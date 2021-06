MUČAN SCENARIJ KOJEG PLENKOVIĆ NE NASLUĆUJE! HDZ-ovac najavljuje: Protiv njega se formira pakt! Srušit će ga netko na koga ne pomišlja

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković prilično je jasan, on na suradnju pa ni na koaliciju s konzervativnim političkim opcijama niti ne pomišlja. Iako je dio HDZ-ovaca predvođenih Ivanom Anušićem predsjedniku Vlade sugerirao savezništvo sa Škorom i njegovim Domovinskim pokretom, premijer tu ideju nije želio prihvatiti, no sada u vladajućoj stranci strahuju od konkurencije koja polako, ali sigurno stasa u nacionalnu priču, što je vidljivo na primjeru Zagreba.

Uvertira za parlamentarne izbore

”Možemo očigledno nije konkurencija već alternativa SDP-u koji posljednjih godina, zapravo još od Milanovićeve ere ima problema s lošim rejtingom, na lijevici su po svemu sudeći na vrijeme shvatili kakav im scenarij slijedi, zato je Možemo na lokalne izbore izašao samostalno, sada su se Peđa Grbin i Tomislav Tomašević ujedinili u Zagrebu, no Plenković mora shvatiti da je sve to uvertira za parlamentarne izbore”, komentira naš sugovornik iz vladajuće stranke u kojoj još uvijek traju analize lokalnih izbora. ”Iz rezultata izbora posve je jasno da će HDZ uskoro morati poraditi na svojem koalicijskom potencijalu, stranke s kojima Plenković trenutno surađuje u parlamentu na političkom tržištu bez HDz-a nemaju nikakvu težinu, oni egzistiraju na nama, a ako nešto ne poduzmemo i ako se premijer ne primi posla oko uređenja stranke na terenu, slijedi nam scenarij kroz koji trenutno prolazi SDP, mogli bi naši žetončići postati njihovi, jasno je da u Saboru i načelno u politici egzistira dio onih koji su skloni trgovini, njih ne zanimaju ni stranački dresovi, ni ideologija, Plenković o tome mora voditi računa”, smatra naš sugovornik te napominje da bi mu se u suprotnom moglo dogoditi da Vladu nakon idućih parlamentarnih izbora kao premijer povede Peđa Grbin. ”U politici morate znati planirati unaprijed, Tomašević je prije deset godina znao da želi biti gradonačelnik, sve je to pomno skovan i razrađen plan, i ova koalicija je razrađena, unaprijed dogovorena, a jednako tako sada ulaze u planiranja za preuzimanje vlasti, za vođenje Vlade na čijem će čelu biti Grbin, njima je planiranje lakše nego Plenkoviću, na njemu je golem pritisak, od njega se kao od premijera očekuje da upravlja krizama, koordinira ministrima, a s druge strane i u stranci imaju konkretna očekivanja, tu je balans teško pronaći, a teško je i to što Plenković za nikakve nove suradnje ne želi čuti, ali ako ovako nastavi mogao bi ga srušiti najlošiji šef oporbe svih vremena”, zaključuje naš sugovornik.