MOŽE LI VAM POLICIJA ODUZETI MAJICU HOS-a? DA! Poznati odvjetnik objasnio kako su HOS-ove oznake zakonite, ali…

Autor: S.V.

Zagrebački odvjetnik Davorin Karačić, u javnosti poznat kao odvjetnik Marka Perkovića Thompsona, detaljno je objasnio zašto nošenje majica s oznakom HOS-a može biti problematično, iako je zakonito:

“Ljudi me pitaju smije li policija oduzimati majice s obilježjima HOS-a ili barem zabranjivati njihovo nošenje. Naravno da nije po zakonu. Ali oni to mogu. I to rade. Jer znaju da neće biti kontrareakcije. Dok je sustav na leđima navijača izmišljao pa lomio doista monstruozna zakonska rješenja, raja se kesila i zadovoljno trljala ruke, smatrajući da se država treba oštro obračunati s huliganima, kako su navijače doživljavali pripadnici rimske svjetine u koju se pretvorilo stanovništvo ove zemlje”, slikovit je Karačić, koji u nastavku kaže:

Kad se medo najede mesa…

“Ne znajući da princip štiti i one koji su možda protiv kakvog specifičnog pojedinčanog rješenja određenog događaja, naš je narod olako shvaćao termine principijelnosti i postojanje samo jednog kriterija, smatrajući da sustav može koristiti i neka drugačija rješenja za rješavanje problema. Naravno, zanemarila se prirodna istina da, kad se medo najede mesa, više ga ne zanimaju kruške i med, pa tako i sustav, kad jednom nanjuši da ljudi ne reagiraju principijelno na korištenje određenih nedopustivih metoda, tada sam po sebi ima intenciju uvođenja sličnih rješenja prema svima, olakšavajući sebi posao. Tko je učio predmet koji se zove upravna znanost, zna o čemu govorim…”

“I tako je sustav u borbi protiv navijača (a navijači su borci protiv nepravde, nogometne mafije i slično) stvarao najčudnija i po mom mišljenju poprilično zastrašujuća rješenja kojima se gazilo po pravima jednih na korist nekih drugih, ne nužno države kao takve.

Tako danas imamo sudsko utvrđenje da interna pravila ceha – međunarodne udruge sportskih saveza, mogu biti jača od hrvatskih zakona, imamo to da će se prethodnim protupravnim ponašanjem na sportskim natjecanjima smatrati tek prijava, zapisivanje, preventivno, pa čak i pogrešno privođenje, pa čak ni (sud je tako rekao, imam napisano) oslobađajuća presuda za taj isti događaj nema snagu koja bi otklonila štetne posljedice za navijača.

Prevedeno, (sud rekao) za utvrđenje je li se netko prethodno protupravno ponašao (pa na temelju toga dobijete zabranu prisustvovanja sportskim natjecanjima) nije bitno je li oslobođen optužbe, već je bitno da je prijavljen (za ono isto za što je oslobođen).”

Mogu li vam oduzeti majicu HOS-a? Da.

“Neke navijače privode jer se nisu javili na zabranu (kolokvijalni navijački izraz) pri čemu policija trajanje te mjere sama određuje, neovisno o zakonskim rješenjima, pa neke ljude privode iako im je po zakonu isteklo vrijeme na koje im je zabrana određena. Medo se najeo jer ste vi šutjeli, a neki su se i pakosno veselili. Pa kad me pitate je li moguće oduzeti majicu s oznakam HOS-a ili privesti njezina vlasnika – da, moguće je. Nije po pravu, nije zakonito, ali je moguće. Zašto? Zato što ste šutjeli kad je trebalo glasno se protiviti. Umjesto da ste vi štitili princip, sad će vas sustav gaziti po principu: ako je moglo kod njih, može i po vas”, zaključuje zagrebački odvjetnik.