NA KOKAINU SU I ZASTUPNICI! Netko je u Saboru vukao bijelo: Samo u jednoj stranci nije pronađena droga

Autor: Iva Međugorac

Možda psihijatar Slavko Sakoman nije bio u pravu kada je progovorio o slučaju drogiranja trojice policajaca i građana koje su ovi zatekli u stanu tijekom jedne intervencije na Staru godinu, no to ne znači da se policijski službenici ne susreću s problemima, o kojima se kako nam otkriva jedan dobro upućeni i visoko rangirani policajac ne progovara dovoljno. Uz to što policijskih službenika nema dovoljno, oni su potplaćeni, a pored toga primorani su raditi i sa dotrajalom opremom, no uza sve to mnogi od njih nalaze se u nezavidnoj poziciji i stoga što se na ravnateljske pozicije dovode podobni, a ne kvalificirani kadrovi koji bi bili u stanju razumjeti i riješiti njihove probleme.

Božinović zna za probleme

Svjestan je i resorni ministar Davor Božinović problematike u policijskim redovima, ali kada su kadroviranja u pitanju on tu ne može previše postići jer bi to izazvalo bunt kojega ovaj lukavi i odmjereni političar naprosto ne želi. Da je i Božinović po ovim pitanju limitiran javnost je mogla svjedočiti koncem prošle godine kada je ministar donio odluku o poništenju natječaja za pet policijskih načelnika, prilagođavajući se time načelnicima koji su se na natječaj prijavili kao aktualni ravnatelji policijskih načelnici.





Priča je paradoksalna utoliko što baš ti aktualni ravnatelji nisu prošli na testovima, na kojima se provjeravalo njihovo znanje. Iako se radilo o neuobičajenom događaju ova priča vrlo je brzo pala u zaborav, a u policiji i među policajcima nezadovoljstvo je ostalo. ”I Božinović policiju nije preuzeo kao stručnjak koji bi u ovim redovima imao svoje kadrove već kao političar, sjetite se da on prvotno niti nije vodio ovaj resor”, napominje naš sugovornik te potvrđuje kako u policijskim redovima sve konce još uvijek vuku kadrovi Milijana Brkića, ali i bivšeg SDP-ova ministra Ranka Ostojića.

Policija na udaru javnosti

Tko god da konce vukao, policajci koji iza sebe nemaju političko zaleđe nemaju razloga za zadovoljstvo. ”Mi smo prvi koji se uvijek i u svakoj situaciji nađemo na udaru javnosti i medija, ali se zaboravlja da policija ne odlučuje, odluke donose sudovi, a i mi sami nerijetko zbog toga budemo dovedeni u apsurdnu situaciju”, kaže naš sugovornik te tvrdi da nije nemoguće da se i policajci zbog malih plaća i kompleksnog posla često nađu u situaciji u kojoj dobivaju nemoralne ponude.

”Ima svega, govorilo se da se pograničnim policajcima nudi mito za šverc migranata, posebno onima na granici uz BiH, pričalo se i o drugim oblicima korupcije, ali to su sve glasine koje nisu potvrđene. Naravno da i u ovom poslu kao i u svakom drugom ima svega, i da ne možete jamčiti za svakog pojedinca”, tvrdi naš sugovornik te navodi da je odmah bilo jasno da se doktor Sakoman zapetljao, a to njegovo petljanje u policijskim redovima doživjeli su iznimno neugodno jer je na taj način bačena stigma na kompletnu službu, a pitanje je hoće li i tko zbog takvih nesmotrenih istupa odgovarati jer je stanje u policiji i mimo ovakvih istupa na rubu očaja.

”Plaća prometnog policajca je oko 4.000 kuna, za taj iznos stojite na kiši, vjetru, suncu. To je strahovito težak posao, ti ljudi su praktički na prvoj crti, i ne čudi da se nitko više ni ne javlja na naše natječaje za posao. Prvi ne bih svojem sinu poželio da se ovime bavi, jer i kada se govori o javnim službenicima policajce nikada nitko ne spominje, niti nas se ikada hvali. Istina je da liječnici spašavaju živote, ali i oni poput nas rade svoj posao. Mi se također često nalazimo u riskantnim situacijama, i situacijama u kojima se spašavaju životi, no nas nitko radi toga ne ističe. To se podrazumijeva”, žali se naš sugovornik koji niti ne bi imao ništa protiv toga da se policajce ne spominje u pozitivnom kontekstu u medijskom prostoru da su adekvatno plaćeni za posao kojega obavljaju.

