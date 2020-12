MOŽEMO! ne treba žaliti za odlaskom Kapovića i Peović. Radnička fronta napokon može postati priljepak prirodnom partneru – HDZ-u

Autor: Marijan Opačak

Mate Kapović, jedan od osnivača RF-a, na svojem je facebook profilu ranije objavio kako Zeleno-lijeva koalicija (ZLK) više ne postoji zbog, kako navodi, promašenog politikanstva i oportunizma”.

“Vjerojatno ste već čuli da se Zeleno-lijeva koalicija (ZLK), nažalost, raspala. Radnička fronta to nije htjela i borili smo se mjesecima da se koalicija održi, ali odlučili su to uski stranački interesi vrhuške stranke Možemo (unatoč protivljenju velikog dijela njihove baze) i deal s SDP-om”, stoji u Kapovićevoj objavi.

Raspad koalicije se dogodio, prema Kapovićevim tvrdnjama, zbog toga što Tomašević traži podršku SDP-a u Zagrebu da postane gradonačelnik, oko čega još traju pregovori. Također navodi kako je SDP-u “trn u peti i izvor straha” kandidatura čelnice Radničke fronte Katarine Peović za gradonačelnicu Rijeke.

“ZLK, ideja beskompromisne ujedinjene ljevice i svi gradovi osim Zagreba žrtvovani su, nažalost, kratkovidnim političkim kalkulacijama u Zagrebu i dealovima sa strankom koja je stvorila Bandića i koja je još uvijek s Bandićem premrežena (sjetimo se, primjerice, samo Radenka Tomića ili Tamare Čubretović koji su u Gradskoj skupštini iz SDP-a pretrčali Bandiću u ovom mandatu)”, stoji u objavi.

Radnička fronta i HDZ prirodni partneri

No, drugi članovi Zeleno-lijeve koalicije ne trbaju žaliti za tim. Radničkoj fronti ionako bi najbolji koalicijski partner bila njihova starija i sestrinska stranka HDZ, piše Otvoreno.hr.

Ako je sudeći po nastupima Andreja Plenkovića, njegovih ministara Josipa Aladrovića i Tomislava Ćorića te medijskim istupima člana i zastupnika Radničke fronte poput vječnog studenta i zagrebačkog skupštinskog vijećnika Davida Bilića, te dvije stranke su maksimalno kompatibilne.

Krenimo redom.

I HDZ i Radnička fronta jednostavno obožavaju tuđi novac. Pogotovo onaj poreznih obveznika. Tako su zdrušno jedna i druga stranka obećale i izgasale obnovu tuđe imovine nakon potresa u Zagrebu novcem svih poreznih obveznika. Dobro, jedan dio će doći iz fondova Europke unije, ali i Unija kao i Lijepa naša, stvara novu vrijednost na isti način kao što krpelj stvara krv.

Bez obzira na to što vam Vilim Ribić, Silvano Hrelja, Krešimir Sever i drugi velikani ekonomske i gospodarske misli rekli, država poput RH i neka super država poput EU samostalno ne mogu stvoriti ili rijetko kad stvore novu vrijednost.

Birokratski aparati poput gore navedenih mogu samo uzeti novac od poreznih obveznika i dati ga nekom drugom. U nekim uređenim državama taj prijenos tuđeg novca tu i tamo, rijetko kad, ali ponekad, i urodi stvaranjem neke nove vrijednosti, ali u Hrvatskoj to jednostavno ne uspijeva. No to nikad nije spriječilo HDZ da ga uzima sve više i više i raspoređuje na sve moguće strane, a Radničku frontu čim je ušla u Sabor na krilima uspjeha MOŽEMO! i da takvo djeljenje novca podrži svim svojim srcem i ručicama.

Ministar i vječni student se super razumiju

Dakle ne čudi što se recimo HDZ-ov ministar gospodarstva Tomislav Ćorić i zastupnik Radničke fronte u gradskoj skupštini David Bilić savršeno razumiju. I jednom i drugom smeta recimo Glas poduzetnika, udruga koja uistinu jedina zastupa one koje doista stvaraju novu vrijednost.

