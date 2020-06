NA JEDNOJ TEMI BERNARDIĆ JE BRILJIRAO U SRAZU S PLENKOVIĆEM: Jeste li je primjetili?

Ispuhani balon i bezveznjak, pljuštale su uvrede u RTL-ovom studiju tijekom sučeljavanja dvaju najizglednijih kandidata za premijera Andreja Plenkovića i Davora Bernardića, čiji je duel zorno oslikao političku kulturu u Hrvatskoj, koja se očito negdje u dugogodišnjim borbama za vlast i prevlast naprosto izgubila.

Dvojka koja se sučelila svim se silama potrudila da se ni oko čega ne slože, i to je ono u čemu su uistinu uspjeli, doslovce se nisu složili niti oko jedne teme pa ni približno. Iako su očekivanja od ovog duela bila velika, na koncu je javnost svjedočila dosadnom, i sadržajno siromašnom sučeljavanju, na kojem zapravo niti nismo vidjeli ništa novo.

Plenković je po običaju bio drzak i odriješit, što su osobine koje su ionako obilježile njegov mandat. Razumljivo je branio sve poteze koje je učinila njegova Vlada hvaleći se onime što su oni učinili za Hrvatsku, dok se Plenković hvalio Bernardić je vrtio po svojim papirima, mahao grafovima, i u isto vrijeme djelovao i smiješno, i otužno.

Ostavljao je dojam izgubljenog studenta koji se ne snalazi u vlastitim skriptama što je u najmanju ruku nezgodno, osim toga, Bernardić se svim skriptama unatoč nije najbolje snašao s temama iz vanjske politike kao ni onima koje su se ticale Europske unije. To su teme na kojima ga je Plenković vješto i samouvjereno izdominirao, baš kao što se informiranijim aktualni premijer činio i po pitanju Bosne i Hercegovine. No, isto je tako Bernardić poentirao govoreći o obrazovanju i aferama HDZ-ove Vlade, ali niti tu mu Plenković nije dao previše prostora da se razmaše, i tu se vidjelo da Bero nema gard i čvrstinu kakvu primjerice ima Zoran Milanović. Nedostaje mu i smirenosti, a to je ozbiljan problem po kompletan SDP u kojem ionako i sami ispod glasa priznaju da njihov šef nije dorastao ulozi u kojoj se našao.