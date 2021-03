MRAK TARITAŠ O ŠKORINOJ KANDIDATURI: ‘Nakon gospodina Bandića, ne smije doći novi gospodin Bandić!’

Autor: Tea Šojat

Predsjednica stranke GLAS Anka Mrak Taritaš, koja je 2017. godine bila i kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba i danas odaje dojam osobe koja bi itekako mogla konkurirati za gradonačelnicu grada Zagreba, iako svoju kandidaturu nije potvrdila. S dozom respekta prema preminulom gradonačelniku, Mrak Taritaš detektirala je probleme u gradu, situaciju u gradskoj upravi i holdingu, a dotakla se i nekoliko kandidata, kao i stranke Milana Bandića.

Na dan kad je pokopan Milan Bandić razgovarali smo o trenutnoj situaciji oko kandidata za lokalne izbore, kao i nekim novim imenima koja se pojavljuju kao mogući kandidati za gradonačelnika Grada Zagreba. Jedno od imena koje se pojavilo je i Miroslav Škoro, čelnik Domovinskog pokreta.

Anka Mrak Taritaš vjeruje da će se Škoro kandidirati, a njegova kandidatura ju niti ne čudi, no upitno joj je jesu li građani grada Zagreba spremni dati glas upravo njemu, a navela je i razloge.

Bandićevi glasači

“Nema tu nikakvog čuđenja, očekujem da bude još nekih kandidata za gradonačelnika Zagreba iz jednostavnog razloga – u prvom krugu na izborima prije četiri godine je gospodin Bandić dobio nekakvih 80 tisuća glasova, dakle to je jedan respektabilan broj glasova i svi očekuju i nekako misle da su to birači koji naginju desno, ali ja mislim da su glasači koji su birali gospodina Bandića interesni i da će dalje birati određeni interes. Vidjet ćemo tko će biti kandidat njegove stranke i tu će u Zagrebu biti velik broj kandidata, jer na taj način dobivate na vidljivosti, otvarate teme koje su državne i tu će biti ozbiljna bitka za drugi krug”, komentirala je Mrak-Taritaš.









Drugi krug

Vjeruje kako će upravo u drugi krug ući jedan kandidat ljevice i jedan kandidat desnice.

“To Vam je teško reći. Mislim da uopće pitanje tih izbora u Zagrebu neće biti programska, iako će se svi kleti u zadnju kap krvi da će biti programski. Ja mislim da će se oni podijeliti za lijevo i desno. Za očekivati je da jedan kandidat ljevice i jedan desnice uđe u drugi krug i za očekivati je da postane novi gradonačelnik ili gradonačelnica koji će građanima grada Zagreba zaista pokazati da je došlo novo vrijeme. Što se tiče gospodina Škore u tom smislu, ako ulazi u bitku, a po svim najavama ulazi, svi građani znaju tko je on. On je već išao i za predsjednika države i na parlamentarne izborima, vi ne morate pokazivati tko je on niti da prikažete biračkom tijelu tko je on, samo je pitanje vide li ga građani kao gradonačelnika.









Škoro će Zagrepčanima morati odgovoriti na pitanja o podravu ZDS, pobačaju,…

Komentirala je i situaciju ako Škoro doživi “treći poraz” i što bi to moglo značiti za njegovu stranku.

“Pitanje je tko je ta stranka, kud ta stanka ide, što ona zastupa,… Vidite da su neki ljudi iz te stranke otišli van. Naravno to je rizik, a za njega je poraz sve osim da dobije mjesto gradonačelnika, ali onda trebaju građani grada Zagreba odnosno birači sebi postaviti nekoliko pitanja. Pitanja na koje nikad nismo dobili jasne odgovore je to što znači pozdrav ZDS? Nisam sigurna da građani grada Zagreba misle da može biti prva osoba netko tko je spreman reći da taj pozdrav nije baš nešto strašno. Tu će se otvoriti svjetonazorska tema da li je to čovjek koji podržava pravo na pobačaj ili ne. Neke teme će se otvoriti i moraju se otvoriti. Nakon gospodina Bandića ne smije doći novi gospodin Bandić i ne smije doći netko tko neće voditi Zagreb u budućnost i projekte koji Zagrebu hitno trebaju i što je Zagrebu hitno potrebno, no u svakom slučaju će biti jedna zanimljiva utrka koja će se voditi na niz planova i na niz razina. Bit će jako zanimljivo vidjeti koga će stranka Milana Bandića predložiti za kandidata, jer tamo su ljudi koji izlaze na izbore i koji su izlaskom na izbore Bandića doživljavali kao svoju radnu obvezu. Oni će tražiti nekog tko će im moći osigurati da se njima ništa neće desiti, ali toga nema!

Ured gradonačelnika ne smije biti i ured za zapošljavanje, dogovaranje poslova, natječaje za posao i radna mjesta









Dotakli smo se i izjave jednog od kandidata za gradonačelnika grada Zagreba, Renata Peteka koji je rekao kako je već razgovarao s Petrom Pripuzom, te je tako potvrdio kako ne bi s njim “odmah” raskinuo suradnju, no Mrak Taritaš ne smatra da je to način vođenja grada, kao niti da su to poruke s kojima se trebaju pridobiti glasači.

