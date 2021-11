NA NAPLATU STIŽU NOVI MILIJUNI! Tomašević u gabuli: Ni jedan potez ne može povući bez Plenkovića! Premijer za njega ne želi ni čuti

Autor: Iva Međugorac

’’Konsolidirani dug Grada Zagreba iznosi 8,2 milijardi kuna, a pola od toga je Holding. To je stanje od 31.lipnja’’, izjavio je nedavno na sjednici gradske skupštine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovarajući na pitanja HDZ-ova vijećnika Mislava Hermana o kašnjenju plaća prema gradskim institucijama i korisnicima režija. Kako je otkrio polovica Prihoda dolazi od Grada, a ne od građana.

‘’U ovaj dug ne ulaze ugovori sa zagrebačkim vodama, to tu nije uključeno. Ovo je dug samo prema bankama, državi’’, objasnio je gradonačelnik otkrivajući da su imali dug otkako su došli na vlast.

No, referirajući se na Tomaševićeve najave poskupljenja i spominjanje dugova koje nova gradska vlast nastoji prebaciti na svojeg prethodnika Milana Bandića njegovi nekadašnji suradnici nude svoju verziju priče.

Plenković ga izbjegava

‘’Zagreb se ne može zadužiti ni lipu bez Ministarstva financija’’, napominje u razgovoru za naš portal jedan od najbližih suradnika pokojnog gradonačelnika te objašnjava da se slijedom toga Zagreb ni u Bandićevim mandatima nije mogao zadužiti bez odobrenja Ministarstva.

‘’Zagreb se ni u Bandićevom mandate nije mogao zadužiti protuzakonito’’, govori njegov nekadašnji suradnik iz čijih se riječi dade naslutiti kako su za dugove pokojnog gradonačelnika, kao i za zaduženja grada od ranije znali kako aktualni premijer Andrej Plenković, tako i njegovi prethodnici među kojima je i nekadašnji SDP-ov ministar financija Boris Lalovac s kojim Tomašević danas surađuje.

Kako se Zagreb i dalje neće moći zaduživati bez spomenutog ministarstva na čijem je čelu Zdravko Marić, evidentno je kako Tomaševićev mandate u glavnom gradu uvelike ovisi o dobroj volji premijera Andreja Plenkovića koji kontinuirano izbjegava sastanak s novim šefom hrvatske metropole. Izvori bliski Tomaševiću otkrivaju kako je gradonačelnik nakon prvog, protokolarnog sastanka u više navrata pokušavao stupiti u kontakt s premijerom ne bi li dogovorio sastanak s njime, no on se na njegove pozive oglušio.

Bandić i Plenković mogli su do dogovora

‘’Vlada s oko 100 milijuna eura otežava funkcioniranje Grada Zagreba, umjesto da brže i redovno plate dobavljače, Tomašević čija je gradska blagajna prazna mora podmirivati dospjele obveze prema državi, a istovremeno čeka da mu država vrati novac koji je povukla za obnovu Zagreba koji bez pomoći državi definitivno neće moći funkcionirati’’, objašnjavaju naši sugovornici bliski gradonačelniku priznajući da je upitno do kada će se Tomašević moći boriti za isplatu plaća gradskim službenicima. Svjestan te problematike Tomašević se nedavno sastao s ministrom Marićem, ali od tog sastanka nema nikakve koristi, i da želi pomoći gradonačelniku, Marić niti jedan potez ne može povući bez Plenkovićeve privole, a to izaziva ozbiljnu paniku u redovima novog gradonačelnika kojemu uskoro na naplatu stiže pola milijuna kuna na ime povrata poreza kojega je država isplatila osobama do 30 godina starosti.

''S Bandićem se Plenković uvijek uspijevao dogovoriti'', otkriva nam pak Bandićev nekadašnji suradnik pa kaže da je primjerice državi nudio da se naplati putem gradske imovine pa je tako svojedobno došlo do opcije da država preuzme udjele u Apisu. Još prije dvije godine isplanirano je da će Vlada otkupiti 49 posto te tvrtke od Grada Zagreb ate da će time u cijelosti preuzeti vlasništvo nad njom. ''Taj posao još nije realiziran, međutim, Bandić je znao kako se dogovarati s državom, a Plenković za dogovore s Tomaševićem ne želi ni čuti'', kaže nam Bandićev suradnik te tvrdi da premijeru vjerojatno i jest cilj destabilizirati aktualnog gradonačelnika te time oslabiti njegovu platformu Možemo na nacionalnoj razini.









Stižu li prijevremeni izbori?

“Nitko u Gradu ne isključuje ni mogućnost prijevremenih izbora’’, kaže naš sugovornik te napominje da se trenutno sva HDZ-ova PR mašinerija u Zagrebu usmjerila na profiliranje Mislava Hermana, koji bi kada za to dođe vrijeme trebao biti kandidat vladajuće stranke za zagrebačkog gradonačelnika.

Dok se iza kulisa odigravaju političke igre Tomašević koji ima sve manje prostora za manevar najavljuje poskupljenja komunalija. “Mijenjat će se cjenik usluga odvoza otpada. Godinama se pokušava uvesti naplata, sigurno će poskupjeti odvoz za one koji ne odvajaju otpad. I za druge usluge ćemo vidjeti hoće li rasti cijene, to ćemo najaviti na vrijeme. Prezentirat ćemo mjere u idućih nekoliko tjedana”, najavio je gradonačelnik na konferenciji za medije, a iz njegovih izjava o ZET-u može se naslutiti da bi poskupjeti mogao i javni prijevoz.

“Preko 80 posto troškova ZET-a pokriva se iz proračuna Grada. Dug ZET-a je oko milijardu kuna, gradski proračun ne može servisirati taj dug. To je veliko opterećenje. Raspisali smo natječaj za novu upravu ZET-a i onda bismo s njima trebali vidjeti kako ići na restrukturiranje ZET-a”, rekao je Tomašević otkrivajući skorašnju prezentaciju poslovnog plana Holdinga. ‘’Grad Zagreb ima jako mali manevarski prostor da stabilizira dug i da ga krene smanjivati”, zaključio je Tomašević.