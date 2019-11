MOŽE LI OVO BITI SLUČAJNO? Plenković pomaže SDP-u da se vrati na vlast

Ako se za nekoga u hrvatskoj političkoj areni može reći da ima sreće, tada je to jamačno šef SDP-a Davor Bernardić, za čiju je sreću da priča bude apsurdna ponajprije zadužen premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković.

Na nedavno održanim europskim izborima, upravo je Plenković sastavljajući listu za EP u život vratio Bernardića i njegovu Partiju, koja je do tada bila otpisana. Četiri osvojena mandata, koja su SDP izjednačila s Plenkovićevim HDZ-om, dala su Bernardiću vjetar u leđa, nakon toga karte su se posložile, a rejting SDP-a stabilizirao pa se tako Bernardiću smiješi i dolazak na vlast, za koju se objektivno rečeno nije niti morao šreviše potrudidi.

Bernardić se u posljednje vrijeme u javnosti rijetko pojavljuje, odlučio se da šutnja bude njegova strategija, ta zašto bi uopće i pričao kada Plenković radi za njega. Vlada je svako malo u krizi, medijski stupci puni su ministarskih afera, a vladajuća većina sve češće na tankom ledu, u vladajućem HDZ-u sukobi se sve teže uspjevaju prikriti a sve to prilika je za Bernardića koji strateški čeka da se šef vladajuće stranke sam ubije, on je pak na dobrom putu da to i učini.

SDP se od sukoba i okršaja barem prividno oporavio, dok HDz tom stazom mora proći u najbolijem trenutku, u godini u kojoj ih očekuje serijal izbora. Vladajući se očito je to i iz posljednjih previranja grčevito drže za svoje aktualne pozicije, HDz i Plenković u strahu su od izbora, a to je pokazatelj da se SDP-u predvođenom s Bernardićem smiješi povratak na vlast.

Ankete im idu na ruku, a Bernardićev dio posla odrađuje i Zoran Milanović koji oko sebe okuplja ljevicu, koju će potom šef Partije zeti po svoje uoči parlamentarnih izbora, dok je istovremeno Plenkovićev koalicijskii potencijal nikakav.





Jasno je dakle da bi se SDP s Bernardićem mogao vratiti na vlast zahvaljujući HDZ-u i premijeru Plenkoviću, no nije jasno čini li to šef vlade namjerno ili slučajno.