Ministru gospodarstva Ćoriću, Glas poduzetnika koji zastupa oko deset tisuća poduzetnika je minorna udruga koja zastupa nekakvu manjinu. Naime, Ćorić kao i svi HDZ-ovci voli samo ‘gospodarstvenike’ okupljene u HGK ili HOK koji su novac zaradili u vrijeme pretvorbe i privatizacije ili one gospodarstvenika poput njihovih financijera Krešimira Peteka koji su stvorili tvrtke radeći s državnim tvrtkama i javnim ustanovama. Poduzetnici, pogotovo mikro, mali i srednji su nitko i ništa, obični ščljam i ne trebaju nikom. Naime oni samo traže medijski prostor.

Kako je rekao Ćorić nakon prosvjeda Glasa poduzetnika ispred ministarstva gospodarstva oni jednostvano nemaju razloga zašto prosvjedovati. Njihov prosvjed koji je uključivao stavljanje vijenca i paljenje svijeća na ‘ispraćaju poduzetnika’ označio je morbidnim.

“…u situaciji kad na dnevnoj razini tisuće oboljelih i desetke preminulih naših građana, morbidan. Paljenje svijeća, stavljanje vijenaca na taj način reagirati može samo netko tko želi odraditi jednu morbidnu predstavu”, rekao je ministar nakon prosvjeda.

Frontaška uzdanica na putu da postane Tomislav Ćorić

S druge strane i mladi zastupnik Radničke fronte, 27-godišnji student FF, David Bilić koji je za političke potrebe svoje Fronte snimao prosvjed rekao je:

“Nalazimo se ispred Ministarstva gospodarstva gdje je izgleda završio prosvjed Glasa poduzetnika. Nakon nešto manje od 20 minuta ovdje vidimo gomilu poduzetnika kako uživa u plodovima svoga prosvjeda. Iako je danas umrlo 59 ljudi od koronavirusa, oni pale vijenac, da vidimo za šta”, rekao je i pročitao što piše na vijencu: “Posljednji pozdrav hrvatskom poduzetništvu”.

“Pa ne znam, možda to ne bi bilo loše da pozdravimo hrvatsko poduzetništvo, barem ono privatno i idemo na nešto drugačije”, rekao je Bilić i zatim upitao Bujasa “Zašto stavljate vijenac za poduzetništvo kad je danas umrlo 59 ljudi? Da li smatrate da je to možda neosjetljivo?” pitao je Bilić Bujasa.

Stvoreni za koaliciju

Dakle kako se može vidjeti, razmišljanje ministra Ćorića i vječnog studenta Bilića je doslovno isto.

S tom razlikom da Tomislav Ćorić aktivno svojim neradom, nebrigom aktivno uništava poduzetništvo, a vječni student David Bilić još nije došao do te mogućnosti da to i učini, iako je na dobrom putu. Naime, Bilić sjedi u odboru za gospodarstvo zagrebačke skupštine.

Koliko su slični govori i potpora koju su dobili na parlamentarnim izborima. Bilić je dobio tek 38 glasova, ali gledajući na snagu i veličinu RF-a to je ok. S druge strane, Tomislav Ćorić, kojem je smješna udruga koja predstavlja 10 tisuća poduzetnika, kao član moćnog HDZ-a koji je dobio nešto više od 650 tisuća glasova, dobio je tek 2000 preferencijalnih glasova na izborima.

Taj broj glasova nije dovoljan da postanete gradonačelnik recimo Trogira, ali je Plenkoviću bio sasvim dovoljan da ‘stručnjaka’ kojeg su odbacili SDP i Zoran Milanović stavi na čelo ministarstva gospodarstva u jeku jedne od najvećih gospodarskih kriza, piše Otvoreno.hr.