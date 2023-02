NA OVO SVI MORAJU OBRATITI PAŽNJU! Rimac je izrekla zastrašujući podatak: Ovoga se nitko nije dotakao

Autor: Iva Međugorac

Biti u koži premijera Andreja Plenkovića ovih dana nije nimalo lako, vidljivo je to iz njegovih sve nervoznijih javnih istupa koji više ni po čemu nalikuju na nekadašnjeg briselskog diplomata koji je u hrvatsku politiku ušao na velika vrata. Svoje političko djelovanje Plenković posljednjih tjedana svodi na opravdanje, iako je premijer do sada uglavnom opravdavao svoje nekadašnje kolege umočene u afere, premijer se sada po prvi puta u karijeri nalazi u poziciji da mora opravdavati samoga sebe. Kako njegova opravdanja i argumenti koje je iznio vezano uz spornu prepisku između nekadašnjih kolegica Gabrijele Žalac i Josipe Rimac u javnom prostoru nisu pala na plodno tlo, tako je Plenković odlučio progovoriti o stvaranju atmosfere kaosa te o zavjeri protiv HDZ-a. progovorio je pri tome i o stvaranju pritiska na pravosuđe, zaboravljajući da se i on sam svojedobno hvalio time kako je kontaktirao Hrvoj Šipek ne bi li joj objasnio kako treba djelovati.

Plenković o atmosferi kaosa

Stvaranje atmosfere kaosa Plenković je usporedio s lanjskim slovenskim scenarijem uoči parlamentarnih izbora. ”Otprilike ovako nešto se događalo gotovo svakoga dana”, konstatirao je premijer koji je po svemu sudeći ispustio iz vida to da hrvatska javnost skoro svakog dana svjedoči nekoj novoj HDZ-ovoj aferi. Svjesni su ove neugodne situacije i u vladajućih redovima, a premijerovi kritičari tvrde pak kako je on izgubio prvu bitku koju je najavljivao, odnosno onu koja se odnosila na borbu protiv korupcije. Što više informacija dolazi do javnosti, to je situacija neugodnija, i to se više pokazuje da Plenković počinje gubiti kompas što za njegovu karijeru može biti i više nego opasno.





Uz to što je zaratio s novinarima spominjući potencijalnu cenzuru, Plenković je još jednom po tko zna koji put progovorio o curenju podataka iz istraga, što je tema o kojoj se u Hrvatskoj ionako nerijetko progovara, i tema na koju se često upozorava. No, ni o ovoj temi premijer nije govorio na način da se zabrinuo za pravosudne procese i njihovu moguću kontaminaciju, već se iz njegovih poruka da naslutiti da je najveći problem curenja podataka iz istraga taj što ti podaci kompromitiraju njega, njegovu Vladu, ministre i suradnike te se time dovodi u pitanje njihov opstanak na vlasti.

Od kuda cure podaci?

Transkripti koji posljednjih dana pune medijske stupce otkrili su način na koji funkconira HDZ, i način na koji se zapošljava u državne tvrtke, i premda je malo tko u Lijepoj našoj time iznenađen, Plenković se grčevito opire stajući ovoga puta u vlastitu obranu. Zbog situacije u kojoj se našao, i koja ga je snašla baš kad je pomislio da je i u stranci i u Vladi posložio sve što se posložiti treba za parlamentarne izbore Plenković je postao nepovjerljiv prema svima koji ga okružuju. Uz to što je predsjednik Vlade postao iznimno oprezan, u njegovim redovima u zadnje se vrijeme razgovara samo o podacima koji cure u medije, no nije tema sadržaj transkripata već se u HDZ-u pokušava detektirati tko je taj netko tko transkripte pušta u javnost.

Plenković je skeptičan prema Uredu europskog javnog tužitelja, no u vladajućim redovima uvjereni su da su oni previše profesionalni da bi si takvo nešto dozvolili pa ne odbacuju mogućnost da podaci cure iz osječkog PNUSKOK-a koji je u aferi Žalac provodio operativnu obradu razgovora, i koji raspolaže sa svim transkriptima spornih razgovora. Oni upućeni u ovu tematiku tvrde da je pretenciozno za curenje informacija optužiti bilo koga, no premijer Plenković za to ne mari previše, ali zato na takve poruke ne gledaju blagonaklono premijerovi kritičari pa podsjećaju da je na sličan način o curenju informacija 2011.godine govoreno u kontekstu bivšeg premijera Ive Sanadera nakon što su u medije počeli dospijevati sadržaji bilježnmice s isplatama na crno koje je nekadašnja šefica stranačkog računovodstva zakopala u svojem vrtu, i to baš u vrijeme kada je istraga bila tajna.

Iako za Plenkovića curenje podataka možda i jest jedan od problema, problem kojega u dijelu HDZ-a detektiraju odnosi se na istup Josipe Rimac koja je progovorila o navodnim prijetnjama koje su dobivali ona i članovi njene

obitelji. ”’Ako je točno to da je Rimac dobivala prijetnje, tada DORH ima daleko ozbiljnijih problema od onoga o čemu Plenković govori, oni su u svojem priopćenju išli opravdavati Hrvoj Šipek i njene sastanke, ali tih se prijetnji nitko nije dotakao, a ona tvrdi da su joj slane sadržajem koji je izvučen iz njenog mobitela, to ozbiljno kontaminira DORH i to otvara jednu posve novu, i nadasve opasnu aferu”, smatra naš dobro upućeni sugovornik te tvrdi da je taj zastrašujući podatak tema na koju bi javnost trebala staviti fokus neovisno o tome što se misli i kako se Rimac percipira.