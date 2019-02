Na što je ova Slavonija spala! Hoće li itko reagirati? Evo što za Dnevno.hr kažu Slavonci prozvani za neugodnu aferu

Autor: Iva Međugorac

Dobro, hoće li netko više reagirati na namještanja poslova po Osijeku, zapitao se to Slavonac koji se obratio našemu portalu tvrdeći kako je svima u njegovome kraju mučno gledati ono što se oko njih događa. Pritom je poseban naglasak stavio na nedavno raspisani natječaj za posao u osječkom ogranku Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS).

Naime, testiranja za posao u ovoj tvrtki, prema riječima nezadovoljnog Slavonca odvila su se početkom siječnja, a ovih dana obavljaju se i razgovori za posao, a ono što je sporno u cijeloj priči jest to da je nećak osječko-baranjskog župana HDZ-ova Ivana Anušića, također Ivan Anušić navodno dobio posao ”iste sekunde kada je natječaj raspisan”.

Prema navodima našega sugovornika, mladić je obožavatelj i član lokalnog ogranka HDZ-a, dok je sami župan ujedno i nekadašnji načelnik Općine Antunovac, od kuda dolazi i direktor HOPS-a Osijek Mario Popović.

”Zajedno su nekada kao pravi sumještani bili na istim listama za lokalne izbore, došlo vrijeme da se i nećak negdje uhljebi. Na što je ova Slavonija spala”, poručuje nezadovoljni Slavonac, no čini se kako prozvani akteri ove potencijalne priče o nepotizmu imaju posve drugu verziju cijele situacije. Direktor Popić u odgovoru na upit našega portala potvrđuje da se doista Ivan Anušić prijavio na natječaj za posao u HOPS-u.

”Isti posao nije dobio jer je u tijeku drugi krug odabira kandidata. Nije bilo moga posredovanja između župana Ivana Anušića i povjerenstva za odabir kandidata”, tvrdi direktor, dodajući da je s obzirom na poziciju koju obnaša upoznat s rand listama kandidata koji su se prijavili na natječaj, pa je samim time upoznat i s apliciranjem Anušića juniora. Ujedno, napominje kako nije točno da je sa županom povezan preko HDZ-ovih lista, jer kako naglašava nije politički aktivan. I iz županova ureda potvrdili su kako se Ivan Anušić javio na objavljeni oglas za posao u HOPS-u.

”Nakon što smo zaprimili Vaš upit, župan je kontaktirao svog nećaka koji ga je obavijestio da je do sada bio pozvan na pismeno testiranje i da o daljnjim rezultatima natječaja nema spoznaje. Sukladno tome informacija da je njegov nećak Ivan Anušić posao u HOPS-u već dobio – ne stoji. Gospodin Mario Popić živi u Općini Antunovac kao i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić (u kojoj živi oko 3500 stanovnika), a nikada nisu zajednički politički istupali niti su bili na istoj izbornoj listi”, poručuju iz Anušićeva ureda.

A našem se portalu obratio i sami župan Ivan Anušić.

”Moj nećak, Ivan Anušić trenutno je zaposlen u jednoj privatnoj tvrtki, a ako se i javlja na raspisane natječaje za druge poslove, smatram da je to njegovo pravo i da u tome treba imati i određenu dozu zaštite privatnosti. Osobno nisam bio upoznat s njegovim odlaskom na testiranje u HOPS sve do Vašeg upita”, kaže župan napominjući da je njegov nećak ekonomist po struci. Riječ je o visokoobrazovanom i perspektivnom dečku na koga on kao stric može biti ponosan. Osim toga, župan Anušić izrazio je žaljenje zbog toga što se njegova nećaka već sada dovodi u vezu s njime osobno te mu se to stavlja na teret kao otegotna okolnost već na početku karijere. I mladi Anušić također je iznio svoju verziju priče za naš portal. ”Istina je da sam prošao pismeno testiranje za navedeni posao u HOPS-u, ali me još uvijek nitko iz te tvrtke nije kontaktirao i obavijestio o konačnom rezultatu natječaja”, tvrdi prozvani mladić potvrđujući rodbinske veze sa stricem Anušićem, no istodobno negirajući bilo kakav oblik pogodovanja prilikom apliciranja za spomenuti posao.