Mrsić o Pavićevoj reformi: ‘Mirovinskom reformom Pavić ide na ruku eurobirokratima!’

Autor: Dnevno

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić gostovao je u emisiji Studio uživo N1 Televizije, gdje je pričao o mirovinskoj reformi i inicijativi sindikata 67 plus. Mrsić i njegova stranka dali su podršku inicijativi sindikata.

“Ono što ne shvaćam je tvrdoglavost ministra Marka Pavića. Mirovinska reforma koja je bila donesena za vrijeme SDP-a je bila izbalansirana sa sindikatima i poslodavcima i i trebalo ju je samo nastaviti, a ne ići na ruku eurobirokratima”, rekao je Mrsić navodeći kako je 2013. godine HDZ bio žestoko protiv tog zakona.

“Tada smo govorili da ne mogu svi raditi do 67. godine i da ne postoji zakon o profesionalnoj mirovini. To je bila ta reforma koja se trebala provesti do kraja i tada je bilo za očekivati da će se nastaviti”, kazao je saborski zastupnik.

Mrsić je kazao kako je novi zakon ministar napravio samo da se dodvori Europskoj komisiji jer nije napravio četvrtu reformu, a to je izjednačavanje braniteljskih i radničkih mirovina.