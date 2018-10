Na dalmatinskom kamenjaru niče tvornica iz koje će godišnje izlaziti 300.000 pršuta!

Autor: Dnevno.hr

Na području Gospodarske zone Ravča, tik uz Napoleonovu cestu, tamo gdje je donedavno rasla samo drača, privredni gigant Mesna industrija Braća Pivac gradi tri velike zgrade ukupne vrijednosti 15 milijuna eura.

Tri velike parcele površine 32.695 četvornih metara kupljene su u ožujku prošle godine od Grada Vrgorca s namjerom gradnje moderne pršutane, pogona za svježu i polutrajnu robu te upravne zgrade. Sva tri objekta imaju tlocrtnu površinu od oko 22 tisuće četvornih metara. Nakon što cijeli projekt bude gotov, iz Vrgorca na Ravču seli se cjelokupna tvrtka, a ovo ulaganje je dio šireg investicijskog ciklusa Grupacije Pivac vrijednog 200 milijuna kuna kojim žele spojiti hrvatski sjever i jug. Naime, uz pogon za sušenje pršuta na Ravči, u Pivčevoj tvrtci Vajda u Čakovcu gradi se novi klaonički pogon, a isto tako, na području Slavonije rastu kapaciteti tova svinja, koji su sad na razini od 100 tisuća komada godišnje, što se u roku dvije do tri godine namjerava udvostručiti.

Prva faza projekta, pršutana, odnedavno je itekako izdaleka vidljiva golom oku. Grubi radovi izvrsno napreduju i u nekadašnjem pustom kamenjaru raste velebna zgrada koja će svojom veličinom i modernošću biti u samom hrvatskom vrhu. Prema riječima direktora proizvodnje Mesne industrije Braća Pivac Darka Markotića, grubi radovi će biti gotovi do sredine prosinca, a instalacije i opremanje do svibnja 2019. kada pogon počinje s radom.

Jednu pršutanu Pivci već imaju u susjednim Zavojanima, selu odakle su potekli, a i stari i novi pogon uživat će u blagodatima snažne bure s obližnje planine Sveti Mihovil. Pogon pršutane površine 10,5 tisuća kvadrata proizvodit će godišnje 300 tisuća komada pršuta i 2500 tona komadnog mesa – pečenice, pancete i buđole.

“U novom pogonu ćemo spojiti modernost s tradicijskom proizvodnjom suhomesnatih proizvoda. Moderni pristup bit će vidljiv u smislu manipulacije, rukovanja i sigurnosti hrane, a tradicijski u stvaranju prirodnih uvjeta za proizvodnju mesa, dimljenja i slično”, kaže nam direktor proizvodnje Markotić.

U drugoj fazi, odmah kraj pršutane, gradit će se prizemni moderni pogon površine 10 tisuća kvadrata za rasijecanje i pakiranje svježeg mesa, proizvodnju polutrajnih proizvoda, pakirnicu polutrajnih proizvoda, pakirnicu trajnih suhomesnatih proizvoda i distribuciju svih proizvoda: svježeg mesa, smrznutog mesa, suhomesnatih proizvoda, trgovačke robe i slično. Uz pogon će se graditi i upravna zgrada na kat od tisuću kvadrata.

Za drugu fazu očekuje se građevinska dozvola na proljeće slijedeće godina kada bi trebala početi gradnja, a useljavanje je planirano u 2020. godini. Tada će cjelokupna tvrtka prijeći iz Vrgorca na Ravču, a direktor Markotić kaže da još nisu definirani planovi što će se učiniti s praznim zgradama u Vrgorcu. Jedna od mogućnosti je i skladišni prostor.

“Prostor u Vrgorcu je postao skučen, nefunkcionalan i manjka mu kapaciteta. Sada kako se širi posao i postaje sve zahtjevniji logistički i proizvodno potrebno je tražiti nova rješenja pa se zato prebacujemo na Ravču”, ističe Markotić.

Govoreći o razlozima širenja svoje proizvodnje upravo u malom Vrgorcu, a ne na nekom drugom mjestu bližem velikim centrima Hrvatske, direktor MI “Braća Pivac” je lani istaknuo kako Pivci potječu iz Vrgorca i žele dati doprinos održavanju i poticanju proizvodnje u vrgorskom kraju.

“Zbog toga nam je drago da je nakon deset godina Gospodarska zona Ravča napokon pokrenuta kako bismo mogli početi graditi. U pogonu na Ravči ćemo koristiti suvremene tehnologije, radimo novi pogon kako bi on bio profitabilniji, a to je moguće ako se smanje troškovi za istu proizvodnju. Kada nam se proizvodnja udvostruči, jasno je da će to tražiti zapošljavanje novih radnika. Zasad ih u pršutani imamo 70, a zaposlili bi još tridesetak, što je za Vrgorac velika brojka. Također, na tu povećanu proizvodnju nadovezuju se dodatna zapošljavanja u obradi, pakiranju i distribuciji” rekao je Ivica Pivac prilikom svečanog potpisivanja ugovora o kupnji parcela u Gospodarskoj zoni Ravča prošle godine, piše Slobodna Dalmacija.