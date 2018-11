MRAZ, SNIJEG I MINUSI: Od sutra će nam jutra biti još hladnija!

Autor: Dnevno.hr

U nastavku će tjedna diljem Hrvatske biti relativno hladno, osobito na kopnu, gdje će tijekom noći i jutra biti mraza, a na Jadranu će bura još i tijekom četvrtka onemogućavati normalno prometovanje. Do petka će prevladavati suho, pa i barem djelomice sunčano, a od vikenda ponovno oblačnije, uz povremene mjestimične oborine, najprije na Jadranu, gdje će zapuhati jugo, zatim i u ostalim krajevima. Temperatura zraka bit će porastu; javlja Vremenska prognoza HRT-a.

Četvrtak – još hladnije, na kopnu uz mraz, a na Jadranu i dalje bura

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, uz više oblaka u najistočnijim krajevima. Puhat će povremeno umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -6 do -4 °C, a najviša dnevna od 0 do 2 °C.

Podjednako relativno hladno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz pretežno sunčano vrijeme, te povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima većinom sunčano, uz more i vedro. U gorju i unutrašnjosti Istre ujutro mraz i ponegdje kratkotrajna magla. Duž obale u noći i prijepodne jaka, mjestimice i olujna bura, osobito podno Velebita, u drugom dijelu postupno će oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka od -7 do -3 °C, uz obalu između 2 i 6 °C, a najviša dnevna od -2 do 0 °C, na moru između 7 i 10 °C.

Na srednjem i južnom Jadrana te u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro umjerena, mjestimice i jaka bura s olujnim udarima tijekom dana će slabjeti. More umjereno valovito i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 0 °C, uz obalu između 4 i 7 °C, a najviša dnevna uglavnom od 6 do 12 °C.

Od petka – ponovno oblačnije, uz jugo, ponegdje oborine

U petak u unutrašnjosti barem djelomice sunčano, ujutro ponegdje s maglom. Za vikend i početkom idućeg tjedna oblačnije, do nedjelje u gorskim krajevima uz mogućnost slabih oborina na granici kiše i snijega, a u ponedjeljak u većini krajeva kiša. Do nedjelje hladno, osobito u noći i ujutro, zatim porast temperature zraka.

U petak na Jadranu pretežno sunčano, na sjevernom dijelu uz umjerenu naoblaku. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Za vikend i u prvom dijelu novoga tjedna promjenljivo mjestimice s kišom. U subotu će prolazno zapuhati umjereno jugo i južni vjetar, a od ponedjeljka sjeverozapadnjak.