Na pomolu je koalicija odbačenih Puljkovih žena: Spremaju hladnu osvetu bivšem političkom partneru

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Možete li izdvojiti nekoga s kime se Puljci nisu uspjeli posvađati tijekom svoje političke karijere, a da to nije Bojan Ivošević? To se pitanje u javnom prostoru nametnulo nakon što se doznalo da splitski gradonačelnik nakon sedam mjeseci raskida suradnju s pročelnicom za gradsku imovinu i popularnom zviždačicom Majom Đerek, koja je široj javnosti postala poznata nakon što je progovorila o nizu nepravilnosti i nezakonitosti u tvrtki Državne nekretnine, nakon čega je krenula u obračun s ministrom obrane Marijem Banožićem problematizirajući stan koji mu je dodijeljen.

Splitski gradonačelnik Puljak je protiv kolegice za koju je donedavno imao samo riječi hvale pokrenuo postupak pred Službeničkim sudom i zatražio njezino udaljavanje s radnog mjesta, a Đerek je nakon toga otvorila bolovanje, no upućeni tvrde da je sukob kojem Splićani svjedoče zapravo samo kulminacija jer Đerek i Puljak već dugo nisu u dobrim odnosima, što s Puljkom, iza čijih političkih ambicija stoji njegova supruga i saborska zastupnica Marijana Puljak, nije ništa neobično.

Raskol za raskolom

Naš dobro upućeni sugovornik koji je imao prilike surađivati s Puljcima, ali i upoznati zviždačicu Đerek, tvrdi da ju je osobno nekoliko puta upozoravao na suradnju s političkom obitelji Puljak koja i na ovom primjeru, prema njegovim riječima, pokazuje svoje pravo lice. Svoje je lice Puljak pokazao i na slučaju Peškarija, kada je gradska tvrtka koja upravlja ribarnicom bez natječaja dala taj prostor ugostitelju, vlasniku obližnjeg restorana, kako bi se ondje u večernjim satima održao gastronomski festival, a upućeni tvrde kako su baš tu i počele razmirice između Đerek i gradonačelnika Puljka jer je ona javno istupila i rekla kako natječaj mora biti raspisan, čime je oponirala Puljku.





Njega je za to vrijeme na društvenim mrežama gorljivo branila supruga Marijana uskačući mu u riječ jer je Puljak rekao da nije platio svoju večeru na tom festivalu, dok je ona tvrdila kako je ovaj svoj obrok podmirio. Nakon tog slučaja na koji je, osim Đerek, burno reagirala i zastupnica Centra Dalija Orešković, koja se također obrušila na Puljke s kojima je već neko vrijeme na distanci, u medije su dospjele e-poruke između Đerek i pročelnice zadužene za komunalu Leone Grgić u kojem jedna drugu prozivaju. Na koncu je natječaj za Peškariju ipak raspisan, zbog proceduralnih problema taj prostor nije zaživio kao restoran u večernjim satima. Dok dio naših sugovornika iz Splita tvrdi da je Đerek poštena žena koja je nastojala uvesti red u sustav koji je vodila te da se na tome splela u odnosima s Puljcima, drugi tvrde da se s njom nije moglo surađivati jer je puna sebe i nesklona timskom radu. Kakva god bila, Puljak je kolegicu Đerek prije desetak dana otvoreno podržavao, posebice kada je progovorila o prijetnjama koje primaju i ona i njezina obitelj.

“Gospođa Đerek vrlo predano, savjesno i zakonito radi svoj posao”, tvrdio je tada Puljak pozivajući na njezinu institucionalnu zaštitu uz opasku da se oni neće dati pokolebati. Nakon što je na konferenciji za novinare objavio da se s Đerek razilazi, Puljak je promijenio ploču pa je poručio kako je “gospođa Đerek postala teret” za ono što žele i za što su dobili povjerenje građana. Navodno je posljednji udarac Đerek bila najava da će, unatoč Puljkovu protivljenju, novi pravilnik i prijedlog o izbacivanju korisnika kadrovskih stanova uputiti Gradskom vijeću, što Puljak i jest protumačio kao oponiranje gradske službenice njemu kao nadređenom, a zbog čega i jest pročelnicima poslao naputak po kojem im se zabranjuje istupati u javnost bez odobrenja izvršne vlasti. Puljkovi napuci i zabrane Maje Đerek više se ne tiču pa je ona gradonačelnika prozvala naglašavajući kako se situacija vezana uz gradske stanove promijenila kada se on sastao s bivšim HDZ-ovim ministrom Draganom Primorcem, koji koristi gradski stan, uz opasku da Splitom ne upravlja Puljak, nego njegov osobni PR savjetnik Jurica Galešić.

Igrači HDZ-a?

Baš kao što se prije nekoliko tjedana fotografirao s Primorcem, Puljak se ovih dana fotografirao i s HDZ-ovim dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem, a upućeni vjeruju kako će ovo Puljkovo sukobljavanje s Đerek rezultirati time da ona i Dalija Orešković u političkim vodama zaplivaju zajednički i nekim svojim putem. Istovremeno se i iz onoga što Đerek govori o Galešiću koji je protiv nje najavio tužbu postavlja pitanje hoće li se Puljkova stranka pretvoriti u Plenkovićeve. Dobro je poznato da je Puljak na čelo Splita doveden s tezom kako će on Split pretvoriti u svjetsku metropolu, umjesto toga, prvi čovjek Splita sveo se na lošeg komunalnog redara koji je iz svojeg tima izbacio drčnu Maju Đerek, pročelnicu koju je branio sve dok nije shvatio da ga ugrožava. Nije Đerek smijenjena zbog deložacija i gradskih stanova, otišla je da bi Puljak ostao u prvome planu i da ga njezino djelovanje u kojem ne postoje povlašteni ne bi ostavilo u sjeni jer se u Splitu u posljednje vrijeme Puljka nije ni spominjalo, Đerek je svojim potezima uspjela doći u prvi plan, a gradonačelniku to nije odgovaralo jer su Puljci po svemu sudeći zaključili da to što vode Centar znači da njih dvoje moraju i biti u centru. Zato je u Saboru nastao košmar s Orešković, a u Splitu s Đerek. Njih će dvije očito morati potražiti neki novi put, a ovo splitsko Puljkovo putovanje sve više ukazuje na to da bi Centrov politički bračni par mogao doputovati u zagrljaj premijeru Plenkoviću jer im ništa drugo i ne preostaje.