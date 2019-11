Mrsić pozvao predsjednicu na red: Uvijek se fotografira s vojnicima, a kad je u pitanju šverc oružja u MORH-u, onda šuti!

Autor: Dnevno

“HDZ na vlasti, korupcija u vojsci, korupcija u policiji, korupcija u pravosuđu. Hrvatska ima ozbiljan civilizacijski problem”, poručio je predsjednik Demokrata Mirando Mrsić komentirajući slučaj vojnih pilota i prijevoza švercera oružja.

“Nečuveno je da MORH dva mjeseca skriva od javnosti aferu šverca oružjem i da, dok priča nije izašla u javnost, nije poduzeto ništa da se počinitelje sankcionira. Ovo je samo još jedan dokaz koliko je Hrvatska ogrezla u korupciju i kako odgovorne u HV-u i u Vladi to previše ne brine. Tražim očitovanje vrhovne zapovjednice Oružanih snaga RH o navedenom slučaju. O ovoj aferi koja baca ljagu na ugled Hrvatske vojske od predsjednice nismo čuli ni riječi, što me jako čudi s obzirom da predsjednica ne propušta ni jednu priliku za fotografiranje s pripadnicima HV-a. Sad kad treba pokazati stav, predsjednica je nestala, šuti. Za ovakvo stanje u HV-u odgovornost snosi i predsjednica Republike koja se sad brani šutnjom. To je nedopustivo“, kazao je Mrsić.

Mrsić ističe kako ovaj slučaj ozbiljno narušava povjerenje u cijeli sustav: „Svakog dana ove Vlade svjedočim o novim korupcijskim aferama, a sad se sve prelilo i na HV. Nedopustivo je da se ovo događa u sustavu obrane, koji treba biti strogo izoliran od svakog oblika korupcije. Zato tražim i očitovanje zapovjednika Glavnog stožera i preuzimanje odgovornosti nadređenih za ovaj slučaj. Kako je moguće da za postupke pilota nadređeni nisu znali? Ili se i to skriva od javnosti? Sve to je težak propust u sustavu i nadređeni trebaju snositi odgovornost za propuste. Korupcija u vojsci, korupcija u policiji, korupcija u pravosuđu, HDZ na vlasti. Hrvatska ima ozbiljan civilizacijski problem i ne smijemo zatvarati oči pred ovakvim stvarima.“

“Odgovorni ljudi u uređenim zemljama bi zbog ovakvih propusta ponudili ostavke”, poručio je Mrsić i dodao da odgovornost ne možemo očekivati od HDZ-a i na njega naslonjenih kadrova.