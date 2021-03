NA POPISU IMOVINE 24 NEKRETNINE! Vidošević spreman dokazati nevinost: Tko je mlada dama koja mu u tome pomaže?

Autor: Iva Međugorac

Duge četiri godine traje suđenje bivšem predsjedniku Hrvatske gospodarske komore Nadanu Vidoševiću, a obrana koju je trebao iznijeti na zagrebačkom Županijskom sudu odgođena je radi bolesti članice sudskog Vijeća.

Kao što je poznato Vidošević je optužen za izvlačenje novca iz Komore kojom je godinama upravljao, a suđenje mu je počelo koncem siječnja 2017. godine, što je ujedno i više od tri godine od njegova uhićenja.

Očekuje se da Vidošević iznošenje obrane nastavi danas, ali i u iduću srjedu 10. siječnja, međutim već sada iz njegovih ranijih izjava za medije može se naslutiti kako se Vidošević ne osjeća krivim ni za što za što ga se prozivalo. A uz ostalo je nakon uhićenja bio prozivan i zbog imovine koja je prije par godina punila medijske stupce.

Iz njegove luksuzne vile na Prekrižju istražitelji su izuzeli 444 umjetnine vrijedne više od 14 milijuna kuna, a obitelj Vidošević može se pohvalitti i sa 26 nekretnina od Zagreba, Splita pa sve do Gorskog kotara i Nemira pored Omiša. Pažnju javnosti tijekom pretresa Vidoševićeve imovine plijenio je bunker njegove kuće na Gornjem Prekrižju gdje je proinađeno mnogo lovačkih trofeja,

Prema optužnici, od 2006.godine do ožujka 2011. godine iz HGK je izvučeno 36 milijuna kuna, a sve to saznalo se nakon Vidoševićeva pada. Naime, godinama je u u hrvatskim medijima bivši šef Hrvatske gospodarske komore i nesuđeni predsjednik Nadan Vidošević opisivan kao najatraktivniji menadžer s posebnom karizmom, ali i kao tip o kojem se pisalo s posebnom pažnjom i respektom. Sve to palo je u vodu nakon one čuvene rečenice ‘suprug uvijek posljednji sazna’.









Medijima su se tijekom Vidoševićeva posrnuća počeli širiti standardni prizori osude bez presude, rastrančiravanje njegove imovine, popisivanje svih afera i propusta, objavljivanje raznih fotografija. Sve to iz današnje perspektive izgledalo je kao linč od kojeg se Vidošević standardno branio tvrdnjama da mu netko podmeće. Prizori su to koje smo zapravo i od njegova slučaja imali prilike vidjeti u bezbroj navrata, po sličnom obrascu padali su i Sanader, Todorić, Kovačević. A onda na scenu stupi hrvatsko pravosuđe, dugogodišnji iscrpni procesi i istjerivanje pravde koja je u Hrvatskoj spora, a upitno je do koje je mjere u okvirima našeg sudvovanja dostupna. Da je dobar dio napisa o Vidoševićevoj imovini bio farsa pokazalo se prije nekoliko tjedana u sudskom procesu za aferu Remorker. Skoro četiri godine od početka suđenja u toj aferi Uskok je odustao od svojeg prvotnog zahtjeva da Vidoviševiću oduzme svu imovinu koju ne može dokazati, u slučaju da i bude pravomoćno osuđen Vidošević će morati vratiti oko 26 milijuna kuna. Oni koji ovaj proces godinama prate kažu kako je moguće da se do njegova okončanja imovina ne oduzme ni Vidoševiću, ni članovima njegove obitelji, a naznaka za takav scenarij dala su i ova posljednja događanja sa zagrebačkog Županijskog suda.

Uskok je zbog Vidoševićeva manevra bio primoran odustati od zahtjeva za proširenim oduzimanjem imovinske koristi Vidoševića i ostatka njegove obitelji, a taj potez tužiteljstva zapravo je potpuna logičan s obzirom na to da je bivši šef Gospodarske komnore uspio dokazati da je značajan dio svoje imovine stekao zakonito. Tijekom 2013. godine kada je protiv njega pokrenuta istraga provedeno je računovodsko vještačenje, a u tom nalazu utvrđen je nerazmjer između prihoda i rashoda koji su prema toj računici iznosili više od 33 milijuna kuna. Vodeći se tim financijskim nalazom Uskok je zahtjevao prošireno oduzimanje imovine Vidoševićevih vjerujući kako on nije u mogućnosti dokazati porijeklo svojeg vrijednog imetka. Tijekom sudskog procesa priča se okrenula i postala neugodna po Uskok, a pokazalo se i kako su vještaci u ovom kompleksnom slučaju odradili amaterski posao i vukli greške kakve bi se teško mogle potkrasti i djeci na vrtićkoj razini. Naime, u Vidoševićeve prihode vještaci uopće nisu uračunali svote koje je on zarađivao čak član niza nadzornih odbora i skupština što je tek jedan od propusta. Drugi je taj što mu u prihode nisu uračunali isplate udjela u dobiti, a osim toga zanemarili su u prihode uračunati novac kojega je Vidošević dobivao od iznajmljivanja svojih nekretnina.

Ono čime su se pravnici tijekom detaljnijeg uvida u nalaz zgrozili jest to što su vještaci pojedine dijelove Vidoševićeve imovine dva do tri puta uvrstili u tablicu vrijednosti, na taj način i jesu došli do nerazmjera od 33 milijuna kuna. Naši sugovornici dobro upućeni u ovaj proces govore kako ovaj primjer zorno oslikava sve apsurde hrvatskih institucija, a osim toga napominju kako se slučaj Vidošević može uspoređivati sa slučajem Ante Todorića. Na to je nedavno upozoravao njegov odvjetnik Fran Olujić.









”Posao vještačenja povjeren je jednom stranom trgovačkom društvu, navodno s obrazloženjem da sva trgovačka društva koja bi to mogla napraviti u Hrvatskoj ili institucije bi bile u sukobu interesa, a upravo je ovo trgovačko društvo i osoba koja potpisuje to navodno vještačenje u eklatantnom sukobnu interesa, jer je najprije radilo kako za gospodina Todorića, tako i za prinudnu upravu”, komentirao je Olujić za Dnevno.hr govoreći o vještačenju za aferu Agrokor kojega je provelo poljsko trgovačko društvo koje je dio KPMG-a na razini Europe.

U Vidoševićevom slučaju vještačenje se raspalo temeljem niza dokumenata koje je on dostavio sudu, a na temelju kojih je nerazmjer u prihodima i rashodima za sada spustio na svega devet milijuna kuna. Time je od prvotnih 33,4 milijuna kuna uspio dokazati da je više od 24 milijuna kuna svoje imovine zakonito stekao, a s obzirom na to da na daljnjim nadopunama još radi moguće je da se ova priča svede na staru narodnu u kojoj je vuk pojeo magare. Ispalo je tako da naši stručnjaci u Vidoševićeve prihode nisu uračunali naknade koje je dobivao kao član Uprave Kraša, a samo tu govorimo o naknadama koje su prelazile 700 tisuća kuna. Naknade je Vidošević dobivao i od HBOR-a, Ingre i Hospodarske komore pa je za pretpostaviti da se niti tu ne radi o malim iznosima.

U ovim iscrpnim procesima Vidošević se uvelike oslanjao na svoju kći Hanu, mladu pravnicu koja do sada nije propustila niti jednu sudsku raspravu svojeg oca, koji je godinama žario i palio javnom scenom kao ekomnomist kojemu je vrata biznisa otvorio otac preko Dalmacijacementa.