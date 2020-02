NA DESNICI SE PRIPREMA NOVI, VELIKI REFERENDUM? Ovo bi moglo ozbiljno ugroziti HDZ!

Ustavni sud nedavno je donio odluku iz koje proizlazi da homoseksualni parovi imaju pravo udomljavati djecu. Očekivano, ta odluka izazvala je lavinu rekacija u javnosti, a svoj glas protiv nje su digli Željka Markić, Vice Batarelo te analitičar Igor Peternel, koji su tim povodom u Zagrebu održali konferenciju za medije.

No, osim konferencije za medije nije nemoguće da se u inicijativi Željke Markić odluče za sljedeći korak, odnosno referendum kojim će nastojati onemogućiti homoseksualnim parovima ne samo udomljavanje, već i posvajanje djece.

U konzervativnim krugovima o referendumu se navodno uvelike razmišlja, a do kojeg stadija ide ova priča svjedoči i podatak kako bi se već u svibnju moglo organizirati prikupljanje potpisa za referendum o ovoj temi, koja bi se mogla intenzivirati i uoči unutarstranačkih izbora u vladajućoj stranci budući da će se i njihovi kandidati za rukovodeće funkcije morati očitovati o ovoj temi.

”Prikupljanje potpisa za mogući referendum odvijat će se i nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora. Ako Kovač i pobijedi na unutarstranačkim izborima, to bi za njega moglo biti nezgodno, jer će morati iznijeti svoja stajališta o ovoj temi. Referendum neće ići na ruku ni Andreju Plenkoviću, no zato bi mogli poentirati Most i Miroslav Škoro, jer će HDZ, osobito ako na čelu stranke ostane Plenković, u slučaju da se ogluši na ovu referendumsku inicijativu, ući u nove konflikte sa Crkvom, što im sasvim sigurno neće koristiti”, zaključuje naš dobro upućeni sugovornik.

Naglašava i kako se opcija referenduma još uvijek razmatra, otvaraju se pregovori i sastanci s raznim aktivistima, koji bi im se trebali i mogli pridružiti, a tek potom na redu je i iznošenje službene odluke u javnost.