Mračne tajne poznatih HDZ-ovaca: Ljubavnice, seks po hotelima

Kada je prije nešto više od godinu dana preuzeo HDZ premijer i predsjednik te stranke Andrej Plenković pozivajući se na tekovine pokojnog predsjednika Franje Tuđmana, najavljivao je zaokret u politici te stranke, a pozivao se između ostaloga na zajedništvo. Tvrdilo se tada po političkim kuloarima, kako će Plenković s rukovodećih, ali i s onih manje bitnih pozicija smijeniti ljude koji kompromitiraju stranku, a govorilo se i kako bi europski dečko u HDZ trebao uvesti reda. Ubrzo potom pokazalo se kako od toga nema ništa te da je Plenkovićeva rola jednaka rolama njegovih prethodnika, a cilj je također uvijek isti zaštita vlastite pozicije. Da bi se zaštitio i opstao na čelu vladajuće stranke, ali i Vlade premijer se bezbroj puta do sada kompromitirao, a ljudi koji kompromitiraju stranku još uvijek prilično dobro u njoj kotiraju. Da nema namjeru činiti pretjerani zaokret svjedoči politički život kojega je nedavno ubrizgao Božidaru Kalmeti, čovjeku koji nanizane afere mora razjasniti pred pravosudnim institucijama. Aferu još uvijek do kraja nije razjasnio niti HDZ-ov Franjo Lucić koji je u medije dospio zbog seks afere. Kroz javnost se provukla priča o njegovoj vezi sa zamjenicom, aktualnog gradonačelnicom Pleternice Antonijom Jozić zbog čega je Lucić bio ucjenjivan, a njegov intimno-politički život odnedavno je dio arhiva na novozagrebačkom Općinskom sudu. Ujedno, u medije su dospjeli i dotelji o luksuznim hotelima u kojima Lucić odsjeda s ljubavnicom, a vidjeli smo i selfije na kojima pozira prilično obnažen. Pričalo se i o tome da Lucić pokušava podmititi novinara Dragu Hedla, kako ne bi pisao o njegovim sumnjivim poslovima i lažnom trošenju namjenskog novca iz razvojnih fondova i HBOR-a. Nešto prije afere s Lucićem, javnost je uzdrmala priča o HDZ-ovo požeškom županu Alojzu Tomaševiću kojega je vlastita supruga optužila za obiteljsko nasilje.

”Došao je kući navečer i s nekim razgovarao na mobitel, na što sam ga upitala: ‘Jel’ te to ona zove?’ Istog trena nasrnuo je na mene, opalio mi nekoliko šamara, počeo me daviti te gurnuo na radijator i na cvjetnjak koji sam srušila. Zatim me naganjao po kući, ali sam uspjela pobjeći u sobu i zaključati se. Bili smo sami, jer sin, snaha i njihovo troje djece koji žive s nama nisu bili kod kuće. Nakon što sam se pribrala, obukla sam se, sišla dolje i rekla mu da idem na policiju, na što je on opsovao i rekao: ‘Idi!’” ispričala je Mara Tomašević predstavnicima medija. Protiv njega početkom lanjskog listopada kaznenu prijavu podnijela je i policija, ali sve se svelo na onu tresla se brda, rodio se miš jer Tomašević i danas ravna svojom županijom. Svakako je znakovito, kako je njegova supruga Mara u jeku medijske hajke priznala kako je s obiteljskim nasiljem upoznala i sami vrh HDZ-a, ali do izlaska ove priče u medije na njene probleme nitko nije reagirao.

Štoviše, i njegovo isključenje iz stranke dugo se provlačilo kroz javni prostor, postavljalo se pitanje hoće li ga Plenković maknuti, na kraju je on sam istupio iz HDZ-a, ali se zadržao na poziciji župana. Mara Tomašević u međuvremenu je povukla sve optužbe. Nedavno je 29-godišnji uberov vozač u Dubrovniku napadnut od strane HDZ-ova Pere Vianellija. Svojim autom kretao se po glavnoj cesti, kada mu je Vianelli oduzeo prenost pri izlasku s parkinga.

“Na to sam mu zatrubio ali je to shvatio valjda kao osobnu uvredu te me nakon 20 metara zaustavio i odmah bez priče me počeo tući kroz prozor. Udario me 4-5 puta šakom u lice te nakon što sam pokrio lice, nastavio me udarati 10-ak puta u potiljak i stražnji dio lubanje. Imam par hematoma, otečen mi je vrat i imam posjekotinu iza uha”, ispričao je tada mladić, a za lokalni Dubrovački list oglasio se i prozvani Vianelli.

“To je ispalo tako kako je ispalo i jako mi je žao što sad izgledam kao neki agresivac i nasilnik, ali vjerujte da to nisam. Ja sam odlikovani hrvatski branitelj i nikad nisam imao okršaje”, tvrdio je. Ujedno, nedavno se u HDZ vratio osuđeni silovatelj Joso Mraović. I sve to u eri novog predsjednika Plenkovića, čovjeka s europskim manirama.