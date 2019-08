MUŠKARAC KOJI JE MILANOVIĆA PRATIO DO WC-A: Tko je tip od kojeg se nije odvajao?

Predsjednički kandidat Zoran Milanović nedavno se pokušao ograditi od svojih nekadašnjih suradnika Milanke Opačić, Siniše Varge i Tomislava Sauche koji na životu održavaju Plenkovićevu, odnosno HDZ-ovu Vladu te se na taj način profiliraju u kamen spoticanja u njegovoj kampanji. No, kako tvrde u SDP-u to što se Milanović ogradio od svojih nekadašnjih suradnika u najmanju je ruku neuvjerljivo, osobito ono što je izrekao za nekadašnjeg predstojnika ureda predsjednika Vlade u njegovoj eri Sauchu, kojega je pravosudna hobotnica stigla zbog optužbi za pronevjeru državnih novaca u vrijeme dok je surašivao s Milanovićem. Kako je bivši premijer rekao on nije bio njegova instalacija, kakve danas gledamo u Vladi i uredu premijera.

Baš taj stav problematičan je među članovima Partije, jer tvrde da to naprosto nije točno. Milanović je izravno instalirao Sauchu na poziciju predstojnika njegova ureda, a u to doba, kada je nekadašnji šef SDP-a bio moćan potpuno je ignorirao upozorenja šireg članstva o Sauchi, koji je još tada slovio za drskog, ne odveć simpatičnog, samodopadnog lika, međutim to Milanovića nije previše zanimalo, on je bio taj koji ga je lansirao na političku scenu nastupajući kao tip koji vlada stranačkom bazom. On se osobno nakon dolaska na čelo, podsjećaju SDP-ovci riješio takozvanih potrošenih Račanovih lica gurajući ih na margine, dok je na scenu vadio likove poput Sauche, jer je tako gradio veliku podršku među mladim članovima. Saucha je Milanovićevo preuzimanje SDP-a iskoristio za dodvoravanje šefu, koje je rezultiralo pozicijom, koju je obnašao. Saucha je bio čovjek od povjerenja Zorana Milanovića, a njemu je takvo dodvoravanje kojim se ovaj služio išlo na ruku, u stranci su se znali pitati jesu li ovi bliski do te mjere da ga Saucha prati i na zahod.

Drskom Milanoviću, predsjedniku s karakterom, taj je Sauchin stav odgovarao, on je, tvrde u Partiji bio taj koji mu je pružao autoritet i poziciju s kojom se hvalio, tvrdeći da je Zokijev čovjek od povjerenja što je imalo prilično negativan odjek u stranci. no, kada je izbila afera koja do danas nije istjerana na čistac, Saucha se u potpunosti ogolio potporom HDZ-u, a ono što ljude u Partiji muči do danas jest je li Milanović znao za njegove makinacije te je li baš to razlog radi kojega ga se ne smije ograditi u potpunosti.