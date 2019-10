MRSIĆ ZGROŽEN: ‘Radnici nisu pokusni kunići Vlade i poslodavaca’

„Radnici nisu pokusni kunići! Licemjerno je od Vlade i od poslodavaca zastupati i promicati politike duljeg ostanka u svijetu rada, a da istovremeno niti jedni niti drugi nisu spremni preuzeti odgovornost za posljedice takve mjere!“ komentirao je predsjednik Demokrata Mirando Mrsić Vladino povlačenje Zakona o radu i ostalih paketa zakona iz saborske procedure.

Mrsić kaže da je šokiran neodgovornim potezom Vlade. „Zgrožen sam najavljenim postupkom Vlade. I to ne zbog činjenice što smatram da je predložena izmjena Zakona bila dobra, već zbog činjenice da se tako neodgovorno postupa u području o kojem ovisi svakodnevni život radnika! Radnici nisu pokusni kunići! Licemjerno je od Vlade i od poslodavaca zastupati i promicati politike duljeg ostanka u svijetu rada, a da istovremeno niti jedni niti drugi nisu spremni preuzeti odgovornost za posljedice takve mjere! Zato tražim hitne izmjene Zakona o radu i smanjenje broja sati rada na 35 sati tjedno za radnike starije od 60 godina i ukidanje mogućnosti prestanka radnog odnosa po sili zakona! Ovim povlačenjem zakona Plenković i njegovi ministri pokazuju da im nije stalo i da ne razumiju probleme s kojima se svaki radnik susreće u Hrvatskoj. To je pljuska svima koji u ovoj zemlji žive od svog rada”, nastavlja on dalje.

Mrsić napominje kako Vlada ignorira i 50 tisuća radnika na minimalcu. „Prema Zakonu o minimalnoj plaći, Vlada odluku o visini minimalne plaće za sljedeću kalendarsku godinu mora donijeti najkasnije do 31. listopada. Međutim, naznaka o visini minimalne plaće za sljedeću godinu još uvijek nema! Minimalac, o kojem nažalost ovisi život 50.000 radnika i njihovih obitelji još nije određen, to nažalost nije prioritet Plenkovića i njegovih ministara. Napominjem kako su Demokrati ovaj tjedan uputili u proceduru prijedlog Zakona o minimalnoj plaći kojim se trajno uređuje minimalna plaća, tako da svi u Hrvatskoj na vrijeme znaju iznos minimalne plaće. Demokrati za 2020. predlažu minimalnu bruto plaću u iznosu od 60% medijalne plaće, što iznosi 4394,40 kuna (bruto). To je na tragu politike nove Europske komisije i trenutačnih mogućnosti u Hrvatskoj“, zaključio je Mrsić.