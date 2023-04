Možemo!: Inflacija je upogonjena rastom marži, Vlada to mora destimulirati

Autor: Dražen Krajcar

Ususret HNB-ovom izvješću o stabilnosti cijena koje će se naći na sutrašnjoj raspravi u Saboru, na današnjoj konferenciji za medije Klub zastupnika Možemo! iznio je zahtjeve prema Vladi za mjerama kojima bi se destimulirao daljnji rast profitnih marži i teret inflacije pravednije raspodijelio između poslodavaca i radnika.

Dizanje cijena i visoke profitne marže u prošloj su godini bili ključni elementi u stvaranju visoke inflacije u Hrvatskoj kao i u EU, potvrdili su napokon i guverner Vujčić i podaci Hrvatske narodne banke: u prošloj godini domaća inflacija iznosila je čak 8,5 posto, ili četiri petine ukupne inflacije koja je lani iznosila 10,8 posto. Potvrđeno je time da domaća inflacija, unatoč Vladinim spinovima, nije uvezena već je u najvećem dijelu domaća i upogonjena rastom profitnih marži, a ne porezima ili plaćama.

„Prema podacima koje je guverner Vujčić iznio međunarodnoj javnosti, a nama nažalost samo posredno, dokazano je da su rastuće marže u posljednjih godinu dana i doprinijele inflaciji s 5,1 postotnih bodova. Ujedno često čujemo da zahtjevi za većim plaćama iz različitih sektora, posebno javnih radnika mogu dovesti do tzv. spiralne inflacije, no činjenica je da u Hrvatskoj plaće rastu znatno manje od inflacije i znatno manje od marži – odnosno prošle su godine plaće činile puno manji udio doprinosa inflaciji od korporativnih marži koje su nekontrolirano rasle. Možemo zaključiti da je teret inflacije prebačen na radnike i one koji žive od rada, a najteži dio tereta snose upravo oni najugroženiji jer je stopa inflacije za niskodohodovna kućanstva i do 30 odnosno 40%!“, rekla je predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić.





Sandra Benčić i Jelena Miloš iznijele su zahtjeve Kluba Možemo! prema Vladi za mjerama kojima bi se destimulirao daljnji rast profitnih marži, redefinirao zakon o porezu na ekstraprofit i teret inflacije pravednije raspodijelio između poslodavaca i radnika:

– da Ministarstvo financija u svibnju objavi podatke u kojim sektorima su marže najviše rasle i najavi izmjene zakona o porezu na ekstraprofite, kako bi se osigurala primjena zakona i na ekstraprofite ostvarene u 2023 godini, te kako bi se ciljalo one sektore gdje su marže najviše rasle i time najviše doprinijele ukupnoj inflaciji. Time bi se destimulirao daljnji rast marži i rast cijena osnovnih proizvoda, te da se prihod od ekstraprofita definira kao namjenski prihod proračuna i služi isključivo financiranju socijalnih mjera prema najugroženijim kućanstvima.

– da Državni zavod za statistiku pored IPC-a objavljuje i podatke o stopi inflacije i utjecaju inflacije po dohodovnim kvintilima kao i utjecaj inflacije na pojedine vrste kućanstava. Svjetska banka i drugi ekonomski autoriteti već neko vrijeme upozoravaju da indeks potrošačkih cijena kao agregat ne pokazuje stvarnu sliku utjecaja inflacije na različite skupine i time nije dobar indikator za donositelje odluka; inflacija siromašnije pogađa sa stopama i do 40%. Konkretno, to znači da teret inflacije najviše pada na leđa onih koji imaju najmanje.

– da Gospodarsko-socijalno vijeće inicira socijalni dijalog o pravednijem raspodjelu tereta inflacije između radnika i poslodavaca na način da se zaustavi rast marži a osigura postupno dizanje plaća kako bi barem sustigle realne vrijednosti plaća iz razdoblja prije visoke inflacije.

O pitanjima rada, politike plaća i smanjenja siromaštva posebno se osvrnula zastupnica Jelena Miloš: “Osnovna intencija naših prijedloga, posebno ovih vezanih uz strategiju raspodjele tereta inflacije, je da se smanji rast siromaštva. Ono što znamo je da ako plaće, barem u razumnoj mjeri, ne sustižu opći rast cijena, velik broj građana ući će u spiralu siromaštva iz koje nije lako izaći, pogotovo ne jednokratnim mjerama kakve su se do sada do sada nudile.

Znamo da je najbrži način da se smanji siromaštvo kroz s jedne strane povećavanje najnižih plaća, a s druge strane kroz adekvatno ciljanje socijalnih naknada. Treba reći da mi još uvijek ne znamo učinke inflacije na razinu siromaštva u Hrvatskoj, kao ni jesu li su postojeće Vladine mjere uspjele u tome da se smanji razina siromaštva. Ono što sigurno znamo i što smo isto tako naglašavali je da te mjere zapravo nisu s jedne strane pratile rast inflacije, dakle socijalne naknade nisu se povećavale kako se povećavala inflacija, i nisu uzimali u obzir činjenicu da inflacija najviše pogađa one najsiromašnije, gdje zapravo 40 posto ukupnih primanja nekih skupina odlazi na osnovne troškove života kao što su režije i hrana. U tom smislu, da bismo dizajnirali učinkovite politike socijalnih naknada, izrazito je bitno da one budu ono što sada nisu – ciljane, posebno s obzirom na rast inflacije”, rekla je Miloš.