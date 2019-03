Mrak Taritaš u novom skandalu! Letica poručuje: Ona je hodajući skandal i metafora za kršenje zakona

Predsjednica stranke Glas, jedna od ključnih figura u Amsterdamskoj koaliciji te nekadašnja HNS-ova ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš u posljednje vrijeme ne silazi s naslovnica, no uzrok tome nije rejting koalicije s kojom juriša na svibanjske euroizbore, već neugodne priče od kojih se sve teže brani. Naime, nakon što je nedavno javnost saznala da je zastupnica i šefica Glasa u vrijeme dok je bila ministrica graditeljstva, samu sebe imenovala u povjerenstvo Ministarstva za polaganje stručnog ispita iz arhitekture, za što je tijekom četiri godine primila naknadu od 38.950 kuna, koja se ne spominje u njezinoj imovinskoj kartici, Jutarnji list objavio je nove podatke tvrdeći da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, osim navedenog slučaja, provjerava i navode iz prijave koji se referiraju na njezin angažman u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Radi se o naknadama koje je primala kao članica ispitne komisije HGK za agente za posredovanje nekretnimama, to je potvrđeno od strane Povjerenstva, ali budući da je istraga tek startala te se počelo s prikupljanjem dokumenata, nejasno je je li bivša ministrica i u ovom slučaju bila u sukobu interesa, te je li uopće smjela kao ministrica biti NHNS

u povjerenstvu koje ispituje buduće agente za posredovanje nekretninama. Uz to što je bila ispitivačica, Mrak Taritaš u vrijeme dok je obnašala dužnost ministrice, za HGK je držala i predavanja. Na račun ispita i predavanja prema podacima od HGK u periodu od 2011.godine (kada je postala zamjenica ministra) do 2016.godine kada joj je istekao mandat na ministarskoj funkciji primila je ukupno 52.256 kuna u neto iznosu. Mrak Taritaš o ovom se slučaju očitovala te kazala kako je to prijavljeno još 2012.godine, te je iznos kojega je primila tada iznosio 12.500 kuna. Priča međutim tu ne staje, jer kada se zbroje predavanja i ispiti koje je predvodila, a iz Glasa tvrde da je mislila isključivo na ispite, ne i predavanja. U 2011.godini imala je Mrak Taritaš osam isplata iz Komore za što je uprihodila 13.500 kuna neto, od ispita 11.000 kuna, od predavanja 2500 kuna. Naredne, 2012.godine ukupno je primila 15.660 kuna neto u sedam isplata, od predavanja 7000 kuna, a od ispita 8660 kluna. Posao s Komorom kontinuirao se i kada je stupila na ministarsku funkciju te je u sedam isplata u 2013.godini primila 13.520 kuna- 10.520 kn od ispita, te 3000 kun od predavanja. Za predavanja u 2014.godini primila je 7000 kuna, a godinu poslije ne bilje že se isplate na njezin račun. No, zato je u 2016.godini dobila ukupno 2576 kuna za ispite, a 2017.godine, nakon što je prestala biti ministrica primila je 952 kuna od jednog ispita. I prije političkog angažmana Mrak Taritaš od 2008.godine honorarno je radila za HGK kao ispitivačica te ponekad kao predavačica, za što je također primala naknade. Konkretnije, 2008.godine primila je naknadu od 24.660 kuna neto- 21.160 kn za ispite te 3500 kn za predavanja. Iduće godine dobila je 44.680,86 kuna od ispita te 3430 kuna od predavanja, a 2010.godine ukupno je samo od ispita zaradila 13.820 kn.

Ukupno je radeći za Komoru zaradila skoro 140 tisuća kuna neto, odnosno oko 236 tisuća kuna bruto. Prema imovinskoj kartici bivše ministrice koja datira iz 2012.godine, prije obnašanja dužnosti sudjelovala je na predavanjima u organizaciji TVZ Zagreb, Filipović nekretnine i HGK te da je ukupni godišnji prihod oko 15.000 kuna, dok je u drugoj napomeni navela da je članica ispitne komisije za promet nekretnina pri HGK, za što je preko ugovora o djelu primala godišnje oko 12.000 kuna neto. Nakon 2012.godine, kada je postala ministrica u imovinskoj kartici ne spominju se ti prihodi, ali u onoj iz naredne godine stoji kako nema promjena što može ukazivati na to da nije trebala dalje prijavljivati naknade, već je dovoljno to što ih je prijavila na početku mandata, ali o tome se Povjerenstvo tek treba očitovati. Očitovanje je javnosti ponuženno iz Komore.

“Gospođa Anka Mrak Taritaš za svog mandata ministrice graditeljstva sudjelovala u provedbi stručnih ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina u razdoblju od prosinca 2012. do siječnja 2016.”, tvrde dodajući da je u istom intervalu sudjelovala na Forumima poslovanja nekretninama HGK kao predavač sa stručnim temama. Sudionici Foruma su njezina predavanja i nju kao predavača ocijenili odličnim ocjenama”,poručuju iz HGK. Ni za Mrak Taritaš u priči nema ništa sporno.

