MRAČNA TAJNA PLENKOVIĆEVA HDZ-a! O tome nitko ne govori na glas: Ovako se zbrinjavaju stranački kadrovi

Autor: Iva Međugorac

Ako je vjerovati bivšem pomoćniku ministra gospodarstva Tomislava Ćorića stanovitom HDZ-ovcu Domagoju Validžiću pogodovanja u aferi Vjetroelektrane odrađivao je po nalogu svojeg šefa Ćorića, teze su to koje je Uskokovim istražiteljima bivši pomoćnik potkrijepio mailovima, koji su uzdrmali Vladu premijera Andreja Plenkovića. Koliko je Validžić bio blizak sa šefom Ćorićem, toliko je Validžić bio blizak i sa vodstvom HDZ-a, on je kako tvrde upućeni bio dio stranačke mreže, te je zapravo spadao u kategoriju ljudi koji opstaju u državnoj administraciji bez obzira na to tko je u datom momentu na vlasti.

”To je model po kojem se godinama vlada, i po kojem se godinama čuvaju pozicije, onima koji su bliski šefovima osigura se primjerice pozicija savjetnika za EU fondove, to je siguran i dobro plaćen posao, ali i posao koji se zadržava sve i da primjerice Plenković ode s vlasti, a na vlast dođe netko iz SDP-ovih redova”, navodi naš sugovornik iz vladajuće stranke nezadovoljan aferom koja ih je ozbiljno potresla te dodaje kako se na te pozicije guraju ljudi čije se stručne kvalifikacije niti ne provjeravaju.

”Oni te kadrove sele iz resora, u resor, a njihov rad nitko ne propitkuje, niti se on igdje vidi, pa vidite da Ministarstva za poslove koji se odnose na EU fondove uglavnom angažiraju vanjske agencije, imaju zaposlene stručnjake za to, ali stručnjaci nisu stručni za posao koji im je plaćen. To je jedan od najvećih apsurda koji nitko ne spominje, i to je odlično osmišljen model uhljebljivanja koji se odvija daleko od očiju javnosti”, tvrdi naš sugovornik koji u tom kontekstu spominje pomoćnika Validžića i njegovu suprugu Anitu.

Strelovito napredovanje

”Oni su bili jedni od najutjecajnijih HDZ-ovih kadrova, a uopće nisu bili na nekim visokim pozicijama. Validžić je kao Ćorićev pomoćnik u bivšem Ministarstvu zaštite okoliša bio nadležan za propise koji se odnose na vjetroelektrane, a supruga Anita je u Ministarstvu poljoprivrede gdje se sređivalo zemljišta i uredbe za poduzetnika Antu Sladića. U Ministarstvu poljoprivrede je bila i Ružica Njavro iz vjetroelektrana, ona je bila šefica kabineta ministrice Vučković, ali to njoj nije osigurala Vučković, ona se preko nekoga ugurala”, kaže naš sugovornik nadalje.

Inače je Anita Valižić krajem 2018. godine zaposlena kao viša stručna savjetnica u Odjelu za međunarodnu suradnju u Ministastvu poljoprivrede. Konkretnije, radi se o Sektoru za EU poslove i međunarodnu suradnju, u Upravi za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju čime joj je plaća značajno porasla, u odnosu na posao koji je prije toga obavljala.

U Sektoru za EU poslove Validžić je zaposlena u travnju 2019. godine, a onda je povučena na radno mjesto savjetnice poljoprivrede. Ni danas HDZ-ovcima nije jasno kako je Validžić tako strelovito napredovala, no jasno im je da je riječ o rođakinji bivše državne tajnice Josipe Rimac. Jasno je ponešto i iz posljednje imovinske kartice supruga Domagoja Validžića.

Prema podacma iz iste supruga Anita od veljače 2004.do ožujka 2019.godine radila je u državnoj tvrtci Hrvatsaka brodogradnja-Jadranbrod gdje je mjesečno zarađivala nešto više od 7.800 kuna. Potom se putem natječaja zapošljava u Ministarstvo poljoprivrede u kojem počinje primati plaću od oko 10.218 kuna.

Svega nekoliko tjedana nakon što je primljena u službu, Validžić stiže u kabinet ministrice za što dobiva poseban ugovor na određeno vrijeme. Zanimljivo je da je Validžić na natječaju za Sektor za EU fondove bila treća na rang-listi, ali je unatoč tome primljena na tu poziciju, s koje je kasnije napredovala, a onda i posrnula.