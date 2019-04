Na suđenju imao zapisnik s iskazom! Bandićev suradnik sve zakuhao svjedočenjem

Autor: Dnevno

U nastavku suđenja u aferi Agram, u kojoj se na optuženičkoj klupi našao zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kao svjedok je pozvan bivši Bandićev tjelohranitelj Robert Ljutić.

Ljutić je u gradskoj upravi promijenio više radnih mjesta, a USKOK tvrdi da su njegovi premještaji bili nezakoniti.

Zagrebačkoga gradonačelnika i dio njegovih suradnika tereti se za nezakonita zapošljavanja te zamjenu zemljišta na kojoj je grad oštećen za oko 20 milijuna kuna.

Ljutić je u svom svjedočenju opisao kako se još 2010. zaposlio u Uredu gradonačelnika na poslovima informiranja. Primljen je s višom stručnom spremom, a poslije je dobio novo rješenje s visokom stručnom spremom. Onda je dobio novo rješenje, ponovno samo s višom stručnom spremom jer mu je diploma Visoke policijske škole poništena. U pitanju je poznata afera s plagiranjem završnih radova u kojoj je bez diplome bio ostao i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić.

Ljutićeva diploma za posao u gradskoj upravi nije bila sporna, a od 2012. do 2014. nije položio državni stručni ispit, što je po zakonu bio obvezan učiniti. Ljutić je tvrdio da nije ni izlazio na taj ispit jer mu je u međuvremenu oduzeta diploma Visoke policijske škole, no u sudskom spisu nalazi se rješenje Ministarstva uprave prema kojem je na ispitu bio u rujnu 2013. godine. No, dio ispita nije položio pa je jednostavno otišao s ispitivanja, piše Telegram.

“Ne sjećam se da sam polagao taj ispit”, rekao je Ljutić. Čak je pokušao uvjeriti sud da na polaganje nije išao jer je unaprijed znao da će mu, po političkom diktatu, diploma za visoku stručnu spremu biti oduzeta.

Iz nezgodne situacije pokušao se izvući rekavši da zapravo ne zna je li imao sve uvjete za radna mjesta koja je dobivao, ali da je s obzirom na odnos prema radu imao i više nego potrebno iskustvo.

Također je rekao da ne zna ni na koji je način uopće dobivao premještaje, odnosno ne sjeća se je li se sam raspitivao za nova radna mjesta ili ga je netko predložio za premještaj. Nije baš bio sasvim siguran ni koliku je plaću imao na kojem radnom mjestu.

Budući da u optužnici stoji da je Ljutić premještaje na bolja radna mjesta, za koja nije imao uvjete, dobivao zahvaljujući bliskosti s Bandićem, Ljutić je danas morao odgovoriti i druži li se s gradonačelnikom privatno.

Naglasio je da je njihov odnos isključivo poslovan. U odgovorima na dodatna pitanja priznao je kako 24 sata na raspolaganju ima službeni automobil Grada Zagreba, no ne zna tko mu je to omogućio. Ipak, na službeno vozilo, kaže, ima pravo.

Ljutić je potvrdio i da je izbornom stožeru Milana Bandića uplatio 19.500 kuna, iako je USKOK sugerirao da je zapravo podmirio Bandićevo privatno dugovanje prema rješenju o ovrsi.

Ljutićevo svjedočenje je kulminiralo kada se ispostavilo da kod sebe ima zapisnik s iskazom što ga je dao tijekom istrage u USKOK-u. Kako istraga nije javna, Ljutić taj zapisnik nije smio dobiti, a i za proces je važno ima li razlike između njegovih svjedočenja iz istrage i onog s glavne rasprave, piše Telegram.

USKOK je zato inzistirao da Ljutić otkrije tko mu ga je dao. Odbivši najprije odgovoriti na to pitanje, navodno da nikoga ne bi doveo u neugodnu situaciju ili izložio kaznenom progonu, Ljutić je po nalogu suda ipak morao reći odakle mu zapisnik. Međutim, na to je samo lakonski rekao da ga je dobio od bratića. O kome se točno radi, nije otkrio. Dodao je kako je zapisnik tražio jer ga se u medijima uporno blati i optužuje u ovoj aferi. Iako je USKOK tražio da se zapisnik Ljutiću oduzme, sud to ipak nije učinio.