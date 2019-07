Mrak Taritaš o ostavci Marića: ‘Vlada je prepuna ministara s greškom’

Autor: Dnevno

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš osvrnula se u ponedjeljak na ostavku ministra državne uprave Gorana Marića ustvrdivši kako ovu Vladu karakteriziraju “ministri s greškom”, pa je izvanredne izbore trebalo raspisati još prije dvije godine.

“Ovu Vladu i premijera Andreja Plenkovića karakterizira neodlučnost, ministri koji su redom ‘roba s greškom’ i kada ih se ulovi duboko do lakta pu pekmezup pravda se da je netko nešto krivo shvatio, razgovara i gledaju papiri, ali onda kada više nema nazad oni daju ostavke”, izjavila je Mrak Taritaš Hini.

“Biti okružen s toliko ministara kojima nije problem to što rade nego im je problem kada ih mediji otkriju je apsolutno naopako”, ocijenila je Mrak Taritaš dodavši kako to pokazuje da smo još prije dvije godine, kada je Most napustio Vladu, bili spremni za izvanredne izbore, a sada je to još i jasnije.

Čelnica GLAS-a smatra da će idućih godinu dana proći bez ozbiljnog rada i reformi tijekom koje će najvažnije biti da nitko od ministara ne dođe na naslovnice novina, što nema smisla. “To će biti samo kozmetika, umivanje lica bez sadržaja”, kazala je Mrak Taritaš.