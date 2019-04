Može li gore? Pavić najavio posljedice referenduma ’67 je previše’: Nimalo vam se neće svidjeti

Autor: Dnevno

Ministar rada i mirovinskog sustava, Marko Pavić i dalje gura ideju o odlasku u punu mirovinu sa 67 godina, čemu se izrazito protive sindikati.

Upravo ih je to potaknulo da pokrenu referendum te su krenuli s inicijativom “67 je previše” i do 11. svibnja radit će na prikupljanju potpisa kako bi građani dobili priliku sami odlučiti žele li tako kasno u mirovinu ili ne žele.

“Sve agencije, kao i Europska komisija, govore da je ovo dobra reforma. I ekonomski analitičari govore da, ako referendum prođe, rezultat će biti smanjenje mirovina ili zaduživanje. Izračunali smo koliko to košta, 45 milijardi kuna do 2040., što će za efekt imati pet do sedam posto manje mirovine ili kredit i zaduživanje građana”, poručio je.

“Referendum jest demokratsko pravo, ali rad do 67 godina nije novost, postoji od kraja 2013., već pet i pol godina. Vidjeli smo da je gospodin Bernardić glasao za to prije pet i pol godina, a sad je dao potpis i ispričao se zbog toga. Možda će se ispričati za cijeli Milanovićev mandat”, rekao je Pavić za RTL Danas.

Osvrnuo se i na odluku Crkve da se na njezinu posjedu ne smiju prikupljati potpisi.

“Vlada nikome ne brani, ne utječe i ne nalaže da prikuplja potpise, u to ne bih ulazio. Ali, želim naglasiti da neće svi raditi do 67. godine. Postoji institut dugotrajnog osiguranika i oni koji ulaze mladi na tržište rada nakon 41 godine mogu u mirovinu. Danas je takvih sve više zbog nedostatka radne snage. Oni će moći u mirovinu sa 60 godina, a oni koji studiraju moći će u prosjeku sa 65. Samo 20 posto hrvatskih umirovljenika ima 40 godina radnog staža, a prosjek je 30,2 mjeseca, dok je u Europi prosjek 35, a u Njemačkoj 37 godina. Ono što vidimo, oni koji su bili dulje na tržištu rada imaju prosječnu mirovinu 4500 kuna. Prema tome, išli smo prema cilju da ljudi ostanu dulje na tržištu rada i da, čim skupe 41 godinu, mogu u mirovinu”, objasnio je ministar.

Najavio je i povećanje plaće.

“Svakako idemo prema tome da se plaća može povećati i više od 800 kuna u prosjeku, koliko se povećala. Minimalna se plaća povećala na 3000 kuna i nikad nisam rekao da je to dovoljno za normalan život, već da time osiguravamo dostojanstveniji život. Prošle vlade plaće su povećavale za 11 kuna”, istaknuo je.