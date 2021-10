NA HOLDINGU NEĆE STATI! Tomaševića uskoro napušta najvažniji suradnik? Raspad sistema u timu zagrebačkog gradonačelnika

Autor: Iva Međugorac

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je ono o čemu se danima nagađalo pa je slijedom toga otkrio kako su predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Nikola Vuković i član Uprave Ante Samodol smijenjeni sa svojim pozicija zbog različitih koncepta vođenja Holdinga.

“Došlo je do sve teže suradnje, posebno oko koncepcija vođenja. Oni su teško surađivali s novim članovima, teško su surađivali s članovima NO-a, a u konačnici i s nama”, rekao je Tomašević na konferenciji za tisak dodajući da je glavni razlog smjene različita vizija upravljanja ne ulazeći u detalje.

No, kako saznajemo, problema sa upravom koju je osobno imenovao mimo javnog natječaja Tomašević ima već tjednima. ”Ma kakav koncept, Tomašević nema koncept za vođenje Holdinga, ti su se ljudi htjeli primiti posla, ali Tomašević je taj s kojim je nemoguće surađivati, on nema ideja. Nije samostalan i sve očiglednije na vidjelo izlazi manjak iskustva kod gradonačelnika koji je na mobitelu oformio grupu s par savjetnika s kojima donosi sve odluke. Nitko u Gradu Zagrebu nema njegov broj mobitela što je suludo, nije on više šef udruge već zagrebački gradonačelnik koji bi svima morao biti dostupan u svakom trenutku, to nije lako, ali je tako.

Problem je u tome što prilljeva sredstava u Holdingu nema već neko vrijeme, dugovi se gomilaju, nema kadrova koji su u stanju ponuditi riješenje i sada je jednostavno eskaliralo među njima, to na tome neće stati, Tomašević će sa svojim kadrovima, radi vlastitog nesnalaženja sve prebacit na leđa građana koji će na koncu sve to platiti u vidu skupljih komunalija, već su sada milijuni ulupani na njegovo nesnalaženje s odlaganjem otpada, što je samo jedan dio problema, što će se događati kada krene u restrukturiranje drugih gradskih tvrtki, koga će tamo imenovati i do kada će građani trebati biti strpljivi”, pita se naš sugovornik dobro upućen u događanja u gradskoj upravi te napominje da bi Tomašević uskoro mogao imati problema i sa svojim zamjenikom Lukom Korlaetom.

”On vam je najstručniji među njima, no ni on nema operativnu mrežu s kojom bi mogao nešto raditi, osim toga, Tomašević ga ignorira, on se najviše oslanja na savjete svoje zamjenice Dolenc, savjetuju ga i Benčić, Raukar, ali i Teodor Celakoski kao čovjek od njegova najvećeg povjerenja, zbog njega je isturio Korlaeta, i tu bi moglo biti još ozbiljnih trzavica”, smatra naš sugovornik te naglašava kako sukobi u Holdingu traju tjednima te da su danas već bivši šefovi uprave zapravo sami ponudili ostavke koje je Tomašević u bezizlaznoj situaciji na koncu samo prihavio, riješenje kroz razgovor očigledno nije pronađeno pa je situacija ispala neugodna po gradonačelnika.