“Kad idete u kampanju jasno morate pokazati svoj program i svjetonazorski pokazati gdje jeste, a ne se skrivati iza floskula i priča. Jednako tako jasno mislim da morate reći da ste dan poslije spremni preuzeti odgovornost za upravljanje Gradom, da morate napraviti analizu svega što vas je zateklo, i da morate imati kratkoročne, srednjoročne i dugoročne projekte, da se jednako tako morate uhvatiti u koštac sa obnovom grada Zagreba iza potresa i da su to elementi kojima jasno morate ići, ne skrivati se. Zagreb mora funkcionirati na način da su svi osnovni elementi usluge koje pruža građanima grada Zagreba zadovoljeni i to po putu transformirati bez korupcije, bez klijentelizma, bez toga da je ured gradonačelnika i ured za zapošljavanje i ured za dogovaranje poslova i ured kako će se tko natjecati za koji posao ili koje radno mjesto”, kazala je Mrak Taritaš.

Moguća kandidatkinja Karolina Vidović-Krišto kao esktremnije desni kandidat

Predsjednica GLAS-a očekuje i kako će za utrku za grad Zagreb izaći još nekoliko kandidata, a očekuje da će biti još neki ekstremnije desni kandidat. Pritom je spomenula saborsku zastupnicu Karolinu Vidović-Krišto, u komparaciji s Brunom Esih 2017. godine.

“Priča se svašta. Ja očekujem nekog kandidata još ekstremnije desno. Da li je to možda gospođa Karolina Vidović-Krišto… S ljevice se nešto manje spominju kandidati, ali s desnice je dosta tu, da li je to zbog iskustva Brune Esih iz 2017. ili će taj cijeli prostor zauzeti Škoro,…”, postavila je pitanje i Anka.

Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti i kandidati za gradonačelnika

Ponovno se Anka Mrak Taritaš vratila na stranku Milana Bandića, a spomenula je i dva imena kao moguće kandidate za gradonačelnika.

“Gospodin Bandić je danas pokopan, u ponedjeljak ćemo sigurno vidjeti hoće li ispred njegove stranke ići ili gospođa Jelena Pavičić Vukičević ili će to biti Pavle Kalinić, ili netko treći, no morat će ponuditi nekoga, a onda je tu još stranka koje su na ovom polju i kojima će se učiniti da je to novo miješanje karata i da tu i za njih ima mjesta”, zaključila je.

Uništavanje dokumenata u gradskoj upravi

Saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić, već je krenula s optužbama kako se u gradskoj upravi uništava dokumentacija, no Anka Mrak Taritaš smatra kako su to samo prazne priče.

“Ja ne bih tako dramatično govorila. U gradskoj upravi mislim da je poseban ured imao DORH na temelju svih onih prijava koje su imali i ja mislim da sve što se trebalo uništiti se uništilo. Ono što morate znati jest da je u gradskoj upravi otprilike 2500 ljudi i nekih desetak, više ni ne znamo koliko, tisuća u Holdingu. Ljudi koji pošteno, odgovorno i savjesno rade svoj posao radit će ga i dalje. Ljudi rade pošteno, odgovorno i savjesno svoj posao i nema nikakav problem da bilo koji papir oni pokažu ako su to napravili, a ovi koji nisu, već su ih davno spalili ili odnijeli drugdje. Kontinuirano je bilo istraživanja od USKOK-a u gradskoj upravi, kontinuirano se to radilo, tako da mislim da sve ono što je problematično spaljeno, pokopano ili bilo što drugo. Trebate ljude koji tamo rade gledati u kontekstu da ljudi trebaju svoj posao raditi i dalje i oni koji su pošteno i odgovorno radili radit će i dalje. Oni koji su bili prvi suradnici gospodina Bandića, neki će reći da zajedno s njim završavaju svoj put, a neki koji ne, će se morati zahvaliti i raditi nešto drugo. Nije to proces koji je normalan, u tom procesu se normalno svari događaju. Ovim svijetom su hodali veliki ljudi i iza njih je išao život dalje, jednako tako, iza gospodina Bandića ide život dalje.

Sve ono što je bila loša strana ne treba to više raditi i tome treba reći kraj i ne baviti se time, to treba detektirati, jasno reći o čemu se radi. Grad Zagreb je zaslužio drugačiji način upravljanja i glavnina ljudi koji danas rade će raditi svoj posao i dalje, iz jednostavnog razloga jer pošteno i odgovorno rade, a drugima ćemo se pošteno zahvaliti”, tvrdi Mrak Taritaš, te dodaje kako smatra da ćemo nakon današnjeg pokopa Milana Bandića imati “svaki dan biti kandidat jedan”

“Netko će se morati kandidirati ispred stranke gospodina Bandića. To je jednostavno način da idete dalje. Da se to nije desilo, bilo bi drugačije, ali nema bojazni – grad Zagreb će funkcionirati i dalje i za novog gradonačelnika ili gradonačelnicu će stvari funkcionirati, ali ja sam sigurna drugačije, bolje i korisnije za sve građane grada Zagreba.