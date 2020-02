Na konferenciji u Zagrebu usvojena Deklaracija o pristupanju novih država u EU

Autor: Dnevno

U Zagrebu su se okupili predstavnici zemalja zapadnog Balkana, vodećih think-thankova iz Jugoistočne Europe te brojni stručnjaci za politike Europske unije. Povod za okupljanje bila je konferencija „EU Enlargement on Hold – Between Containment and Reform“, kojoj je cilj bio potaknuti dijalog o ključnim temama za unaprjeđenje procesa pristupanja EU. Konferencija koju su organizirali Zaklada Hanns Seidel i Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) imala je za cilj olakšati pristupni proces zemljama koje su potencijalni kandidati za ulazak u EU.

Na konferenciji je usvojena Deklaracija s preporukama za politiku proširenja EU, a u čijoj su izradi sudjelovali predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije. Deklaracija objedinjuje zajedničke preporuke za sudionike procesa pristupanja – od razine EU do samih država kandidatkinja. Osim toga, Deklaracija donosi odgovor na pitanje o uvjetima ulaska zemalja zapadnog Balkana u EU.

Preporuka je da pregovori o pristupanju Sjeverne Makedonije i Albanije započnu u 2020., baš kao i da se definira status države kandidatkinje za Bosnu i Hercegovinu. Nadalje, potpisnici Deklaracije zagovaraju liberalizaciju procesa dobivanja vize za Kosovo te definiranje točnih okvira za ulazak Srbije i Crne Gore u EU do kraja ove godine.

Također, sudionici konferencije pozvali su sve institucije EU da iskoriste nove ideje i procedure politike proširenja kako bi dodatno naglasile usvajanje europskih vrijednosti te promovirale ideju EU. Jedno od značajnijih izlaganja u okviru konferencije održao je zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol, koji je istaknuo izazove vladavine prava u EU.

Organizatori ove međunarodne konferencije su njemačka politička zaklada Hanns Seidel i Institut za razvoj i međunarodne odnose. Zaklada Hanns Seidel u Hrvatskoj organizira aktivnosti na području političkog savjetovanja i političke edukacije, dok je IRMO posvećen različitim oblicima suradnje u međunarodnim odnosima te političkim, ekonomskim i socijalno-kulturnim razvojnim trendovima. Na zajedničkoj konferenciji u Zagrebu okupili su sve relevantne dionike međunarodne politike, koji su raspravljali o ključnim temama za unaprjeđenje procesa pristupanja EU.