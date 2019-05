NA KRIŽNOM PUTU SREO SAM MAKSA LUBURIĆA: ‘Nisam imao ni 15 godina… Pomazio me po glavi i rekao nešto za pamćenje’

Autor: S.V.

Ante Klarić, predsjednik Udruge Hrvatski domobran, kao dječak koji nije napunio niti 15 godina preživio je kalvariju Križnog puta na kojem se kao siroče bez oca i majke našao sasvim slučajno…

Pričajući o svome životu, Klarić je opisao kako mu je majka umrla pri porodu, a oca je izgubio kao 13-godišnjak. Od tada je lutao i u potrazi za hranom u Omišu nabasao na talijanski ratni brod:

“Moram naglasiti kako su imali veliko srce… Bilo je svega u izobilju, a ja sam bio gladno dijete i oni su me prihvatili. Tamo sam bio puna dva mjeseca, sve dok se nije zapucalo. Napustio sam brod i hodao prljav i gladan, uvijek u istoj odjeći. Prihvatila me jedna lijepa Židovka koja se brinula o meni. Napunila je kadu vodom da se okupam, a onda je to nastavila činiti svake subote. Nakon toga nabasao sam na ustašku vojsku”, ispričao je Klarić u Bujici.

“Oni su me također hranili i zadužili me da tri puta dnevno raspodjeljujem hranu vojsci. Ubrzo je uslijedilo rasulo i bijeg pred partizanima…”, kazao je.

Ante Klarić, koji se kao dijete na Križnom putu zatekao sasvim slučajno, opisao je suret s Vjekoslavom Luburićem koji se dogodio prilikom povlačenja:

“Maks Luburić je bio opjevan u narodu pa sam pohitao prema njemu, a on me je pitao kako sam i odakle sam, a onda je rekao: ‘vi mladi, na vama je budućnost, ali će te morati puno učiti”‘.

Opisao je kako su Hrvati cijelim putem pjevali, te komentirao kako je Zagreb izgledao 08. svibnja 1945:

“Na ulicama je bio mravinjak, sve je bilo puno svijeta. Ljudi koji su bili na ulicama uglavnom su bježali jer su čuli da partizani ubijaju. Nekih 15 kilometara prije Bleiburga, na Dravogradu sam zarobljen i završio sam sa 140 000 tisuća zarobljenih na četveroredu… A onda su počeli pucnjevi… Bio sam dijete, bojao sam se i počeo moliti Boga onako kako me naučila moja pokojna baka…”

