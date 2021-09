NA POMOLU NOVI OKRŠAJ IZMEĐU PLENKOVIĆA I MILANOVIĆA! Predsjednik nema namjeru odustati, uskoro će opet eskalirati

Autor: Iva Međugorac

Premda je sudac Radovan Dobronić kandidat predsjednika Zorana Milanovića za predsjednika Vrhovnog suda, čini se kako ni ovoga puta imenovanje predsjednika ovog najvažnijeg suda u zemlji neće proći bez trzavica između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike.

Naime, Dobronić je na nedavnom glasovanju dobio svega četiri glasa od sudaca Vrhovnog suda, koji su odlučili podržati svojega kolegu kandidata Marina Mrčelu, čijoj je kandidaturi prema tvrdnjama upućenih skloniji i premijer Plenković, no Milanović na takvo što nema namjeru pristati te je spreman ponovno zaratiti sa svima kako bi progurao svojega kandidata na čelu Vrhovnog suda budući da vjeruje kako on za to ima ovlasti te kako je to njegova uloga.

”Milanović će sigurno kandidirati Dobronića, njegovog kandidata sigurno će podržati cijela oporba što sa profesoricom Đurđević nije bio slučaj, a uz to računamo i na potporu Plenkovićevih koalicijskih partnera, ovo je odluka oko koje će se još puno vijećati i koja bi nedvojbeno mogla rezultirati novim sukobima, to što u Vladi rade nije korektno, ali izgleda da Plenković nastoji nametnuti svoju volju i svojega kandidata, međutim to im neće proći”, naglašavaju za naš portal u Uredu predsjednika. No, i protokol kaže kako priča za Dobronića još nije gotova budući da zaključak Opće sjedncie Vrhovnog suda o kandidatima nije obvezujući pa će u skladu s time krajnju odluku donijeti Hrvatski sabor, u kojem su se već počeli izjašnjavati o ovoj temi pa su zastupnici Mosta jasno dali do znanja da će podržati Milanovićeva kandidata, a slične poruke stižu i iz drugih zastupničkih klubova.

Iako je 29 sudaca podržalo kandidaturu Marina Mrčele, predsjednik Milanović time se ne misli voditi. ”Mi smo očekivali takav ishod, Dobronić je sudac s Trgovačkog suda, a Mrčela njihov kolega i dugogodišnji potpredsjednik suda”, navode u Milanovićevom timu te napominju kako je Dobronić idealan izbor za predsjednika Vrhovnog suda upravo zato što mu suci nisu pokazali naklonost.