Umjesto toga, oni i dodatke na plaće dobivaju uglavnom po broju oduzetih vozačkih dozvola, s tim da su ostali dodaci sve rjeđi, i sve skromniji. Koliko je situacija u policiji složena jasno je i iz toga što se u posljednje vrijeme razmišlja o povratku umirovljenih policajaca na svoje radne pozicije, no ni od toga nema ništa jer je kompletnoj službi potrebna ozbiljna i cjelovita reforma koja za sada izostaje.









Droge ipak ne nedostaje

Da je policiji potrebna reforma jasno je i iz podataka koji kažu da se u Zagrebu dnevno konzumira 228,93 miligrama marihuane na dan, čime je hrvatska metropola izbila na prvo mjesto među europskim gradovima, a osim toga i kokain je odavno preplavio našu zemlju. No, da ni policija nije imuna od droge moglo se vidjeti prošle godine nakon što je načelnik karlovačke policije izdao nalog da se testiraju službenici postaja iz njegove županije pri čemu se saznalo da je jedan policajac drogu doista konzumirao, a njih trojica bili su u alkoholiziranom stanju.

U 2021.godini je zbog rada pod utjecajem alkohola prijavljeno 29 službenika, od čega je 27 policijskih i dva državna službenika. Godinu dana prije toga odnosno u 2020.godini zbog istog prekršaja prijavljeno je 26 službenika, od kojih je 25 policijskih i jedan državni. U tim situacijama rijetko se kada izriču kazne bezuvjetnog prestanka državne službe zbog rada pod utjecajem alkohola, već se uglavnom takvi privremeno udaljavaju s dužnosti što naš sugovornik problematizira i pripisuje vječnoj temi o manjku kadrova.









Problem je uz ostalo i u tome što provjere u policiji nisu redovite već se provode ili po nalogu rukovoditelja ili u skladu s dojavom građana o neprimjerenom ponašanju policijskih službenika.

I vojnici, i političari u raljama ovisnosti

Testiranja ovog tipa provode se i u Hrvatskoj vojsci pa se nedavno otkrilo kako i pojedini pripadnici OSRH raspolažu s nedozvoljenim opojnim sredstvima, a govorilo se i o četvorici specijalaca i pripadnika Zapovjedništva za specijalne snage koji su bili pozitivni na kokain, o kojem su iscrpnu analizu u knjizi Hrvatska u kokainskom ruletu smrti iscrpno progovarali novinari Vilim Cvok i Hajrudin Merdanović.

O tome da je i u Saboru netko vukao bijelo govorila je pak svojedobno nekadašnja SDP-ova ministrica Mirela Holy koja nikada nije otkrila identitet te osobe. Nije se nikada otkrilo ni tko u izbornim stožerima političkih stranaka konzumira droge, ali su zato spomenuti novinari u izbornoj noći 4. prosinca 2011. godine u gotovo svim izbornim stožerima pronašli tragove marihuane, a u nekima i kokaina. U ženskom WC-u stožera HDZ-a nađeni su tragovi teških droga, a u stožeru Koalicije sintetičkih droga, pisala su 24 sata.

Njihovi reporteri u to su vrijeme testirali izborne stožere Kukuriku koalicije, HDZ-a, Hrvatskih laburista, HSLS-a, HSS-a, HSP-a, SDSS-a, Ljube Jurčića i Milana Bandića. Jedino u stožeru HSP-a nisu pronašli narkotike. Testovi su pokazali da su žene u stožeru Koalicije bile na marihuani i „speedu“, a muškarci uz to što su pušili „travu“, šmrkali su i kokain. U HDZ-ovu stožeru situacija je bila suprotna. Na teškim drogama bile su žene, a muškarci su se uzdali u marihuanu. Jasno, ne može se tvrditi da su drogu šmrkali i pušili upravo članovi stranaka, jer su u stožerima osim političara bili i njihovi gosti, obitelj i prijatelji, novinari i razni znatiželjnici, iako je članova stranaka bilo uvjerljivo najviše.