“U imovinskoj kartici 2012. prijavila sam rad u tom povjerenstvu i iznos od cca 12.000 kuna neto godišnje za ispite i cca 15.000 kuna za predavanja u više institucija, uključujući i HGK. Kad sam 2013. godine dostavljala novu karticu, u napomenu sam stavila da je po tom pitanju sve ostalo isto, dok sam imala neke druge bitne promjene na nekretninama i imovini. Provjerila sam u zakonu da je to djelatnost koju mogu kao ministrica obavljati i da nisam u sukobu interesa jer je riječ o edukaciji. Prema članku 13 st.3 Zakona o sprječavanju sukoba interesa prethodno odobrenje Povjerenstva nije potrebno za obavljanje znanstvene, istraživačke, edukacijske i drugih navedenih djelatnosti. Primala sam mjesečno oko 1000 kuna neto, a jedino što sam možda trebala prijaviti u kasnijim promjenama jest to da sam primila manje iznose za tu djelatnost”, tvrdi Mrak Taritaš.

Inače, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je s 3000 kuna bivšu ministricu graditeljstva i prostornog uređenja Anku Mrak Taritaš jer u imovinskoj kartici za 2015. nije prijavila stan i garažu.

Mrak Taritaš je prijavljena u još jednom slučaju jer je samu sebe imenovala predsjednicom ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita i za to u četiri godine dobila 40 tisuća kuna, što nije prijavila u imovinskom kartici. U tom slučaju povjerenstvo tek treba odlučiti hoće li pokrenuti postupak. Stajalište o slučaju Mrak Taritaš iznio je i profesor Slaven Letica koji se oglasio na Facebooku.

”Sadašnju predsjednicu političke stranke GLAS i Bivšu ministricu Anku Mrak Taritaš posljednjih mjeseci zarazio je virus nekritičnog ćudorednog samoljublja iliti moralnog narcizma”, smatra Letica koji je podsjetio na skandal s novcem iz Komore tvrdeći da je bivša ministrica i sama hodajući skandal i metafora za kršenje zakona.

”Varljivu je slavu stekla legalizacijom bezakonja (legalizacijom bespravno sagrađenih kuća i drugih nekretnina), prva se javila nakon prometnog udesa ministrice Žalac.

Uvjerena kako je sama bezgrešna moralna vertikala, ministrici Gabrijeli je poslala odrješitu poruku: „Da se meni dogodilo što i ministrici Žalac, odmah bi podnijela ostavku.“

Sinoć je zbog – da se našalim, “priziva savjesti”, odbila sudjelovati u emisiji „Otvoreno“ zbog toga što je jedan od pozvanih gostiju bio Bože Vukušić.

Svojim junačkim „moralnim“ činom pohvalila se na facebooku: “Večeras sam zajedno s kolegom Arsenom Baukom odbila gostovati u emisiji Otvoreno nakon što sam upoznata s činjenicom da je jedan od gostiju Bože Vukušić iz Počasnog bleiburškog voda, pred njemačkim pravosuđem pravomoćno osuđen na doživotni zatvor kao nalogodavac ubojstva.”

Na početku “Otvorenog” Bože Vukušić je na pitanje voditelja Damira Smrtića govorio o presudi koju je Mrak Taritaš navela kao razlog vlastitog bojkota nastupa u Otvorenom: “Riječ je o presudi iz 1983., a ja sam 1991. pušten iz zatvora te sam odmah počeo raditi u hrvatskoj državnoj službi, i to u MUP-u, a zatim u Saboru u Komisiji za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava. U Saboru sam radio čak i u vrijeme Račanove koalicijske vlasti. Štoviše, kada je premijer Račan 2002. godine izrazio želju posjetiti Bleiburg, mene je ispred Hrvatskog sabora dopalo da mu budem vodič. Mi smo proveli nekoliko sati zajedno, on mi je rekao da zna za presudu.”

Zatim je pojasnio svoj današnji položaj u javnosti i pravnim državama (njemačkoj, austrijskoj i hrvatskoj): “Svugdje me pozivaju. Jedino sam prije par godina negdje pročitao da se gospodin Puhovski potužio televiziji jer sam sudjelovao u jednoj emisiji, ali nemam nikakvih problema s institucijama. Nemam problema ni u Njemačkoj, nego sam, što se isto pisalo prije par godina, bio jedan od glavnih svjedoka u postupku istrage protiv Perkovića i Mustača, koju provodi to isto odvjetništvo koje me tužilo i na čiji sam zahtjev bio osuđen. Dapače, jedan policajac koji je vodio istragu protiv mene prihvatio je dužnost glavnog tajnika u Počasnom bleiburškom vodu.”

Ne znam detalje pravosudno-obavještajnih zavrzlama u koje je bio upleten Bože Vukušić, ali bih Anki Mrak Taritaš ipak savjetovao da se drži narodne poslovice: „Šutnja je zlato“.

Čak ako i nije vjernica, dobro bi joj došlo i da se zamisli nad riječima Evanđelja:

»Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: ‘De da ti izvadim trun iz oka’, a eto brvna u oku tvom? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!«”, zaključuje Letica.