NA UDARU PLENKOVIĆEV NAJVAŽNIJI MINISTAR! Premijer u golemoj panici: Europa neće stati na Žalac! Ovo je neviđena blamaža

Autor:

Uhićenje bivše ministrice Gabriele Žalac u istrazi OLAF-a oko afere Softver izazvalo je nelagodu u redovima premijera Andreja Plenkovića. Nije za premijera problem samo to što je Žalac njegova bivša ministrica i stranačka kolegica, već premijer muku muči s time što je Žalac ‘pala’ po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja.

”To je ogromna blamaža za Plenkovića, ogroman udarac, ne radi se ovdje o bilo kakvim istragama, oni provjeravaju pronevjere i malverzacije s trošenjem novca iz europskih projekata, na to hrvatske institucije kojima su slučajevi prijavljeni nisu reagirale. Možete zamisliti kakva je to blamaža i za državu, i za kompletan državni vrh i za Plenkovića koji se radi ovog crveni pred Europom, i pred svojim europskim kolegama, naravno da mu je neugodno”, komentira naš sugovornik iz Vlade te napominje kako je uz ostalo problematično to što je vodeća institucija preko koje se trebala provoditi kontrola novca iz europskih projekata Ministarstvo financija.

”I nedavno kada se raspravljalo o opozivu ministra Zdravka Marića moglo se vidjeti da je on najsnažnija Plenkovićeva karika, on je stup Plenkovićeve vlade, a iz Europe stižu jasni signali kako baš njegov resor nije odradio dobro posao s Olafom, tu se ne radi samo o Žalac, uhićenja će izgleda biti još, možda se to tako ne čini, ali to je udar na Plenkovića, i to vanjski, jer će ga prije ili kasnije netko od nadležnih u EK pitati što je radilo njegovo Ministarstvo i kako je moglo doći do ovakvih propusta i blamaže, u Vladi od toga ozbiljno strepe”, prepričava naš sugovornik te napominje kako Mariću ne ide u prilog niti to što je na nagovor Žalac pristao na sastanak s Milenkom Bašićem oko slučaja Vjetroelektrane.

”Na stranu to, afera Žalac pokazala je da je sustav kojega je Marić trebao urediti neučinkovit, s Olafom je trebala surađivati oformljena Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, no s naše je strane postojanje te službe samo formalnost, međutim, Europa na to pristaje, njih ne zanimaju naši argumenti, njih zanimaju samo malverzacije s njihovim novcem koje se jako rigorozno kažnjavaju”, tumači naš sugovornik te tvrdi kako je razumljivo da Marić ne može sam sve provjeriti, no zato treba unutar sustava detektirati one koji nisu odradili svoj posao kako bi se Hrvatska ‘spasila’ od dodatnih blamaža.