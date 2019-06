Na ceste stigle najmodernije kamere, brzina nije jedino što će nadzirati

Autor: ZG/Dnevno.hr

U tijeku je postavljanje kamera za nadzor brzine na području koje kontrolira Policijska uprava koprivničko-križevačka, jalvja Podravski.

Uređaji su postavljeni u Svetom Ivanu Žabnu, Kenđelovcu, Majurcu i u Ulici Stjepana Radića u Reki kod Auto kuće Krivak. Ovih dana bit će postavljena i kamera u Hampovici na prometnici Đurđevac – Bjelovar, i to kod kućnog broja 80 Ulice Šimuna Pandura. Najveći zahvat monteri kamera imat će na Podravskoj magistrali. Tamo će od Cvetkovca do Starog Graca kod Pitomače biti postavljeno ukupno sedam uređaja za nadzor brzine.

Riječ je o najmodernijim kamerama takve vrste, kakve se danas koriste i u zemljama zapadne Europe, doznajemo od Davora Pilića iz zagrebačke tvrtke Meditronik, koja je dobila posao postavljanja kamera za Ministarstvo unutrašnjih poslova u cijeloj zemlji.

– Kamere proizvodi švedsko-nizozemska korporacija Sensys Gatso, a ova generacija uređaja razvijena je prije nešto više od dvije godine. Kamere mogu pokriti šest prometnih traka i 32 vozila u snopu istodobno, i to u oba smjera. Senzor je specijalno razvijen za kontrolu prometa, snima četiri slike u sekundi u visokoj rezoluciji, 20 megapiksela. Automatski čita tablice i putem mobilne mreže fotografije se u realnom vremenu šalju u policiji. Aplikacija također automatski ‘povuče’ podatke o vlasniku vozila i generira obavijest o prekršaju – objašnjava Pilić.

Radarski snop aktivan je 24 sata dnevno, a vozila počinje „loviti“ na stotinjak metara udaljenosti. Fotografiju snima na otprilike 35 metara udaljenosti te je to trenutak u kojemu se presuđuje radi li se o prekoračenju brzine ili ne.

Usto, fotografije su toliko kvalitetne da se bez problema razaznaje jesu li vozač i suvozač vezani, a u nekim slučajevima to se vidi i za putnike na stražnjim sjedalima. Također će se vidjeti ako vozač koristi mobitel na nedopušten način i sve će se to sankcionirati. Snima se vozača u prekršaju bez obzira na to u kojem se smjeru kretao.

Pilić otkriva kako će u našoj županiji biti postavljeno pet kamera, dok će ostatak kućišta biti prazno. Policija će, u skladu sa svojim planovima, premještati kamere po nadzornim točkama odnosno praznim kutijama.

– Cijena samih uređaja je vrlo visoka – samo kamera stoji nekoliko stotina tisuća kuna – ali iskustvo pokazuje da se investicija isplati u samo mjesec do dva mjeseca, ovisno o intenzitetu prometa – kazao je Pilić.

Točne adrese kamera:

PODRAVSKA MAGISTRALA

Cvetkovec (Varaždinska ulica 2 – u smjeru Ludbrega)

Koprivnica (Varaždinska cesta 117)

Glogovac (Koprivnička ulica 8)

Novigrad Podravski (Koprivnička ulica 146)

Budančevica (Ulica Vladimira Nazora 25)

Pitomača (Ulica Ljudevita Gaja 167),

Stari Gradac (Ulica Matije Gupca 7),

SV. IVAN ŽABNO – BJELOVAR

Sveti Ivan Žabno (Ulica Braće Radić 32-34)

Kenđelovec 15

KOPRIVNICA – KRIŽEVCI

Reka (Ulica Stjepana Radića 28 E).

Majurec 129

ĐURĐEVAC – BJELOVAR

Hampovica (Ulica Šimuna Pandura kod kbr. 80)