladinoj Uredbi temeljem koje je HEP otkupljivao plin od Ine po cijeni od 47 eura, da bi onda viškove toga plina koji se nije mogao uskladištiti po cijeni i od jedan cent, ali da bi javnost stekla dojam težine te afere za nju bi netko morao odgovarati, a oporba na to nema baš nikakav utjecaj. Tri dana koliko je trajala rasprava koja se protegla do duboko u noć oporba je ustrajala na tezi o tome kako je gubitak HEP-a oko sto milijuna eura ponavljajući kako je dobitnik ovoga biznisa prvi čovjek PPD-a Pavao Vujnovac, no što je točno Vujnovčev krimen? On je u ovom poslu i ovoj priči samo poduzetnik koji je iskoristio situaciju na tržištu, ono što je međutim oporba i sada tijekom ove pomalo zamorne rasprave posve ignorirala jest odgovornost ministra Davora Filipovića.

Vidljivo je to baš na primjeru najglasnijih oporbenjaka onih iz Mosta čiji je Zvonimir Troskot u javnom prostoru predstavljen kao osoba koja je razotkrila aferu u HEP-u. I tijekom ove rasprave o prodaji viškova plina Troskot je žestoko prozvao premijera Plenkovića i Vujnovca. Spominjao je predsjednika Uprave HEP-a Franu Barbarića, državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva Ivu Milatića, ali ne i Filipovića. I njegov stranački kolega Nikola Grmoja u svim svojim izlaganjima spominjao je Plenkovića i VUjnovca, ali ni Troskot, ni Grmoja praktički niti jednom nisu spomenuli Filipovića kao glavnog i odgovornog za energetski sektor u našoj zemlji.





Zanimljivo je da Filipovića u svojim poprilično burnim istupima nije spominjala ni Sandra Benčić iz Možemo koja je podsjetila na saslušanje Odbora za gospodarstvo na kojem su se suočili ministar Filipović i predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić. Benčić je pri tome podsjetila na saslušanje Barbarića navodeći razloge zbog kojih smatra da bi on trebao otići, ali ne i razloge zbog kojih bi Filipović morao odstupiti. Mogao bi se dakle tako steći dojam da je oporba na jedan način ovom izvanrednom sjednicom zaštitila Filipovića, jer sve i da ga je Plenković odlučio smijeniti kao glavnog i odgovornog za energetski sektor, ispalo bi da to čini kako bi zaštitio Vujnovca, sve i da je tome tako nejasno je zašto se oporba u ovoj priči postavila kao zaštitnik ministra za kojega se i prije ove afere znalo da je krivi čovjek, na krivoj poziciji.

Oporba je opet prezentirala svoje slabosti

Jasno je zato da je i na toj teatralno pokrenutoj izvanrednoj sjednici sabora oporba opet prezentirala svoje slabosti i dala na uvid zainteresiranom djelu javnosti argumente zbog kojih će se Plenkovića i dalje smatrati najstabilnijim političarem u državi. Rasprava se svela na slabu energiju zastupnika, ondje se pokazala niska razina političke kulture, puno se galamilo, bacale su se jedno te iste već viđene i reciklirane fraze, ali se ni po čemu nije moglo vidjeti zbog čega je to točno država u izvanrednom stanju i zbog čega je zaista bilo potrebno sazvati tu izvanrednu sjednicu na kojoj se Milanović koji ju je sazvao nije niti pojavio. Nije se na sjednici pojavio ni Plenković koji je time nastojao pokazati da je on gazda u državi koji donosi odluke i nameće sve najvažnije teme pa je u vodu bacio HDZ-ove zastupnike s jeftinim provokacijama na koje se navukla lijeva oporba koja uglavnom ponavlja iste parole pecajući se na demagogiju bezidejnog Hrvoja Zekanovića, ali se u svakom slučaju javnost iz oporbenih redova definitivno nije uvjerila u to da Hrvatska propada i da je vodi autokrat koji je građanima oteo demokraciju.

Ono što je za demokratski sustav možda i najopasnije jest to da i mimo ova izvanredne sjednice tri velike oporbene stranke SDP, Možemo i Most ne uspijevaju uvjeriti naciju u to da oni imaju vlastiti politički program i vlastiti ideološki profil, što je vidljivo i na anketama prema kojima je HDZ i nakon ove velike afere u HEP-u najstabilnija politička opcija u zemlji koju uskoro očekuju parlamentarni izbori. Kako za sada stvari stoje to bi za SDP mogli biti treći uzastopni izbori na kojima će ostati u oporbi što bi moglo označiti kraj za aktualnu garnituru te stranke koju vodi Peđa Grbin, Možemo bi na tim izborima mogao nepovratno oslabjeti loveći se isključivo za svoju lokalnu poziciju u Gradu Zagrebu, dok bi Most kako za sada stvari stoje mogao postati stranka nalik nekadašnjem HNS-u ili HSLS-u, koji su od važne svedeni na stranke o čijim se političkim aktivnostima i značaju progovara u prošlom vremenu.

Svjesni svojih slabosti oporbenjaci se vjerojatno u parlamentu i drže skupa pa stoga Benčić, Grmoja i Grbin gotovo identičnom retorikom napadaju HDZ s posebnim naglaskom na Plenkovića kojeg na svakom koraku nastoje diskreditirati, zaboravljajući pri tome da građani od onih političara koji ruše vladajuću garnituru očekuju rješenja, ideje, plan i program koji ovoj oporbenoj družini nedostaje, štoviše, ni unutar sebe nisu se uspjeli dogovoriti tko je to dovoljno snažan da parira Plenkoviću i da kao takav bude predvodnik velike koalicije koja bi dovela u pitanje opstojnost njegova HDZ-a.